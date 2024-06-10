قطر: الأردن يشارك بـ 13 رواية في جائزة كتارا للرواية العربية

أعلنت المؤسَّسةُ العامة القطرية للحي الثقافي "كتارا"، عن قائمة أفضل 18 مشاركة في الدورة العاشرة لجائزة كتارا للرواية العربية في فئتَي الروايات المنشورة والروايات غير المنشورة، وروايات الفتيان، والرواية التاريخية، والدراسات النقدية.

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ويشارك الأردن بـ 18 رواية، تتمثل في 8 روايات ودراسات نقدية وروايتين في فئة الروايات غير المنشورة، و3 روايات ضمن فئة روايات الفتيان.



كما ضمت القائمة التي أعلنتها المؤسسة العامة القطرية للحي الثقافي "كتارا" الليلة الماضية، روائيين من 16 دولة عربية أخرى، منها مصر بعدد 26 رواية ودراسة نقدية، تلتها المغرب بـ 19 رواية ودراسة نقدية، ثم سوريا بعدد 9 روايات، ثم العراق بعدد 5 روايات ودراسات نقدية، والجزائر بنفس العدد 5 روايات، ثم السعودية واليمن بعدد 3 روايات لكل دولة، وموريتانيا والسودان وفلسطين شاركت بعملين لكل دولة، وأخيرًا عمل واحد لكل من الكويت، الإمارات، عُمان، لبنان، تونس.



واشتملت القائمة لفئة الروايات غير المنشورة على 9 روائيين اذ تصدرت المغرب بـ 4 روايات، تلتها مصر بعدد 3 روايات، واشتركت كل من: سوريا والأردن وموريتانيا واليمن بروايتَين لكل دولة، وأخيرًا فلسطين، ليبيا، الجزائر، برواية واحدة من كل دولة.



وفي فئة الرواية المنشورة، ضمت القائمة 7 روائيين، وتصدّرت مصر بعدد 7 روايات، وتلتها سوريا بعدد 5 روايات، ثم السعودية بعدد روايتين، واشتركت كل من: عُمان، لبنان، العراق وفلسطين برواية واحدة من كل دولة.



وبالنسبة لفئة روايات الفتيان اشتملت على روائيين من 9 دول عربية، وتصدّرت مصرُ بعدد 6 روايات، وجاءت تاليًا كل من الأردن والمغرب بعدد 3 روايات لكل دولة، ورواية واحدة لكل من: الإمارات، العراق، الجزائر، سوريا، السعودية، والكويت.-(بترا)