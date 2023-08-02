قرداحي وسعد يعاينان في ندوة "صورة القدس في الإعلام العربي"

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ضمن البرنامج الثقافي لمهرجان جرش السابع والثلاثين للثقافة والفنون، أقيمت في المركز الثقافي الملكي، ندوة بعنوان "الإعلام والقدس"، شارك فيها الإعلاميان العربيان جورج قرداحي من لبنان، ومحمود سعد من جمهورية مصر، وأدارها الإعلامي الأردني هاني البدري.استهل قرداحي حديثه بشكر القائمين على مهرجان جرش وعلى هذه الدعوة للمشاركة، موجها تحية إكبار لكل إعلامي ما يزال يعتبر القدس قبلته القدمية والدينية، وفلسطين قضيته الأولى، ولم يساوم أو يتنازل أو يهادن.واعتبر قرداحي أن الإعلام الصامد والصادق يستحق الثناء؛ لأنه لم يخضع للضغوط التي تمارس عليه من جهات عديدة دولية وإقليمية، مشيرا إلى أن الإعلام مرآة الواقع السياسي والاجتماعي والثقافي والفني والفكري، عند كل الشعوب، وإذا كان حضور القدس، وحضور القضية "وهما لا ينفصلان"، في الإعلام العربي، في ضمور وانحسار، فلأنه في الاهتمام العربي العام، وللأسف هو في ضمور وانحسار.وقال، إن بعض العرب وفي طليعتهم الشعب الفلسطيني ومن يقف إلى جانبه، ما تزال القضية الفلسطينية هاجسه اليومي والوجودي، وبعض العرب الآخرين، أصبحت القدس عندهم أمرا ثانويا، فلم تعد بالنسبة لهم أولى القبلتين، ولا هي بيت المقدس "زهرة المدائن".وأعرب قرداحي عن أسفه لتغير الأولويات العربية، وقلة تسليط الضوء على المحنة الفلسطينية التي كانت القضية المركزية الأولى لدى العرب في تضحياتنها وصمودها في وجه العدو.ومن جانبه، قال الإعلامي المصري محمود سعد "من أجل أن تكون القدس والقضية الفلسطينية حاضرة في الأعمال الفنية والسينمائية، فعلينا أن نفعل كما فعل المخرج العالمي مصطفى العقاد الذي أخرج فيلمي "الرسالة" و"عمر المختار"؛ حيث قام بإحضار الفنان العالمي "أنطوني كوين"، حتى يجذب المتفرج الأجنبي لحضور هذا الفيلم".وتحدث سعد عن تغيير أسماء المناطق وتجهيل الجيل الجديد بها، وعدم الصرخة الإعلامية تجاه هذه الانتهاكات، مستشهدًا بواقع الأفلام العربية الجادة لتوضيح ثقافتنا ووجودنا، أمام تاريخنا، وعشرات السنين الضائعة والاستعداد المفترض أن يكون.وتساءل سعد عن عدد المؤتمرات والندوات التي عقدت لفلسطين والقدس، وكم هي الدراسات التي تقدمنا للأجيال الجديدة، مؤكدا قيمة الفيلم الدرامي في هذا المجال وتأثيره، كما في فيلم "الرسالة" بنسخته الأجنبية من بطولة الممثل العالمي أنطوني كوين، كجزء من تقديم صورتنا للغرب، لافتا إلى أفلام غربية ذكية استخدمت الآخر في السينما والتلفزيون والمسرح في حين تغيب العرب، معربًا عن أسفه لجهل الشباب العربي اليوم وغربته عما يحدث، وعدم اهتمامه بحالات الانتهاك الإنساني في فلسطين.كما دعا سعد، جيل الشباب، إلى التعرف على جذور القضية الفلسطينية وكيف قام هذا الاحتلال بالاستيلاء على الأرض الفلسطينية من خلال مقولة "شعب بلا وطن ووطن بلا شعب"، وهذه هي الصورة التي صدرها هذا الكيان الى العالم الغربي الذي أصبح لا يعرف شيئا اسمه فلسطين، لذلك فعلى جيل الشباب أن يخاطب الغرب من خلال التعريف بفلسطين تاريخيا وحضاريا.وكان د.هاني البدري، قد أكد، في بداية الندوة، أهمية موضوع القدس، الذي يتخلل كل المستويات الإعلامية والاقتصادية والسياسية، وغيرها، مرحبا بالضيوف وخبرتهم الطويلة في الإعلام، ومقارنا بين مشهد الإعلام تجاه القدس بين الأمس واليوم، لافتا إلى أن تركيز العناوين والخطابات المؤثرة على القدس أو بعده عنها، هو بحسب هوية المحطات والقنوات الإعلامية وموقفها في ذلك.تلا ذلك نقاش بين المحاضرين والجمهور؛ حيث ركز على أهمية تعريب المصطلح الفلسطيني العربي للأماكن والحفاظ عليه، والحذر من العقل المروج لمشاريعه الثقافية والسياسية، ودور التلفزيونات والمحطات والإذاعات والمنابر العربية في ذلك، مؤكدين أهمية الدور الأردني والشعور الواحد تجاه القدس، وحضور القدس على الأجندة الأردنية بشكل مستمر، نابع من الشعور الوطني الأردني تجاه فلسطين.