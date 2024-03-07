كارل صباغ يسرد معلومات تاريخية في "قصة الحكم البريطاني لفلسطين"

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يقول الكاتب الفلسطيني كارل صباغ، في كتابه "بريطانيا في فلسطين-قصة الحكم البريطاني لفلسطين 1917-1948": "منذ القرن الخامس قبل الميلاد، إن الأرض الواقعة إلى الشرق من شواطئ البحر الأبيض المتوسط تدعى "فلسطين"، والاسم مأخوذ من كلمة "فلستيا"، وهي مملكة الفلستيين الساحلية القديمة. وقد شهدت فلسطين، عبر تاريخها الطويل، سلسلة من الغزاة والتجار والمهاجرين وخليطا من الأقوام".ويضيف صباغ، في مقدمة كتابه الصادر عن دار الفينيق للنشر والتوزيع، أن فلسطين كانت جزءا من المنطقة الزراعية التي تعرف باسم "الهلال الخصيب"، وكانت موانئها البحرية وصلاتها التجارية البرية مع مصر وشبه الجزيرة العربية وسورية تستعمل منذ العصور القديمة.الكتاب يضم العديد من الصور والخرائط التي تشرح تاريخ فلسطين قبل الانتداب البريطاني عليها، وتتضمن الصور القرى والمدن وموانئ فلسطين، إلى جانب صور توضح تضاريس فلسطين والمواقع الأثرية والتاريخية في فلسطين قبل الانتداب البريطاني على فلسطين، وأيضا العديد من الوثائق القديمة التي تتحدث عن فلسطين.ويقول صباغ في هذا الكتاب الذي ترجمه من اللغة الإنجليزية إلى العربية د.محمد عصفور، وقام بمراجعته د.محمد شاهين، وتدقيق ومتابعة نور صباح "كان الصراع العربي الإسرائيلي من وجهة نظر كثير من قراء الصحف في القرن الحادي والعشرين، عبارة عن احتلال الضفة الغربية وغزة، ومعاملة إسرائيل للفلسطينيين الذين يعيشون هناك. وكانوا يعتبرون أنه يمكن أن يسود السلام في الشرق الأوسط، إذ تخلت إسرائيل عن المناطق التي تحتلها بشكل غير قانوني، وسمحت للفلسطينيين بحكم أنفسهم".ولكن الصراع من وجهة نظر الفلسطينيين، وفقا لصباغ، يختلف عن فهمه بقية العالم، وهو أن الاحتلال الظالم، يعد ظلما كبيرا في نظر الفلسطينيين، بسبب ما حصل بين سنتي 1917 و1948 عندما تحولت فلسطين من قطر عربي إلى دولة يهودية، بسبب أفعال الحكومة البريطانية قبل الحرب العالمية الأولى أثناءها وبعدها، لافتا إلى أنه أي اتفاقية سلام لن تصمد ما لم يؤخذ في الحسبان الظلم الذي لحق بالفلسطينيين بسبب احتلال فلسطين، وهو الاحتلال الذي حصل بينما كانت بريطانيا هي التي تحكم البلاد، وهو الاحتلال الأوسع الذي لحق بالمناطق الفلسطينية منذ سنة 1948.وعن فلسطين قبل مجيء البريطانيين، يقول المؤلف "كانت فلسطين منذ القرن السادس عشر حتى سنة 1917، جزءا من الإمبراطورية العثمانية التي تحكمها الآستانة، وكان الجزء الشمالي منها يُحكم من بيروت، بينما يحكم جزؤها الجنوبي من القدس، وكانت المنطقة ما تزال تعرف باسم "فلسطين"، وتشير لها الوثائق العثمانية بعبارة "أرض فلسطين"، وظلت فلسطين مسكونة منذ آلاف السنين".ويتحدث المؤلف عن شعب فلسطين، فيقول "كانت الإمبراطورية العثمانية موطنا لعدد كبير من الجماعات القومية والدينية التي تحكمها حكومة إسلامية، وكان هذا التنوع في المعتقد واللغة والعرق جزءا مقبولا في الحياة العامة في فلسطين، ومع أن المسيحيين واليهود كان لهم وضع مختلف عن أغلبية السكان المسلمين، فكانت هنالك أمكنة كثيرة عاش فيه المسلمون والمسيحيون واليهود في وئام. وكانت المدن الأربع التي تضم أعلى نسبة من اليهود تضم أعدادا كبيرة من السكان العرب أيضا".ويوضح صباغ أن المسيحيون عاشوا في فلسطين منذ نحو 2000 سنة، وكانت المسيحية هي الديانة السائدة في المنطقة قبل ظهور الإسلام في القرن السابع الميلادي، ويشترك المسلمون والمسيحيون في فلسطين في الثقافة واللغة العربيتين، وكانت الجماعات اليهودية ذات الوجود الطويل في فلسطين تعيش في القدس وصفد والخليل وطبرية، وعندما طرد اليهود من إسبانيا في سنة 1492، سمح لهم السلطان باللجوء إلى الإمبراطورية العثمانية، وقد أطلق على هؤلاء اسم السفرديم وكانوا يتكلمون باللادينو، واللغة العربية. وأخذ اليهود الأرثوذكس الأشكناز يأتون من أوروبا الشرقية للعيش في المدن الفلسطينية منذ أواخر القرن التاسع عشر، وكانوا يأتون لأسباب دينية، بسبب تعرضهم للاضطهاد الشديد في أوروبا الشرقية.ثم يتحدث المؤلف عن القدس وأهميتها في الدين الإسلامي، ويصف القرآن والسيرة النبوية التي تعود إلى القرن الثامن الميلادي إسراء النبي من مكة إلى القدس؛ حيث صعد إلى السماء من فوق صخرة تقع على جبل الهيكل، كذلك يذكر القرآن أن المسلمين في أوائل عهد الإسلام كان عليهم التوجه في صلاتهم باتجاه القدس مثلما توجب عليهم التوجه إلى مكة فيما بعد، مبينا أن هناك عوامل مشتركة بين الأديان الثلاثة في الاحتفالات الدينية في فلسطين، فعيد النبي موسى، مثلا، كان يشمل موكبا سنويا إلى مقام النبي موسى بحضرة أناس من الأديان الثلاثة من جميع أنحاء فلسطين. وقد نظر الفلسطينيون جميعا إلى أرض فلسطين كلها على أنها مقدسة وأحاطوا أماكنها المقدسة بكل مظاهر التكريم.ويتحدث صباغ عن الاقتصاد الفلسطيني، الذي كان يصف بعض المسافرين إلى الأراضي المقدسة في القرن التاسع عشر، أن فلسطين كانت "مقفرة"، لكن هذا الوصف كان بعيدا كل البعد عن الحقيقة. فقد كان الاقتصاد الفلسطيني يعتمد على منتجات الأرض المزروعة التي تحيط بمئات القرى المنتشرة في جميع أنحاء فلسطين، وتطورت المدن وأصبحت مراكز للتجارة والثقافة، واتصلت الموانئ الواقع على ساحل البحر الأبيض المتوسط، وهي "يافا وغزة وعكا"، بشبكة التجارة العالمية. أما في الداخل، فإن مدنا مثل الخليل ونابلس كانت جزءا من اقتصاد الإقليم، وكانت تنتج البضائع وتتبادلها مع بيروت ودمشق وغيرها من المدن الأبعد، وفي أواخر القرن التاسع عشر كان الاقتصاد الفلسطيني يتوسع، ونمت المدن وازداد عدد السكان.ويشير المؤلف إلى تقرير أرسله القنصل البريطاني في سنة 1910، يذكر فيه أن الصادرات الفلسطينية ازدادت، وأن مساحات أكبر من الأراضي أخذت تزرع، وكذلك لاحظ أن الفلسطينيين أخذوا يستوردون المزيد من مضخات المياه لري الأراضي الزراعية، وقد ساعدت طبيعة الأراضي الفلسطينية المتباينة الفلاحين على زراعة أنواع مختلفة من المحاصيل، كالبرتقال والعنب قرب الساحل، والقمح في المناطق الجنوبية، والزيتون في المناطق الجبلية.ويتحدث صباغ عن القرى الفلسطينية، يقول "كان في فلسطين ما يزيد عن ألف قرية في أوائل القرن العشرين، وكان ثلثا السكان يعيشون في الأرياف ويعملون في الزراعة، وكان الثلث الأخير يتكون من خليط من الحرفيين والباعة والتجار والموظفين الحكوميين الذين يتشكل منهم أي مجتمع طال استقراره"، مبينا أنه قد جمعت معلومات كثيرة عن فلسطين في القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين بواسطة صندوق استكشاف فلسطين الذي اسسته في سنة 1865، جماعة من الأكاديميين ورجال الدين المسيحيين لدعم الدراسات المتعلقة بفلسطين والمشرق في العهود المسيحية المبكرة.ويشير المؤلف إلى أن طبرية كانت في ذلك الوقت "مختلطة"، يعيش فيها المسلمون واليهود والمسيحيون في شمال فلسطين على ضفاف بحيرة طبرية، وأصبحت المدينة في القرن الثامن عشر قاعدة لشيخ قوي من المنطلقة اسمه "ظاهر العمر"، الذي كان يسيطر على معظم شمال فلسطين، وبنى المسجد والقلعة في طبرية، وسُمح لظاهر أن يحكم شمال فلسطين على مدى عقود عدة كأنها إقطاعية له، فجلب لها الرخاء الاقتصادي، والأمن والتجارة مع أوروبا وطور المراكز الحضرية في طبرية، وعكا والناصر وصفد ودير حنا.أما عروس البحر يافا، فقد كانت في أوائل القرن العشرين، بحسب صباغ، من أهم مدن الساحل الشرقي للبحر الأبيض المتوسط، وكان يتمتع بحياة اقتصادية وثقافية منتعشة، وكان هذا الميناء هو الميناء الرئيسي في فلسطين، ومنه كان يصدر البرتقال والصابون والسمسم، وكانت إلى جانب الميناء مصانع الصابون والمسابك في داخل المدينة. وأسس السكان جمعيات أدبية ومسارح وأنشأوا دارا للسينما، وكانت يافا هي المدينة التي أسس فيها عيسى داود العيسى صحيفة "فلسطين"، ذات الانتشار الواسع في سنة 1911.ويتابع "كان المسافرون ينزلون من السفن الراسية خارج الميناء، أو يذهبون للسفر إلى يافا، على المراكب التي يقودها مراكبية يافا المهرة عبر الصخور الخطرة، وكذلك الأمر مع البضائع. وقد ترك أحد هؤلاء المراكبية، واسمه سليمان قربي، انطباعا لا ينسى على بعض المسافرين الذين ساعدهم على الانتقال من السفينة إلى الشاطئ".أما مدينة نابلس، فقد كانت، كما يشير صباغ، في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر مركز التجارة والصناعة في فلسطين، وكانت المنطقة مصدرا خصبا للقطن، وكان معظم هذا القطن يصدر إلى أوروبا بالنظر إلى اهتمام الحاكم العربي الشيخ ظاهر العمر وحنكته التجارية، ثم أصبحت المدينة في القرن التاسع عشر مشهورة بسبب صناعة الصابون المنتج فيها، والمصنوع من زيت الزيتون الذي يؤتى به من القرى المحيطة بالمدينة؛ إذ كان القرويون يأتون بالزيت المعصور إلى نابلس ليبيعوه لمصانع الزيتون بالدرجة الأولى، وكان سوق المدينة مركزا للتبضع يشتري منه القرويون حاجاتهم.ومدينة حيفا التي كانت تقع على البحر الأبيض المتوسط كان عدد سكانها يتنامى وتتنامى أهميتها قبل مجيء البريطانيين إلى فلسطين، ففي القرن الثامن عشر، عمل ظاهر العمر على توسيع القرية الساحلية وتحصينها، وفي سنة 1905، ربطت الحكومة العثمانية المدينة بالخط الحديدي الحجازي الذي كان يستعمل لنقل الحجاج إلى مكة، فغدت المدينة ميناء مهما ومركزا للنقليات في المنطقة. وبقيت حيفا مركزا إداريا مهما لفلسطين في حقبة الانتداب، وفي سنة 1933، افتتح البريطانيون فيها مرفأ موسعا جديدا.أما مدينة القدس التي طمع فيها كل غزاة فلسطين، بالسيطرة عليها، وذلك بسبب تاريخها الزاخر وتأثيرها عاطفيا الذي يفوق حدودها الزمنية. ومع كل ما تثيره هذه المدينة من أشواق روحية، فإنها مكان عاش فيه الناس، وعملوا، وكان عليهم أن يتعايشوا معا في تعاملهم اليومي، وكانت المناطق المأهولة من المدينة القديمة تنقسم إلى أحياء يعود كل منها إلى جماعة ذات هوية محددة، ولكن الحقيقة هي أن مواطني القدس العثمانيين كان يعيشون في أمكنة مشتركة، وعادات متشابهة وصداقات متبادلة.ومدينة غزة تعد من المدن القديمة وهي مركز للتجارة منذ القدم. يقول عنها المؤلف "كانت غزة في الماضي طريقا تسلكه القوافل العربية، وكان موقعها أساسيا على الطرق التي تربط بين مصر وسورية الكبرى وشبه الجزيرة العربية. وظلت غزة على مدى الآلاف الثلاثة الماضية من السنين تستقبل جيوش الغزاة القادمة والمغادرة من الشرق الأوسط ومن سواه، بما فيها جيوش الفراعنة، والفلستيين، واليونان والرومان والعثمانيين. وتضم الآثار المدفونة في غزة وتحت رمالها مدنا رومانية وكاتدرائيات صليبية، وتضم غزة كغيرها من مدن فلسطين سكانا عاشت عائلاتهم فيها على مدى أجيال عديدة".