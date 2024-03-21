في "نكبة وبقاء".. المؤرخ مناع يروي تاريخ جيل الفلسطينيين الباقين في الوطن المغترب

عزيزة علي

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يقول المؤرخ الفلسطيني الدكتور عادل مناع، إن كتابه "نكبة وبقاء: حكاية فلسطينيين ظلوا في حيفا والجليل" (1948-1956)"، هو "تاريخ جيل الفلسطينيين الباقين في الوطن المغترب بعد النكبة، والذين عانوا على كاهلهم بعض أحداثها. فنساء مثل جدتي زهرة التي قتل الإسرائيليون زوجها وهدموا بيتها، خرجت بعد عام من الصدمة والحداد لتغسل ملابس اليهود في حيفا وتنظف بيوتهم".يضيف مناع، في مقدمة كتابه الصادر عن مؤسسة الدراسات الفلسطينية، أنه في هذا الكتاب يروي حكايات كثيرين من الناس "العاديين"، الذين ظلوا في بيتهم على الرغم من المذابح وأعمال الطرد، وصار بعضهم لاجئين، لكنهم عادوا مع عائلاتهم إلى بيوتهم، مع كل المصاعب والمخاطر التي واجهتهم في طرق العودة الوعرة. لقد عادوا من مخيمات اللاجئين كي يربوا أولادهم في "وطنهم"، بعد أن ذاقوا مر الإهانات وذل اللجوء والتشتت.ويشير المؤلف إلى أن جيل الأمهات والآباء لم يكن جيلا مهزوما "محنئ الهامة"، بالمعنى السلبي للكلمة، بل كان هؤلاء جيلا جرب صراع البقاء بحكمة وفطرة المزروعين في الأرض الذين انحنوا أمام العاصفة كي تمر، ثم قاموا من بين الركام، وبثوا حياة جديدة لهم ولأولادهم وأحفادهم.وجاء في سبعة فصول؛ الأول يتحدث عن النكبة ومعانيها المتعددة سنة 1948، ويتضمن الفصل عناوين فرعية تعالج بدايات النكبة، والنكبة كما رآها سكان الجليل وجربوها، فيما يستعرض في الفصل الثاني إتمام احتلال الجليل في عملية "حيرام"، مشيراً إلى أسباب بقاء عدد كبير من سكان الجليل. وتطرق في الفصل الثالث الشيوعيين العرب ما بين النكبة والاستقلال.ويتناول في الفصل الرابع استمرار التهجير بعد صمت المدافع. ويتبين فيه نجاح عدد مماثل من الفلسطينيين في العودة إلى بيوتهم وقراهم والاستقرار فيها. وجاء في الفصل الخامس حكايات أشخاص وحكايات قرى لتجارب ثلاث قرى حقق أهاليها عودتهم. والفصل السادس ناقش صراع البقاء بين السياسة وجهاز القضاء. ويظهر في الفصل السابع والأخير نجاح الشيوعيين في انتخابات العام 1949 بستة مقاعد وخسارتهم لثلاثة منها في انتخابات العام 1959 بسبب عدائهم لجمال عبد الناصر.ويشير مناع إلى أنه اختار تقديم الحكايات الشخصية والإنسانية لبعض شهود العيان من دون ذكر الاسم والهوية، إذ طلب بعضهم عدم كشف الاسم لأسباب لا يصعب تفهمها، مبينا أنه لاحظ في هذه المقابلات بأنهم ارتاحوا لإشراكي في تفصيلات وأسرار ضايقتهم، ولم يجدوا الفرصة لمصارحة أحد بها. وإحدى النساء، وكانت مراهقة أو طفلة لم تتعد كثيرا العاشرة من عمرها في سنة 1948، قالت إنه بعد هدم بيت عائلتها أمام عينيها، عادت إلى التبول خلال الليل كالأطفال. وبعد انتهاء الحرب كانت تقترب من الثانية عشرة، فتخوفت جدا من استمرار هذه المشكلة. وانشغلت العائلة بتلك المشكلة الجديدة التي رافقتها أكثر من عام. فكان هم الأم الأكبر هو "ماذا لو جاء عريس خطب ابنتها وهي على هذه الحال"، هذا نموذج حي كيف أثرت صدمة "تروما"، أعمال القتل وهدم البيوت والطرد والتنكيل بالسكان في الكبار والصغار، كما ظلت هذه الآثار جرحا مفتوحا، وتعد قراءة أقوال بعض شهود العيان صعبة جدا تهز الأبدان.ويوضح المؤلف أن الأساطير المتعلقة بالتكوين والولادة صعب تحطيمها، ولكن القراء ليسوا في أغلبيتهم من المتزمتين المؤمنين بأساطير 1948، فبعد أن حطم باحثون عرب وإسرائيليون بعض هذه الأساطير، ربما تكون مهمة هذا الكتاب أسهل، متمنيا أن يحدث هذا الكتاب هزة للقراء الصهيونيين ومؤيديهم، ويدفعهم حب الاستطلاع إلى معرفة الحقائق فحكايات نكبة الفلسطينيين، وخصوصا من بقي منهم في إسرائيل "حاضرة غائبة"، على غرار وضع اللاجئين المهجرين فيها. ومن دون حضور حكايات الفلسطينيين بصورة عامة، وحكايات الباقين منهم في أراضي 1948، بصورة خاصة، يظل الحوار بين طرفي الصراع كحوار الطرشان."في البداية كانت الحكاية"، يقول مناع في مدخل الكتاب، يتحدث عن طفولته وكيف تعرف على ما حصل في قرية "مجد الكروم"، في العام 1948، فيقول "سمعت حكاية ما جرى سنة 1948، في "مجد الكروم"، منذ الطفولة، من والده أولا، ثم من والدته والأقرباء. وقد تشابهت الخطوط العريضة للحكاية التي تبدأ باحتلال اليهود للقرية ودخول بعض جنودهم إليها من الجهة الغربية بسلام. ولكن الأمور انقلبت بعد أسبوع عندما حضر من الشرق جنود آخرون هدموا بيوتا وقتلوا شبابا على ساحة العين وعلى الرغم من الصدمة الكبيرة التي خلفتها تلك المذبحة، فإن الأهالي ظلوا في أغلبيتهم في بيوتهم وبلدهم. ولم تنته أحداث النكبة في قريتنا عند هذا الحد. فقد عاد جنود الجيش الإسرائيلي بعد المذبحة بشهرين، وقاموا هذه المرة بطرد مئات السكان، ومنهم كاتب هذه السطور وولداه".وعندما اشتد عوده، كما يقول مناع، كتبت مقالا نشر في صحيفة "هآرتس"، ضم فقرة عن سيرتي الذاتية وأخرى عن قريته وما حدث فيها سنة 1948، ولم تتأخر ردات الفعل الهجومية من القراء اليهود العاديين و"المختصين"، على أصنافهم، فأسكتوا اهتمامي البحثي بالموضوع، وتعلمت من تجربتي أنني أقترب من لهب النار. كلما حاولت سرد رواية الفلسطينيين عامة، والبقية الباقية منهم في إسرائيل خاصة، فتعلمت الدرس، مبينا أنه ابتعد لسنوات عن هذه الموضوع الملتهب، المرتبط بالنكبة وأثرها في الفلسطينيين.يضيف مناع "حكاية قريتنا سنة 1948، خصوصا تفصيلات قصة إبعاد عائلتنا وعيشنا في الشتات، انطبعت في ذاكرتي"، فقد فهمت من حكايات الوالد والأقارب أن الجنود الذين احتلوا قريتنا لم يكونوا في موقع الدفاع في مواجهة "أعداء أقوياء"، ففرقة الجيش التي دخلت مجد الكروم من جهة قرية البروة التي أصبحت "احيهود"، حافظت على شروط اتفاقية التسليم، ولم تمس الأهالي بأي سوء. لكن جنودا آخرين جاؤوا من الشرق بعد التسليم بأسبوع واحد، وقاموا بعمليات القتل على ساحة العين بدم بارد، ثم عرفت من الوالد والأقرباء أن مذبحة القرية لم تكن فريدة، ولا وحيدة، بل حدث مثلها في "عيلبون"، وغيرها من قرى الجليل.يتابع "حين عاد الجنود، وبعد شهرين وأكثر من المذبحة، طالبوا رجال القرية بالتجمع لإجراء عملية "تفتيش وتحقيق". وفي هذه العملية لم يقتل الجنود أحدا من الأهالي، ولكنهم طردوا المئات بشاحنات إلى وادي عارة، ومن هناك واصل المبعدون طريقهم مشيا على الأقدام إلى نابلس وجنين، فانضموا إلى عشرات آلاف اللاجئين هناك، فقد عرفت من أحاديث الأهل عن حرب 1948، ونتائجها، وعن أول من أعدمه الجيش في قريتنا كان زوج جدتي أبو معيوف؛ جدتي زهرة التي سماها الأهالي "الجاعونية"، نسبة إلى قريتها الجاعونة التي صارت "روش بينا". ولم تسكن جدتي في بيتا، وإنما في غرفة سميناها "الخشة"، في جوار دار عمي أحمد".يقول المؤلف، إنه يقدم حكاية مجد الكروم نموذجا جيدا لمعاناة الأهالي الذين ذاقوا سياسات القتل والإبعاد، ثم نجح بعضهم في العودة إلى بيوتهم. قصة هؤلاء وأمثالهم في الجليل لم تدرج في الأدبيات التاريخية الإسرائيلية، وحتى الباقون أنفسهم تخوفوا من سرد حكاياتهم لأسباب عديدة ومتنوعة. لم يكن للفلسطينيين في إسرائيل جامعات ولا معاهد بحثية ترعى مثل هذه المسائل وغيرها من الأمور المهمة. أما القليلون منهم في الجامعات الإسرائيلية، الذين حاولوا دراسة أحداث النكبة، فإنهم فعلوا ذلك بمزيد من الحذر عادة وقد عدت بنفس إلى البحث والكتابة في تلك المواضيع سنة 1998. فحكاية طردنا من القرية والعيش في مخيمات اللاجئين حتى عودتنا إلى مجد الكروم، سردتها في مقالة نشرت بمناسبة مرور خمسين عاما على النكبة وشجعني على نشرها في مجلة "الكرمل"، الشاعر الراحل محمود درويش.ويرى مناع أنه يقع على كاهل المؤرخ المسؤولية في البحث عن الحقيقة في قصة مأساوية مركبة وفائقة الحساسية، فتاريخ حرب 1948، ونتائجها ما تزال جرحا مفتوحا. وهذا الجرح ليس غريبا على المؤلف، فهو لا يتعلق بأبناء شعبه فحسب، بل بأبناء عائلته الأقربين، فنبش الجروح قد يؤلم ضحاياها، ويزعج اليهود الذين سيرون في سرد الحكايات وثيقة اتهام غير منصفة، غير أن عبء الذاكرة الشخصية والعائلية فيه خطر على عمل المؤرخ الذي يتوخى البحث عن الحقيقة الخالصة، ومع ذلك، فالباحث المهني الواعي لنواقص الذاكرة يتكئ عليها بالحذر المطلوب، فيجعلها فائدة فاعلة، فالمعلومات الذاتية الحميمة من الداخل تسمح بتقديم رؤية مميزة واعتمادا على مصادر ومعرفة تستعصي على باحثين آخرين.يقول مناع إن حكايات الفلسطينيين الباقين في إسرائيل بعد النكبة، تقع في منطقة رمادية ما بين الخاصة والشخصي، وبين العام والتاريخي. لذا اخترت أن أشارك القراء في سيرتي الذاتية والعائلية، وفي ذكريات تشكل مصدرا مهما لإسماع صوت المكبوتين ووجهة نظرهم، والأحداث المأساوية الصادمة كما هو معروف، تبقى في الذاكرة عشرات السنين، فتشكل مصدرا مهما لتوصيف الماضي بتوسع ودقة، وفي كثير من الأحيان يختار ضحايا تلك التجارب المأسوية عدم الكلام.يشير المؤلف إلى أنه في أعقاب حرب 1948، نجحت إسرائيل في تسويق روايتها لمواطنيها وللعالم الخارجي عن أحداث تلك الحرب وظروف "هروب" اللاجئين الفلسطينيين. وكان لزعماء إسرائيل أسباب سياسية وجيهة في نشر تلك الرواية التي تعاون على تسويقها كثيرون من الباحثين اليهود ومؤيديهم، وشارك في نسج تلك الرواية من قاموا بأنفسهم بالفظائع وجرام الحرب، وكانوا على علم بالحقيقة؛ فالذين قاموا بأعمال مشينة ضد مواطنين أبرياء، وأعطوا الأوامر بتنفيذها، تظاهروا بنسيان دورهم في جرائم الحرب. أما الضحايا، فلم يكن بوسعهم نسيان ما جرى لهم، وإن اضطروا مدة إلى أن يكبتوا ذكرياتهم ولا يبوحوا بها. وعندما قرروا الحديث كان في استطاعتهم استعادة الأحداث بدقة وتفصيل، بما في ذلك المعلومات الحميمة والمحرجة.