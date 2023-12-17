الأحد 17 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

قراءة في التعبير الفني النضالي للفنان سليمان منصور

قراءة في التعبير الفني النضالي للفنان سليمان منصور
قراءة في التعبير الفني النضالي للفنان سليمان منصور
يعقد ضمن سلسلة الحوارات الفنية التي تقيمها وزارة الثقافة ويقدمها الناقد الدكتور مازن عصفور، في قاعة المؤتمرات بالمركز الثقافي الملكي، عمان، يوم الثلاثاء القادم، 19 ديسمبر 2023، الساعة الخامسة، لقاء حواري مفتوح  بعنوان( قراءة  في التعبير الفني النضالي للفنان  سليمان  منصور)، بمداخلة رئيسية يقدمها لفنان محمد العامري.اضافة اعلان

ويستهل الحوار بمقدمة من د. مازن عصفور، يسلط خلالها الضوء على أهمية الفن في التعبير عن الهموم الوطنية، ودور الفنان في استخدام أداوته بما يخدم قضيته.

 ثم يستعرض الفنان والناقد محمد العامري أبرز ملامح تجربة منصور في التعبير الفني من خلال لوحات الفنان وريشته عن القضية الفلسطينية والهوية الوطنية.

ويتناول العامري، ملامح العمل الفني والتجربة العريقة التي قدمها الفنان منصور في لوحاته القيّمة ذات الهوية النضالية والوطنية.

يذكر أن الفنان سليمان منصور ولد في قرية بير زيت عام 1947، ودرس الفنون التشكيلية تحت الاحتلال في أكاديمية "بتساليل" للفنون في القدس المحتلة. وقد كرس مسيرته الفنية التي قاربت الخمسين عاماً للتعبير البصري عن الهوية الفلسطينية، وهموم قضيتها عبر ربط سيرورة الفن بالأرض.

ومن أشهر أعمال سليمان منصور لوحته الشهيرة "جبل المحامل" التي تجسد عجوزًا فلسطينيًا يحمل القدس وقبة الصخرة فوق ظهره مربوطان بحبل الشقاء.


أما المتحدث الفنان محمد العامري، فيعدّ من أبرز المشتغلين بمحالات الفن والدب والنقد في الحركة الفنية المحلية والعربية، وله كم وفير من الأعمال والدراسات والمؤلفات المتعمقة بمجاله على الصعيدين المحلي والعربي.

يشار إلى أن سلسة الحوارات الفنية المفتوحة التي تقيمها وزارة الثقافة والتي يعدها ويقدمها د مازن عصفور  تستهدف رفع الذائقة المحلية للجمهور المحلي وتعريفة بإبداعات الفنانين المحليين والعرب وكذلك تسليط الضوء على هموم الفنان الأردني والعربي وتطلعاته نحو  الابداع والفكر والجمال .
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
آداب فيلادلفيا تستضيف إبراهيم السعافين بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية

آداب فيلادلفيا تستضيف إبراهيم السعافين بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية

منذ7 ساعة
1702725493941163900

"من مسافة صفر".. ديوان شعري يحتفي بالمقاومين الغزيين

منذ22 ساعة
1702720848570886600

وفاة الشاعر والأديب الكويتي عبد العزيز سعود البابطين

منذ22 ساعة
غلاف كتاب مسرحية "الاشجار العطشانة"-(من المصدر)

"الأشجار العطشانة" للجمزاوي تعزز الروح الوطنية لدى الطفل

منذ22 ساعة
وفاة الشاعر والأديب الكويتي عبد العزيز سعود البابطين

وفاة الشاعر والأديب الكويتي عبد العزيز سعود البابطين

16 كانون الأول 2023
مرحبا بكم في فلسطين

"مرحبا بكم في فلسطين" لآن برونسويك.. الإصغاء لصوت الحقيقة

14 كانون الأول 2023
افكار و مواقف
مكرم أحمد الطراونة

الأردن في 70 يوما

مكرم أحمد الطراونة |اليوم
ماهر أبو طير

حتى يتجنب الأردن مفاجآت الإقليم

ماهر أبو طير |اليوم

"السلطة"/ "فتح".. رهان "خاسر-خاسر"..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم

ما دلالات مهاجمة "إسرائيل" للأمم المتحدة ومنظماتها؟

أحمد عوض |اليوم
سلامة الدرعاوي

الإضراب.. كلام صريح

سلامة الدرعاوي |اليوم

الصمت بقوة الغدر

د.نهلا عبدالقادر المومني |اليوم

مجتمع دولي قليل الدسم منزوع الحماية!

نضال المجالي |اليوم

خدمة الديون وآثارها على الاقتصادات النامية

رعد التل |اليوم
ترجمات
1702722723410989600

‏"مصنع للاغتيالات الجماعية": داخل حملة القصف الإسرائيلي المرخص لغزة‏ (3-1)

ترجمات | منذ22 ساعة
1702601362619989900

لماذا لن تتغير إسرائيل؟

ترجمات |15 كانون الأول 2023
دبابات عسكرية إسرائيلية تقترب من السياج الحدودي مع قطاع غزة، 5 كانون الأول (ديسمبر) 2023 – (المصدر)

فشل إسرائيل في غزة‏

ترجمات |13 كانون الأول 2023
حيدر إبراهيم الغراوي، أمين عام ميليشيا "أنصار الله الأوفياء" العراقية - (أرشيفية)

"أنصار الله الأوفياء" (اللواء 19 في "الحشد الشعبي"): لمحة عامة

ترجمات |13 كانون الأول 2023
أرشيفية

استعادة شعار "من النهر إلى البحر"‏

ترجمات |13 كانون الأول 2023
1702374369975681500

حرب أميركا من أجل الشرق الأوسط الكبير

ترجمات |12 كانون الأول 2023
 