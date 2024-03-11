كتاب يحاكي القيم التعبيرية للموسيقا بشعر الغزل الأموي بقلم محمد قزو

عزيزة علي

اضافة اعلان

عمان- صدر عن "ناشرون وموزعون" كتاب بعنوان "القيم التعبيرية للموسيقا في شعر الغزل الأموي" للدكتور محمد قزو.جاء الكتاب في ثلاثة فصول، يتقدمها مدخل يبين الترابط فيما بين الوزن والموسيقا، ولم نغفل فيه عن ذكر كل ما يؤثر في الشعر وإيقاعه؛ كالبيئة الاجتماعية -زمانًا ومكانًا- والمبدع والمتلقي، فيما يتحدث الفصل الأول عن مستوى الموسيقا الداخلية للقصيدة، ويدرسها وفق محاور خمسة: يميز الأول بين أشكال التكرار ووظائفه، وينصرف الثاني إلى التصريع وبيان أثره، ويعالج الثالث التجنيس في الشعر ويحدد أنواعه، وأما الرابع والخامس فينصرفان إلى التقطيع والنبر والتنغيم، ويحددان ما تنطوي عليه هذه الظواهر من قيم تعبيرية وموسيقية.بينما يعالج الفصل الثاني المستوى المعنوي، وفق محورين: يتناول الأول منهما قضية التناسب المعنوي فيما بين موسيقا القصيدة ومعانيها، ويبين الثاني أثر علم المعاني في صدى الأبيات، وإبراز الدور الفعال للفصل والوصل، والحذف والذكر، والتعريف والتنكير في التناسب الموسيقي، فيما جاء الفصل الثالث في محورين هما: الوزن والقافية. فأما الوزن فتحدثنا فيه عن أشعار استطاع أصحابها أن يوفقوا بين كلماتها ومعانيها؛ لما لجؤوا إليه من علل وجوازات، أو عدول وتدوير. كما يضمن الوزن عن أشعار لم يستطع أصحابها المواءمة بين الإيقاع والمعنى فيها؛ لزيادة أو نقص في الألفاظ أو المعاني، أو ركاكة في الجمل والتراكيب.وأما القافية فتناولها المؤلف بالدراسة في محاور ثلاثة: خصص أولها بالقوافي التي أحسن الشعراء اختيارها؛ لسهولة جريانها على اللسان، أو ليسرها ولطافتها، وبين الثاني القوافي التي لم يحسن الشعراء اختيارها؛ لزيادتها، أو ثقل وقعها. ولم نغفل عن دراسة بعض ما يعتري القافية من ظواهر صوتية؛ لذا جاء المحور الثالث ليبين أثر كل من التضمين والإيطاء والإسناد والإقواء في إيقاع الشعر وموسيقاه.في مقدمته للكتاب، يوضح قزو أنه في هذه الدراسات التي تتحدث عن الإيقاع في الشعر وهي كثيرة جدا؛ كموسيقا الشعر لإبراهيم أنيس، وموسيقا الشعر العربي لشكري عياد، ومثلها لمحمود فاخوري، ويعد كتاب (أوزان الألحان بلغة العروض وتوائم من القريض) لأحمد رجائي محاولة جادة لدراسة الشعر العربي من منظور موسيقي، ومع إخلاص الباحث فيه، وتفانيه في تقديم دراسة توفق فيما بين إيقاع الشعر والموسيقا، فإننا وجدنا فيه كتابًا يخدم الموسيقيين أكثر من الشعراء والعروضيين، فقد نحا فيه صاحبه نحو فقهاء الموسيقا، ففصل الكلام في الألحان وأنواعها، واسترسل في شرح أمور لا يفقهها إلا من له دراية بعلم الموسيقا ما خلا الباب الرابع منه، فقد حاول صاحبه أن يقرب فيه بين الموسيقا والشعر.ويشير المؤلف إلى أن هذه الدراسة هي امتداد لدراسات سبقته، ونحاول أن نبين للقارئ جمالية الإيقاع في الشعر، ونحاول استخراج ما في موسيقاه من معان ودلالات، فهل تستطيع موسيقاه استنطاق ما سكت عنه المبدع، فتعبر عن مشاعر مبهمة يحسها الإنسان ولا يستطيع الإبانة عنها؟ وإن تساءل أحدهم: ما الذي يميز النص الشعري، أهو المعنى، أم الإيقاع، أم كلاهما معا؟ فهذا ما نرجو الإجابة عنه في فصول البحث وثناياه.وخلص قزو إلى أنه من الصعوبة بمكان استقصاء جميع المنتج الشعري في العصر الأموي، فقد بذلنا قصارى جهدنا في تقصي ما أمكننا من شعر الغزل في ذاك الزمن، راجين أن يكون فيه ما يعيننا على إيفاء البحث حقه، لافتا إلى أنه التزم في هذه الدراسة بالمنهج الوصفي التحليلي، مطلقين بعض الأحكام المعيارية، موافقين أحدهم، ومخالفين غيره حتى تم لنا البحث، واستقام أمره.ويقول المؤلف، في مدخله للكتاب، إن البحث انطلق في تحديد أهدافه لدراسة مقطوعات شعرية غزلية لشعراء عاشوا في العصر الأموي، بغية الكشف عما في تلك المقطوعات من تعبير وإيقاع، وليست الموسيقا ببعيدة عن حروف الكلمات وأصواتها؛ إذ يستطيع الشاعر أن يجعلنا ندرك عواطفه ومشاعره من خلال الموسيقا اللفظية، فإذا أغلظ بالأصوات، وشدد، دل على شعور قاس، وإذا رقق ولين دل على شعور لطيف. ومنها الإشارة؛ فالأعمى لا يرى عبوس الوجه وتقطيب الحاجبين، والأصم الأبكم لا يسمع نبرة الغضب والحزن، ولكنهما يغضبان ويحزنان ويفرحان، فلكل مشاعره التي يعبر عنها بطريقته الخاصة، ولئن كان التعبير بالصوت والكلمة لمن نطق وتكلم، فإنه بالإيماء والإشارة لمن عجز أو كان به صمم.ويرى قزو أن التعبير عملية تواصلية تعتمد على تراكيب اللغة، كل لغة بحسب قوانينها، ولولاها لأصابنا عنت شديد، وقد تكون هذه العملية قوية في تصوير المجردات، فيزداد المتلقي شغفا بها وحبا لها، وقد تكون ضعيفة ذات إيماءة خفيفة، فيملها قوم، وينفر منها آخرون. ويعد الإيقاع من أدوات الشاعر للتعبير عما يجول في نفسه من أفكار وأحاسيس، ونظرا لتفاوت مقدرة الشعراء في إتقان هذه العملية وإجادتها، تتفاوت درجاتهم في النفوس، فتسمو منزلة أحدهم، وتنحط منزلة آخرين.ويشير المؤلف إلى أن التعبير يحقق نوعا من التواصل فيما بين المبدع والمتلقي، وقد يدعو هذا التواصل إلى المحبة أو النفور، ولئن كانت الكلمات ومعانيها هي ما يثير المشاعر في التعبير اللغوي، فإن التوافق، والانسجام، وتقارب الأصوات، أو تباعدها في موسيقا الشعر هي التي تثير الإحساس، وإذا أقبل المتلقي عليها بشيء من الرضا، استطعنا أن نقول وقتئذ: إن موسيقا الشعر عند هذا المبدع أو ذاك ارتقت إلى مستوى آخر، وصارت قادرة على نقل المشاعر، وتحريك العواطف.ثم يتحدث قزو عن الموسيقا؛ قائلا "هي قديمة قدم الزمان، إنها تلك اللغة السحرية التي يفهمها كل البشر، رافقت الإنسان منذ قديم عهده، واستمرت معه في أفراحه وأتراحه، فقد قدمت بين يدي الأبطال والفرسان في ساحات الموت والوغى؛ لتمدهم بالحماس والقوة، وقدمت بين يدي الملوك والسلاطين والأمراء؛ لتشعرهم بالمجد والسطوة، وعزفت في مجالس اللهو والطرب لتخفف عن الإنسان عبء الحياة، وتريح قلبه من شقاء الأيام، ورافقته في وحدته وخلوته لتطرد الخوف واليأس، وتدخل إليه الأمل والأمان".ويبين المؤلف، أن من يستقرئ التعريفات السابقة يجدها تصب في مفهومين اثنين هما: "التكرار والانسجام"، ولئن كانت صلة القربى فيما بين الشعر والإيقاع أوضح منها في الموسيقا، فإن الشعر والموسيقا شيء واحد، اتفقا في انتظام الأصوات التي يصدرانها، وماهية المشاعر التي يعبران عنها، ثم افترقا بعد ذلك، فصارت الموسيقا أكثر اتزانا وانسجاما، تعبر بإبهام عن النفس والروح، وصار الشعر أكثر وضوحا في الإبانة عن العواطف والمشاعر، فالموسيقا فيه "تختلف عن موسيقا الكمان أو غيره من الآلات الموسيقية، مع أنهما فنان سمعيان، لهما قوانينهما المحددة، وذلك لأن موسيقا الشعر تخلصت من الغموض والإبهام اللذين نجدهما في الموسيقا المجردة"، وصار الشعر أقدر على نقل الحالة النفسية من شخص إلى آخر، وأبلغ في التعبير عن المعاني والأفكار، فهو موسيقا ودلالة؛ لأنه يؤدي وظيفة مزدوجة، وهي إمتاع المتلقي بإيقاعات ونغمات مختلفة، ونقل العواطف والأفكار إليه.وخلص قزو إلى أنه آثر استعمال لفظة (الموسيقا) في الشعر بدلا من (الإيقاع) فيه، قاصدين من ورائه المعنى المجازي الذي شاع على ألسنة العروضيين، وانتشر في كتبهم، وادعينا مجازا أن الوزن والقافية والتصريع والتجنيس وما سواهما من الظواهر الصوتية هي موسيقا الأبيات الشعرية، وما فيها من تناغم وانسجام يظهران على الصعيدين الداخلي والخارجي؛ لنكشف المعاني التي تنبثق عنهما.