"قرية جحفية".. دراسة ميدانية يطرحها الباحث زياد طلافحة

عزيزة علي

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ضمن إصدارات إربد العاصمة العربية للثقافة 2022، صدر عن وزارة الثقافة كتاب بعنوان "قرية جحفية، الأرض والتاريخ والإنسان"1520-2000"، للباحث الأكاديمي د. زياد عبد الله طلافحة؛ حيث يقدم المؤلف دراسة ميدانية لهذه القرية وأحوالها المختلفة، على الرغم من شح المصادر.يقول طلافحة: "يتناول هذا البحث قرية جحفية الواقعة في شمال الأردن، من الناحية الجغرافية، الأثرية، التاريخية، الاجتماعية، السكانية، الاقتصادية، التعليم، إضافة إلى دراسة توثيقية لأبناء القرية المتوفين، وكانت مرجعيتي هي الوثائق وحسب ما هو مدون في الدفاترة العثمانية، وخاصة السكاني منها".ويشير، إلى أن قرية جحفية تضم بين جنباتها العديد من الشواهد الأثرية والتاريخية، فالتل يعود لفترة العصرين الحديديين الأول والثاني، حيث كشفت التنقيبات الأثرية التي أجريت لتل جحفية لمواسم عدة، عن معلومات قيمة تؤرخ لقرية جحفية والمنطقة المحيطة بها، أما الفترات التاريخية فكانت الفترة العثمانية هي الفترة الظاهرة في تاريخ هذه القرية، حيث أشارت الدفاتر العثمانية إلى أن قرية جحفية كانت مأهولة منذ القرن السادس عشر، مبينا أنه حاول في هذه الدراسة إعطاء المعلومة الدقيقة من خلال البحث العلمي المستند على الوثائق ودفاتر الطابو".الكتاب جاء في ثمانية فصول حيث تم توزيعها كالآتي: الفصل الأول، يتحدث عن جغرافية القرية والمنطقة المجاورة لها، وفي هذا الفصل يتناول جغرافية قرية جحفية والمنطقة المحيطة بها، والتي تتبع لواء المزار الشمالي من الناحية الإدارية والبلدية، كذلك تعريفا مختصرا عن جغرافية لواء المزار الشمالي، محافظة إربد، فيما يحتوي الفصل الثاني، على شرح واف عن آثار القرية وتناول فيه المؤلف المواقع الأثرية، وتعريفا مختصرا للعصور التاريخية، بينما يستعرض الفصل الثالث، تاريخ القرية، وجاء البحث محصورا على الفترة العثمانية في القرن "10هـ16م، وتقديم ما تحويه دفاتر الطابو العثمانية ذات الأرقام "430،401،99"، والتقسيمات العثمانية لأراضي قرية جحفية العام 1876.بينما يتناول الفصل الرابع، الحياة الاقتصادية التقليدية، والتي بينت فيها مليكة الأربعاء، الإفراز والتسوية للعام 1937م، وسجلات الضرائب العثمانية للقرية، أما الفصل الخامس، فيتناول الحياة الاجتماعية والمجتمع في قرية جحفية، والقيم والعادات في هذه القرية، والدلالات الزراعية في الأدب الشعبي، وبعض المظاهر والتقاليد الاجتماعية.ويتحدث الفصل السادس، عن السكان وتوزيعهم العشائري، من خلال سجلات الضرائب أسماء سكان قرية جحفية الواردة في تلك السجلات، أفخاذ وبطون عشيرة الطلافحة، أما الفصل السابع، فيتحدث عن البيوت والمساكن التراثية القديمة، ويتناول فيها بالتفصيل أجزاء البيت القديم ومرافقه وطراز بنائه، وكل ما يخدم الإنسان من ملحقات، وأما الفصل الثامن، فقد خصصه المؤلف للحديث عن التعليم، وكان الاهتمام ينصب على مرحلة المشايخ والكتاتيب التي بدأت منذ العام "1924-1957م.