كتاب يبحث في أشكال القصة الفنية القصيرة الفلسطينية بالسبعينيات والثمانينيات

عزيزة علي

اضافة اعلان

عمان – صدر عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر، كتاب بعنوان "القصة القصيرة الفلسطينية - دراسة في الأشكال الفنيّة" للدكتورة ريم يوسف عبد الرحيم.في مقدمتها للكتاب تقول عبدالرحيم: "إنها حاولت في هذه الدراسة أن تبحث في الأشكال الفنية للقصة القصيرة الفلسطينية خلال السبعينيات والثمانينيات. لتوضح في أربعة نقاط مهمة هي "هدف الدراسة، دوافعها، منهج البحث المعتمد، ومعيار اختيار النماذج المدروسة"، مؤكدة، أن الهدف من هذه الدراسة هو معرفة الأشكال الفنية التي صاغت البنى السردية للقصة القصيرة الفلسطينية خلال السبعينيات والثمانينيات.وترى المؤلفة، أن الشكل الفني هو ليس وعاء يصب القاص فيه فكره، بل هو بوتقة تصهر فكره ومشاعره، لتصوغها قيمة فنية. فالشكل هو تجسيد فني لمضمون فكري. فالمعاني والفكر في متناول الجميع، وما يميزها الشكل الذي يصوغها. والنتاجات الفنية لا تبتغي التعبير عن المضمون فحسب. وإنما هي حاجة الفنان الملحة إلى تفجير طاقته الإبداعية لخلق قيمة فنية تجسد أحاسيسه وفكره معا.وعن سبب اختيارها للسبعينيات والثمانينيات من القرن العشرين حدين زمنيين لهذه الدراسة فتقول: "الدراسات النقدية للقصة القصيرة تركزت في الفترة الزمنية الممتدة من الثلاثينيات إلى الستينيات. وهذا الاهتمام شمل المرحلة الممتدة بدءا من بواكير هذا الفن في فلسطين على يد جيل الرواد وصولا إلى مرحلة غسان كنفاني ومعاصريه. لذلك اخترت السبعينيات بداية للحدود الزمانية المدروسة لمتابعة الجهود المبذولة ما بعد تلك المرحلة، وخاصة أن الحياة الثقافية في العالم العربي في السبعينيات شهدت إقبالا كبيرا على هذا الفن النثري تأليفا وقراءة".وتابعت؛ شهدت الأشكال الفنية تبلورا جديدا في القصة القصيرة وكانت أخذت بذورها في النمو في عقد الستينيات، وخاصة في كتابات غسان كنفاني وإميل حبيبي بفعل عوامل كثيرة منها الظروف التاريخية سياسيا واجتماعيا التي شهدتها تلك المرحلة، إضافة إلى تأثر القاصين الفلسطينيين بأنماط الكتابة القصصية السائدة آنداك في العالمين العربي والغربي، ومنها الترميز وبروز تقنيات فنية كتداعي الأفكار والمونولوج والمراوحة في الفضائين المكاني والزماني.وخلصت عبدالرحيم إلى وجود خصائص فنية لأكثر من شكل فني في النص الواحد، ولكن بعض الخصائص ووضوحها أكثر من غيرها في القصة هو الفصل الذي يرجح تصنيفها في شكل ما دون سواه.وحول الشكل التكاملي تشير المؤلفة، إلى أن "الشكل التكاملي للقصة الفلسطينية القصيرة يعد من الأشكال الفنية التي صاغت الواقع الفلسطيني بأمانة، وذلك لحرص بعض القاصين على تسجيل واقعهم كما تراه أعينهم المجردة، من دون محاولة لتفسير غوامضه أو الغور في أعماقه وأسراره التي قد لا تجد تفسيرا في أحيان كثيرة. وفي معظم القصص القصيرة ذات الشكل التكاملي نجد الواقع الاجتماعي ممتزجا بالواقع السياسي وكأنهما لا ينفصلان، وقد نتج عن هذا التمازج خصوصية الهوية للقصة القصيرة الفلسطينية من خلال نقل صور واضحة عن عمق المجتمع الفلسطيني، بوجهيه المشرق والحزين، بقوته وضعفه.وفي خلاصة هذه الدراسة تشير المؤلفة إلى أن القصة القصيرة الفلسطينية هي مرآة لحياة الشعب الفلسطيني في أعماق روحه وهواجس فكره، وفي واقعه الاستثنائي، سواء أكان يقبع في ظل الحصار المفروض على حياته وفكره بفعل الاحتلال، أو كان لا يعرف لحياته قرارا واستقرارا ومستقبلا في ظل شتات طويل ومضن. هذه الخصوصية جعلت من العسير جدا الإحاطة بجوانب الحركة القصصية الفلسطينية كافة، لذلك فمن الصعوبة بمكان أن يفي الدارس هذا البحث حقه من التقصي والتعمق.وتقول عبدالرحيم: "إنها حاولت في هذه الدراسة تتبع النتاج القصصي الفلسطيني، وتعرف الأشكال الفنية التي صاغته خلال السبعينيات والثمانينيات. وبعد مرحلة استقراء واسعة تبين عدم إمكانية حصر هذه الأشكال ضمن أإطار محدد. فاختارت أبزر عشرة أشكال، تتشابه في كثير من سماتها الفنية، وصنفتها وفق هذه السمات المشتركة، واقترحت اسما لكل من هذه الأشكال مستمدا من أبزر ما يميزها تقنيا".وتؤكد أنها حاولت توضيح الخصائص الفنية المميزة لكل من هذه الأشكال، باتباع منهج البحث التحليلي الفني في دراسة البنى السردية لنصوص قصصية ممثلة لكل شكل، خلال المرحلة المدروسة، وقد لاحظت المؤلفة أن بعض الأشكال الفنية للقصة القصيرة الفلسطينية خلال السبعينيات والثمانينيات تميزت عن سواها؛ كالشكل المجزأ، والمحوري والمتجانس وفنون السرد الشعبي، والشكل المتناغم والتصويري والتكاملي، حيث وجدت نتاجا قصصيا متميزا فنيا محكم الصنعة، بديع الإتقان.وخلصت، إلى ان القصة القصيرة الفلسطينية مثلها مثل شعبها وأبنائها تأبى الموت والفناء على الرغم من كل محاولات السحق، بل وتصر على مواكبة تطورات الحياة، وخوض غمارها، واستخلاص إبداعها، وهي كأي حياة طبيعية فيها الإبداع وفيها الإخفاق، وفيها التميز وفيها التكلف. ولكنها في كل حيواتها تنبض بالانتماء لثقافة شعب عاش عصر التحديات المصيرية، والتناقضات الفكرية، والازدواجيات القيمية، والانهيارات الهرمية، والإشراقات التي تأبى إلا بزوغا.وفي كلمة على غلاف الكتاب جاء فيها: "مما لا شك فيه أن للشكل الفني الفضل في تميز أي إنتاج إبداعي، فالفنان التشكيلي - على سبيل المثال - يستخدم الألوان والخامات ذاتها التي يستخدمها سواه، وكذلك الموسيقار يؤلف ألحانه وفق العلامات الموسيقيّة نفسها التي اتفق عليها علماء هذا الفن عالمياً، إلا أن ما يميز لوحة من سواها، وما يبرز لحنا من غيره يكمن في القيمة الفنية التي صاغت التجربة الإنسانية للمبدع، والتي مكنته من أن يسمو بنفسه وبمتلقي إبداعه فكراً وإحساساً إلى مرتبة إثارة الدهشة والتأمل".ومن هنا، فالقاصون الفلسطينيون على الرغم من تناولهم - في معظم نتاجهم القصصي - موضوعا واحدا مشتركاً محوره مع مأساة وطنهم، إلا أن كلا منهم عبر عنه بشكل فني يختلف عن الآخر، وهذه الأشكال الفنية قد تختلف وقد تشابه في بعض سماتها وخصائصها، إلا أنها حتماً لا يمكن أن تتناسخ، ومن يفعل ذلك فقد حكم على نتاجه الفني بفقد خصوصيته وسمته المميزة.