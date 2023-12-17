اضافة اعلان

يعقد ضمن سلسلة الحوارات الفنية التي تقيمها وزارة الثقافة ويقدمها الناقد الدكتور مازن عصفور، في قاعة المؤتمرات بالمركز الثقافي الملكي، عمان، يوم الثلاثاء القادم، 19 ديسمبر 2023، الساعة الخامسة، لقاء حواري مفتوح بعنوان( قراءة في التعبير الفني النضالي للفنان سليمان منصور)، بمداخلة رئيسية يقدمها لفنان محمد العامري.ويستهل الحوار بمقدمة من د. مازن عصفور، يسلط خلالها الضوء على أهمية الفن في التعبير عن الهموم الوطنية، ودور الفنان في استخدام أداوته بما يخدم قضيته.ثم يستعرض الفنان والناقد محمد العامري أبرز ملامح تجربة منصور في التعبير الفني من خلال لوحات الفنان وريشته عن القضية الفلسطينية والهوية الوطنية.ويتناول العامري، ملامح العمل الفني والتجربة العريقة التي قدمها الفنان منصور في لوحاته القيّمة ذات الهوية النضالية والوطنية.يذكر أن الفنان سليمان منصور ولد في قرية بير زيت عام 1947، ودرس الفنون التشكيلية تحت الاحتلال في أكاديمية "بتساليل" للفنون في القدس المحتلة. وقد كرس مسيرته الفنية التي قاربت الخمسين عاماً للتعبير البصري عن الهوية الفلسطينية، وهموم قضيتها عبر ربط سيرورة الفن بالأرض.ومن أشهر أعمال سليمان منصور لوحته الشهيرة "جبل المحامل" التي تجسد عجوزًا فلسطينيًا يحمل القدس وقبة الصخرة فوق ظهره مربوطان بحبل الشقاء.أما المتحدث الفنان محمد العامري، فيعدّ من أبرز المشتغلين بمحالات الفن والدب والنقد في الحركة الفنية المحلية والعربية، وله كم وفير من الأعمال والدراسات والمؤلفات المتعمقة بمجاله على الصعيدين المحلي والعربي.يشار إلى أن سلسة الحوارات الفنية المفتوحة التي تقيمها وزارة الثقافة والتي يعدها ويقدمها د مازن عصفور تستهدف رفع الذائقة المحلية للجمهور المحلي وتعريفة بإبداعات الفنانين المحليين والعرب وكذلك تسليط الضوء على هموم الفنان الأردني والعربي وتطلعاته نحو الابداع والفكر والجمال .