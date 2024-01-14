"قتل البشر وتدمير الحجر".. ندوة ترصد جرائم الاحتلال في غزة

عزيزة علي

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قال أستاذ الآثار في معهد الآثار والانثروبولوجيا في جامعة اليرموك الأسبق الدكتور زيدان عبد كفافي: إن صراعنا مع الصهيونية العالمية قائم على المكان، فهم يعتمدون في قصتهم على الدينية، بينما أهل البلاد يعتمدون على قصتهم التاريخية، التي تعتمد على الوثائق التاريخية والآثار الباقية. لذا نجد أن إسرائيل تحاول في عدوانها الحالي تحقيق هدفين هما: قتل الإنسان، ومحو القصة التاريخية المكانية بتدمير الأوابد الأثرية والمتاحف والمكتبات التي هي مستودع الذاكرة التاريخية.جاء ذلك في الندوة التي نظمت في متحف الأردن، تحدث فيها عالم الآثار العالمي الدكتور زيدان كفافي بعنوان "قتل البشر وتدمير الحجر– محو الذاكرة والهوية العربية في قطاع غزة"، بحضور مدير المتحف المهندس ايهاب عمارين، ورئيس وأعضاء مجلس شعبة الهندسة المعمارية وعدد من الأكاديميين من أقسام وكليات العمارة والتراث في الجامعات الأردنية.واستعرض كفافي، الحقب التاريخية التي تعاقبت على قطاع غزة وعرض لمحة تاريخية عن أهمية قطاع غزة عبر التاريخ، كما استعرض أهم الآثارالموجودة في القطاع، مبينا أن غزة لها جذور تاريخية عميقة، ومن هذه المباني التاريخية وفنون العمارة التي استخدمها سكان غزة عبر العصور في بناء المساجد، والكنائس، والمدارس، والآسواق، إلى جانب عرض صور تبين الدمار الذي حل بها بعد العدوان الهمجي على القطاع.وأكد، أن الاحتلال دمر أكثر من "200"، موقع أثري "12" متحفا، إضافة إلى المكتبات ومراكز التوثيق، ما يؤكد على أن هذا التدمير ممنهج ومخطط له لمحو الذاكرة والتاريخ والهوية ولقتل الإنسان، مؤكدا على أن التراث الثقافي هو "الهوية وأن الآثار هي وثائق سياسية وأن معرفة هذه الآثار وهذا التراث يعزز الانتماء".ورأى كفافي، أن ما يقوم به الاحتلال الصهيوني من تدمير للتراث هو تدمير للهوية العربية التي هي جزء من التراث العالمي، مشددا على أن هذا التدمير هو "مخالف لكل الاتفاقيات الخاصة بالمحافظة على التراث"، متسائلا عن دور المؤسسات الدولية مثل اليونسكو وجمعية التراث العالمي، وجمعية المتاحف العالمية التي لم تحرك ساكنا عندما قامت إسرائيل بتدمير التراث الأثري الفلسطيني.وخلص كفافي إلى أنه في هذه الندوة تقدم البيانات، على أمل أن تكون مسموعة لهذا العالم الذي أصم آذانه، وأغلق فاه أما المجازر التي تصيب أهلنا بفلسطين، وفي هذه المجزرة التي يرتكبها الاحتلال نرى حكومات العالم الغربي تمدُّ يد العون للظالم، وأكثرنا في العالم العربي يرفع أكفه عالية للسماء بالدعاء طالبين العون من رب العالمين. وكأننا نسينا قول رب العالمين "وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم".وقال عضو مجلس النقابة ورئيس شعبة الهندسة المعمارية المهندس عماد الدباس، إن هذه الفعالية تأتي لتبرز أمام العالم أجمع ما يقوم به العدو الصهيوني من قتل وتهجير وتجويع وهدم للمنازل ولكل مقدرات الحياة في خطوة ترقى إلى الإبادة الجماعية لشعبنا الفلسطيني في غزة وفي كافة انحاء فلسطين، مشيرا إلى الدور المميز الذي تقوم به الدولة الأردنية وعلى رأسها الجهود الملكية في الدفاع عن الأشقاء في فلسطين، وأن الدفاع عن قضايا الأمة هو جزء من عقيدة الهاشميين وهو عنوان مسيرة الوطن منذ تأسيسه.وأشار الدباس إلى الموقف الأردني الذي يرتكز تاريخيا على الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس حيث تؤكد السياسة الأردنية بقيادة جلالة الملك في كل مناسبة على الرابطة القوية دينيا وقوميا وتاريخيا للهاشميين بالقدس، وعلى مكانة هذه المدينة المقدسة لديهم، وهو ارتباط وثيق توارثه الهاشميون كابراً عن كابر.وأوضح الدباس، أن نقابة المهندسين الأردنيين جزء لا يتجزأ من المقاومة وهي ترفع شعار المقاومة بالإعمار من خلال حملاتها السنوية لإعمار وتمكين المقدسيين في القدس من خلال حملة "فلنشعل قناديل صمودها"، إضافة إلى أن نقابة المهندسين تترأس اللجنة العليا للإعمار في فلسطين التي تضم نقابة المهندسين الأردنيين ونقابة مقاولي الانشاءات الأردنية، حيث نظمت حملة بعنوان "غزة معا ننصرها"، لجمع التبرعات وقد تم جمع أكثر من "3 ملايين دينار"، وهي مستمرة في جمع التبرعات في كافة فروعها، وشاركت النقابة في كافة الفعاليات التي ينظمها مجمع النقابات المهنية من مسيرات ووقفات احتجاجية وحملات لدعم صمود أهلنا في غزة وفلسطين.وقالت رئيسة لجنة الحفاظ على الأبنية التراثية في شعبة الهندسة المعمارية المهندسة مرح خياط، إن المعاناة المستمرة في قطاع غزة المحتل هي أزمة إنسانية ملحة تتطلب اهتمام ومساهمة الجميع، وأنها قضية تتجاوز الحدود والانتماءات السياسية. وهي قضية صراع طال أمده وخلف عددا لا يحصى من الأرواح المحطمة، كما دمر تراثا ثقافيا غنيا ومميزا، لافتة إلى أن الحفاظ على الهوية الثقافية من الضروريات الأساسية، فتراث غزة ليس مجرد طوب وقذائف هاون، بل هو شهادة على الذاكرة الجماعية والتطلعات لشعب يتم الاعتداء عليه في محاولة متعمدة لمحو الجذور التي تربطه بأرضه وماضيه.تلا ذلك، حوار جرى بين الدكتور كفافي والحضور، أدارته المهندسة لين فاخوري، حيث تم التأكيد على ضرورة أن يكون للجامعات دور في توثيق المناطق التراثية، وأن تعمل نقابة المهندسين بالتعاون مع الجهات المعنية على تشكيل لجنة متخصصة في توثيق ما دمره العدوان الصهيوني على قطاع غزة.وبعد انتهاء المحاضرة اصطحب مدير متحف الأردن المهندس ايهاب عمارين، الضيوف في جولة في المتحف حيث قدم شرحا تفصيليا عن موجودات المتحف والدور الذي يقوم به في الحفاظ على آثار الأردن والتعريف بتاريخها.ويذكر أن الدكتور زيدان كفافي، حاصل على درجة الدكتوراة في عام 1982، وكان عضو هيئة تدريس في جامعة اليرموك. رقي لرتبة استاذ مشارك في عام 1987، واستاذ في بداية عام 1993. كما عمل خلال مدة عمله في جامعة اليرموك أستاذا زائرا في عدد من الجامعات الأردنية والعربية والأوروبية وهي: الأردنية، والهاشمية (الأردن)، الملك سعود (المملكة العربية السعودية)، برلين الحرة، وفرايبورغ (ألمانيا)، كما عمل باحثا زائرا لمدة عام (2000/2001) في المركز الوطني الفرنسي للأبحاث (CNRS) في باريس.وعمل كفافي عميدا لكلية الآثار والأنثروبولوجيا بجامعة اليرموك، عميداً للبحث العلمي والدراسات العليا في جامعة اليرموك، مديرا (برتبة عميد) لمعهد الآثار والأنثروبولوجيا في جامعة اليرموك، رئيسا لقسم الآثار في جامعة اليرموك، رئيسا لقسم النقوش في جامعة اليرموك، وعميدا لمعهد الملكة رانيا للسياحة والتراث في الجامعة الهاشمية.وقد حصل كفافي على العديد من الجوائز المحلية والدولية، منها أنعم عليه جلالة الملك عبد الله الثاني بوسام "الملك عبدالله الثاني للتميز" من الدرجة الثانية، تم اختياره من قبل الهيئة العلمية المنظمة لمنتدى العلوم العالمي الذي عقد في، الأردن "نجم العلوم الأردنية في الآثار"، وسام الفارس: سعفات النخيل الأكاديمية/ من الحكومة الفرنسية، جائزة الدولة التقديرية في الآثار.