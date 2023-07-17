"قراءة في فكر محمود أمين العالم".. ندوة تنظمها "القلم الثقافي"

عزيزة علي

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الزرقاء - ألقى رئيس جمعية النقاد الأردنيين، وأستاذ الفلسفة في جامعة فيلادلفيا د. زهير توفيق محاضرة بعنوان، "قراءة في فكر المفكر العربي المصري الراحل محمود أمين العالم"، وذلك في نادي أسرة القلم الثقافي- الزرقاء، أول من أمس وأدارها أحمد أبو شاويش.رأى د. زهير توفيق، أن محمود أمين العالم شكل، ظاهرة ثقافية فريدة في عصر التخصص، فقد استطاع أن يجمع في شخصه وفي ممارسته العلمية والبحثية بين الناقد النظري والتطبيقي والفيلسوف، والموسوعي، والشاعر والمفكر، والمناضل السياسي، والمنور صاحب مجلة قضايا فكرية، وعبر عن كل ذلك بمنهتى الأصالة والجدارة والصرامة النظرية. ولفت الأنظار فيلسوفا واعدا منذ لحظة تخرجه بشهادة البكالوريس من قسم الفلسفة العام، 1946 ومن رسالته الجامعية لنيل درجة الماجستير في الفلسفة من جامعة القاهرة؛ والتي نشرها لاحقا في كتاب "1970"، ما يزال الكتاب بموضوعه وطروحاته المتقدمة راهنا لم يفقد أهميته كونه عملاً ريادياً ومؤسساً في فلسفة العلم، وهي أصعب فروع الفلسفة.وأضاف المحاضر، وفي تلك المرحلة "1953"، كان العالم تبنى الماركسية، والمادية التاريخية، وانبرى إلى النقد نظرياً وتطبيقياً، فأصدر مع "عبد العظيم أنيس، كتاباً ريادياً في النقد الأدبي والثقافي والواقعية الاشتراكية في الثقافة المصرية في العام 1955"، وكان هذا الكتاب مؤشرا على خروج النقد العربي إلى فضاءات أرحب من السابق إلى الحداثة والالتزام والواقعية والمادية، بعيدا عن الانطباعية والشكلانية والرومانسية وغيرها، من الاتجاهات، وفي تبنيه للمادية التاريخية، تحول إلى النضال السياسي ضد الفساد والبيروقراطية وغياب الديمقراطية.وأشار توفيق، إلى أن العالم تعرض لأقصى درجات التعسف والملاحقة والفصل من العمل، ففصل من عمله معيد في قسم الفلسفة، ومن برنامج الدكتوراه في القسم نفسه، وعاش سنوات طويلة بين السجن والمنفى والتشرد. ولم يهادن العالم ولم يقدم أي تنازل للسلطة، ولم يبحث عن أي مكسب مادي أو معنوي، منذ "عبد الناصر مروراً بالسادت وانتهاء بمبارك".ونوه المحاضر، إلى مؤلفات العالم التي وصلت زهاء "20" كتاباً، في الفكر والفلسفة والنقد الثقافي والأدبي أهمها: "في الثقافة المصرية 1955، معارك فكرية 1965، تأملات في عالم نجيب 1971، هيربرت ماركوزه 1973، البحث عن أوروبا 1975، الوعي والوعي الزائف في الفكر العربي المعاصر 1986، توفيق الحكيم مفكراً وفناناً 1984، أربعون عاما من النقد التطبيقي 1994، مواقف نقدية من التراث 1997".وعن المداخلات والسجالات التي جرت بين العالم وبعض المفكرين قال توفيق: دخل العالم في مساجلات نقدية وردود صارمة- تحولت إلى كتب- مع أشهر أعلام الفكر العربي مثل، "الجابري والعروي وحسين مروة، ومهدي عامل، وزكي نجيب محمود، وعبد الرحمن بدوي، ونصر حامد أبو زيد، وجابر عصفور، وأدونيس، وحسن حنفي، وأنور عبد الملك وغيرهم"، وقد شغلته قضايا الفلسفة والفكر العربي المعاصر؛ كالنهضة، وأزمة الثقافة، والهوية والتنوير، والإصلاح الإسلامي، وقضية الأصالة والمعاصرة، والتراث والعولمة، وأزمة اليسار العربي، وقضايا الفلسفة العربية الإسلامية، وفكر النهضة من ابن رشد إلى الأفغاني ومحمد عبده وغيرهم.وعلى مستوى النقد الأدبي، أشار توفيق، إلى أن العالم قام بدراسة أدب كل من "الروائي الكبير نجيب محفوظ، وصنع الله ابراهيم، ومسرح وفكر توفيق الحكيم"، وفي الشعر كان العالم مناصرا للتجديد والجديد وللحداثة الشعرية، فقدم دراسات رائعة في نقد شعر كل من: "صلاح عبد الصبور، ومحمد عفيفي مطر"، وآخرون ويعتبر العالم مؤسس الاتجاه الفلسفي في النقد الادبي العربي، وتطورت أدواته النقدية وتعمقت بثراء تجربته البحثية وإن ظلت تدور في إطار الماركسية والمادية التاريخية.وأوضح المحاضر، أن آفاق تفكير العالم توسعت بعد خروجه من مصر بسبب تعسف السادات، خاصة بعد كامب ديفيد، فخرج من مصر أولا، إلى بريطانيا ثم استدعاه صديقة المستعرب - صديق العرب- جاك بيرك لتدريس الفكر العربي في السوربون، فلبى الدعوة وأمضى سنوات وبقي هناك حتى سنة 1984، تعرف فيها على اتجاهات جديدة في النقد والفلسفة والسياسة كاليسار الجديد، والبنيوية، والتفكيكية، والبنيوية التكوينية، وعاد إلى مصر بعدة فلسفية ومنهجية غاية في التطور والصرامة، تجلت في دراساته ومراجعاته وكتبه الجديدة وكان من الشجاعة بمكان أن تخلى عن الكثير من أحكامه السابقة، خاصة في فهمه المتعسف لعلاقة الفكر والأدب بالبنى الإجتماعية والاقتصادية ضمن نظرية المحاكاة.