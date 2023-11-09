كتاب يجمع "الحركة الطلابية والنسائية والعادات والتقاليد المتوارثة في القدس"

عزيزة علي

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عمان– ضمن سلسلة فكر ومعرفة صدر عن وزارة الثقافة كتاب بعنوان "الحركة الطلابية والنسائية والعادات والتقاليد المتوارثة في القدس"، قام بإعداده مركز دراسات القدس- جمعية يوم القدس.الكتاب جاء في قسمين، الأول: يتحدث عن الحركة الطلابية، كتبت في هذا المجال كل من: مريم حسن صالح عن "الحركة الطلابية في ظل الاحتلال الصهيوني"، وعن "نمو الحس الوطني للحركة الطلابية الفلسطينية في القدس في ظل الاحتلال الصهيوني"، كتبت هند عدنان أبو نجيلة، وكتبت رهف إسكندر الجمال عن "الحركة الطلابية في القدس في ظلال الاحتلال الصهيوني".وفي القسم الثاني، الذي يتحدث عن الحركة النسائية في فلسطين كتبت فهيمة غنايم عن "الحركة النسوية الفلسطينية في القدس"، بينما كتب أحمد ماجد الخواجا عن "الحركة النسائية في القدس صراع وجود"، وعن "أبواب القدس-عادات وتقاليد"، كتبت غزل أشرف طلال هديب، وعن "عادات أهل القدس وتقاليدهم الموروثة"، كتبت بيان موسى محمد أبو ذريع، وعن "العادات والتقاليد في القدس"، كتب معاوية مهند إبراهيم غيث.وكتبت تقديما للكتاب المؤرخة الدكتورة هند أبو الشعر، بعنوان "القدس وفلسطين عند الباحثين الشباب"، حيث ترى أن مدينة القدس من أكثر مدن العالم تنوعا في المصادر، منذ عصور ما قبل التاريخ حتى اليوم، لذا تجتذب المدينة المقدسة العديد من الباحثين في كل محاور الدراسة. وتهيئة الفئات الشابة من أهالي القدس ومن فلسطين كلها لمعرفة المنهجية السليمة للدراسة. وكتابة تاريخ القدس، مهمة وطنية تستحق الاهتمام والمتابعة.وتعتبر أبو الشعر الاحتفاء بهذه الطاقات وتقديمها إلى القارئ، هي العتبة الأولى التي تقف عليها فئة الباحثين من الشباب الجامعي المقدسي، للدخول إلى عالم البحث الجاد، ومن هنا تأتي فكرة نشر هذه المجموعة من الأبحاث التي نضعها بين يدي القراء.وتقول أبو الشعر: "هذه الأبحاث يجمعها محور المكان، وهو القدس وفلسطين، في حين تتفاوت المرحلة الزمنية التي يتم تناولها، ما بين الزمن العثماني المتأخر وعهد الانتداب البريطاني، وصولا إلى مرحلة الانضمام للملكة الأردنية الهاشمية، وأخيرا ما بعد حرب العام 1967، حتى اليوم، وهذا زمن طويل، مر على القدس وفلسطين، وتغيرت فيه القوى ما بين الزمن العثماني الذي استمر في فلسطين بين الأعوام 1516-1917، عندما دخل الجيش البريطاني القدس، بقيادة الجنرال اللنبي، وباتت القدس وكل فلسطين تحت الانتداب البريطاني مع نهاية الحرب العالمية الأولى في العام 1918، وهذه الفترة التي تم فيها تسريع نشاط الحركة الصهيونية وتزايد الهجرة الصهيونية بقوة مدروسة، في الوقت الذي تحركت فيه قوى الشعب الفلسطيني للوقوف أمام هذا المد البشع الذي استهدف الأرض والكيان العربي، وانتهت فترة الانتداب البريطاني التي رعتها عصبة الأمم المتحدة في حرب العام 1948، وتمزقت فلسطين وتشتت الشعب في ديار الشتات والمخيمات، حيث احتضنت الأردن وسورية ولبنان الجزء الأكبر من الشعب الفلسطيني الذي اضطر للجوء، في حين قامت دولة الصهاينة على أرض فلسطين المصادرة، في خطوة غير مسبوقة بطرد الأهالي والاستيلاء على ممتلكاتهم بالقوة".هذا هو الإطار التاريخي الذي تحركت فيه الأبحاث، وتركزت على دور المرأة الفلسطينية والمقدسية بخاصة في مواجهة هذا الصراع الكبير على الوجود، كما أعطت البحوث دورا واضحا لتسليط الضوء على الحركات الطلابية في مواجهة الاحتلال وتأكيدا على الوجود العربي الفلسطيني، مبينة، أن بعض البحوث تناولت العادات والتقاليد على الأرض الفلسطينية وخاصة في القدس، مع تأكيد نمو الحس والوطني وإبرازه، وكل هذه الموضوعات ترتبط بالأرض ارتباطا وثيقا، وتحاول التركيز على القدس جوهرة المدن، حيث تهوى أرواحنا وتتلاقى.وخلصت أبو الشعر، إلى أنها تثمن عاليا روح المواطنة العالية لكل هؤلاء الذين بذلوا جهودا للوفاء لقضيتنا العادلة، والالتزام الكبير بأرض فلسطين والقضية الفلسطينية، التي تعيش في دماء كل الأجيال القديمة والحاضرة والتي ستولد، فما دام العدوان الصهيوني ما يزال جاثما على صدرونا، وما دام يخطط لزرع آلاف المستوطنين، وما دام يصادر الأراضي ويبني المستوطنات، فإن علينا أن نحارب بكل ما نملك من وسائل ومنها التوثيق لحضورنا العربي، ومخاطبة العالم بالعلم والبحث والحجة الموثقة، وعلينا أن نعد فئات متمكنة من الباحثين ليوصلوا بوسائلهم العلمية كلمة الحق التي تصادرها الصهيونية بكل ما تملك من وسائل.كما وجهت أبو الشعر كلمة للشباب تقول فيها: "التوثيق لفلسطين والقدس حالة لا تنتهي. سلمتم، وستظل راية الحق في أيدينا مهما مر علينا من زمن، وأنتم من ستظل الراية في أيديكم، والعلم وسيلتكم لترفعوا هذه الراية. وسلام للقدس ولكل شبر من فلسطين روته دماء الشهداء، والمجد لشهداء الجيش العربي الذي حمى سور القدس، والمجد والسلام لكل الدماء التي سالت من أجل عروبة فلسطين، وسلام لزهرة المدائن".