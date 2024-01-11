في "رجال من فلسطين".. العلامة نويهض شاهد حي يوثق وقائع القضية

عزيزة علي

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عمان - يقول المفكر العربي عجاج نويهض في كتابه "رجال من فلسطين- ما بين بداية القرن حتى عام 1948"، إن فلسطين في نهضة الأدب والشعر والفكر، والصعود إلى قمم الثقافة العربية الحديثة ومجاراة تيارات النصف الأول من هذا القرن، وكانت في كل هذا مساهمة بسخاء وغزارة ونقاء، حتى 1948.الكتاب من منشورات فلسطين المحتلة، وقد كتب الناشر كلمة على الغلاف يشير فيها إلى أن نويهض كان الشاهد الحي في كل ما سجله من وقائع ومعلومات في هذا الكتاب، فقد شاءت أقداره أن تسوقه من بلدته "رأس المتن"، في لبنان إلى القدس في فلسطين، حيث أمضى هناك أكثر من خمس وعشرين سنة من عمره، وكانت كلها من سنوات المصير الذي آلت إليه قضية فلسطين.وينوه الناشر إلى أن هذا الكتاب الذي يحمل عنوان "رجال من فلسطين"، يتجاوز هذا العنوان ليتضمن كل الرجال الذين كان لهم دور في الحياة العامة لفلسطين وشعبها ما بين بداية هذا القرن حتى عام 1948، كما أنه يتضمن أحاديث وافية عن الأحداث المصيرية التي شهدتها فلسطين في تلك الحقبة مع تمهيدات لما سبق هذه الأحداث من مقدمات على الساحتين العربية والدولية.ويؤكد الناشر أن قيمة الكتاب تكمن في أن مؤلفه هو المؤرخ العلامة الأستاذ عجاج نويهض، الذي أغنى المكتبة العربية بـ"حاضر العالم الإسلامي"، في أربعة مجلدات، وبـ"بروتوكولات حكماء صهيون"، في مجلدين، وبـ"أبو جعفر المنصور وعروبة لبنان"، وبـ"فتح القدس"، وغيرها.الكتاب جاء في عشرة فصول، تتحدث عن أصول الروح الوطنية العربية، والمصانع التي غذت حركة الأذهان الفلسطينية وقصة حجازي والزير وجمجوم، وموسى كاظم الحسيني، والشيخ الثائر عزالدين القسام، وحملة مشاعل النهضة الفكرية الوطنية، ويتحدث عن راغب النشاشيبي، والعظيمين شهيد القسطل، وبطل القطمون، ومفتي القدس الحاج أمين الحسيني.عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وممثلها في لبنان وعضو في المجلس الوطني السياسي الكاتب الفلسطيني شفيق الحوت، كتب تقديما للكتاب يقول فيه: "إن الكتاب يتحدث عن حياة رجالاتنا الرجال، الذين ساهموا في رفع المشاعل وحملها، علما وأدبا وفكرا ونضالا، تحتل مكانة مهمة في عملية استرداد، "الأرض"، استكمالا "للوطن"، إن الفترة ما بين بداية هذا القرن حتى 1948، عام النكبة، هي فترة حافلة بالأحداث التي مست لا مصير فلسطين وحسب، وإنما مصير أمية العرب كلها في الصميم. فبينما كان العرب يحاولون النهوض بعد طول انحطاط تحت نير الحكم التركي الذي كان قد بدأ بالتآكل والانهيار، وجدوا أنفسهم ينتقلون من قهر إلى قهر ومن ظلم الى ظلم. فسرعان ما تبخرت أحلامهم بالحرية والوحدة وقيام الدولة القومية، بعد أن خدعهم "الحلف"، وتكشف عن حقيقته الاستعمارية وأحقاده القديمة وتطلعاته الرهيبة".ويرى الحوت أنه عندما تفشل (الأرض)، تحت ظرف القهر والاحتلال والاغتصاب، عن أداء مهمتها كوعاء (للوطن)، يحتض آثاره وقيمة، ويشهد على هويته وتاريخيه، يتلقف المواطن هذه المهمة ويصبح هو الوعاء الحاضن الشاهد، وتصبح الذاكرة بديل (الأرض)، وما من قوة بقادرة على قهر الذاكرة أو دحر الوجدان، وفلسطين (الوطن)، بعد اغتصاب فلسطين (الأرض)، انسابت في عروق أبنائها وشرايينهم، في حنايا أضلعهم، في تلافيف عقولهم وثنايا قلوبهم، بل وفي بذور أصلاب رجالهم وأرحام نسائهم.ويرى الحوت أن فلسطين أصبحت فيهم ومعهم، يلملمونها شقفة شقفة، بل ذرة ذرة من أعماق الذات التي لا تنسى، والذاكرة بطبعها عدوة للقهر، إذ ليس مثله من حافز يشحذ همتها لحفر ما حاول عبثا أن يمحوه منها.ويقول الحوت "حتى لا تبقي الذاكرة قصة ترويها الشفاء في دائرة محدودة، وحتى لا تتعرض للتشويه أو الغموض، كان لابد من تسجيلها، بالكلمة، بالصورة، بالرسمة، بالمنحوتة، بالقصيدة، بالقصة والرواية، في النغم، في ثوب الفتاة وطرحتها، وفي كل مجال".عجاج نويهض يقول في تمهيده للكتاب، إن فلسطين كانت مع مواكبة العصر، ولم تستغرق في النوم ولم تتخلف، وأما ميراثها من الربيع الأخير من القرن الماضي، فكان مختلطا بين أشواق قومية، وحماسة العقيدة الروحية لأولى القبلتين وكنيسة القيامة، والتطلع إلى الغد العربي حيث تلتمع تباشيره الفضية في الأفق، فقد كان ميراثا لا غبار عليه.ويشير نويهض إلى أنه في الوقت الذي كانت فيه المجتمعات العربية تعيش نزعات حول التجديد والبناء ونشر المعرفة ونصرة المرأة والفتاة، وحول تعليم البنت، كانت فلسطين فاعلة ومنفعلة في هذا المضمار، وتأخذ وتعطي، تقرأ وتهضم وتشترك في "الدورة الدموية"، الفكرية في الجسم العربي، حتى 1914، وبوسائل لم يكن ميسورا ما هو خير منها في تلك الأوقات، لافتا إلى أن فلسطين اجتازت فيها السراء والضراء، والحلاوة والمرارة، ثم ألقيت في المحنة، محنة الانتداب ثلاثين سنة، ثم كان المحك الرهيب ليس لفلسطين وحدها، بل للعرب أجمعين، وهو 1948.وتحت عنوان "حملة مشاعل الأدب والفكر والشعر"، كتب نويهض يقول "جئت فلسطين في خريف 1920، ولم أكن أعرفها من قبل، وكانت طريقي إليها في القطار من دمشق إلى حيفا، نهارا كاملا من الصباح إلى المساء مجتازا وادي اليرموك الذي مجرد ذكر اسمه ولأول مرة أراه في حياتي يبعث في النفس أرق الذكريات التاريخية، لأن هنا، على قرب من مدب القطار الحديدي الزاحف في الوادي يتلوى كالأرقم، كانت موقعة اليرموك التي جعلت هذا الوادي من قبة الفلك".ويتابع نويهض "وصلت القدس في اليوم الثاني، في القطار أيضا من حيفا، في نحو نصف نهار كما أذكر، ودهشت أي دهشة لما وصلت إلى "مدينة عمر"، كما كنت أدعوها بهذا الاسم وأنا أتولى الإذاعة العربية في القدس في الحرب العالمية الثانية وجدتها من الحجر الجميل الفتان قديمة الماثل في السور الجبار المحيط بالمدينة والمرصوف رصف الجلال والهيبة في المستحدثة وهو على ألوان مختلفة كألوان الأزاهير في الحدائق والبساتين".ويقول نويهض "دهشت لأني لم أتجول في بلاد العرب بعد، ولم أعرف من الوطن العربي الكبير سوى لبنان وبعض سورية، لا أكثر، ولم تكن دمشق الفيحاء سنة 1920، في عمرانها المحبوب إلا على أوضاعها السابقة، والمباني الحجرية فيها معدودة، وإن كانت عرائس، فلما رأيت القدس كلها كأنها مقالع حجارة، إلى ضخامة قد لا ترى مثلها في مدينة أخرى، أفلا أهلل وأكبر".هذا كتاب عن رجال من فلسطين عاشوا في وطنهم فلسطين في النصف الأول من القرن العشرين، وكانوا في طليعة النخب السياسية والعلمية والأدبية والتربوية والاجتماعية والاقتصادية، ومنهم أيضاً من لا يذكرهم سوى الأقرباء والجيران، غير أن المؤرخ توقف عندهم، ذلك بأن غمار الناس كانت لهم أيضاً أياديهم البيضاء.ويذكر أن عجاج نويهض، هو مؤرخ عربي. موطنه الأول لبنان. انتقل إلى دمشق في عهدها العربي. ثم استقر في القدس منذ سنة 1920 ودرس الحقوق. عمل في المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى، وفي المحاماة، والترجمة، والإذاعة، والصحافة، وأنشأ مجلة "العرب". من مؤسسي حزب الاستقلال، ومن معتقلي صرفند، ومن المؤمنين بالعروبة إيماناً بلا حدود. انتقل بعد النكبة إلى عمّان ثم لبنان. موضوعات كتبه ومقالاته: القضية الفلسطينية؛ الصهيونية وأبعادها العنصرية؛ قضايا عربية وإسلامية.