كتاب يفند أساطير إسرائيلية حول الآثار التوراتية في فلسطين للخطيب

عزيزة علي

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عمان - قال مؤلف كتاب "التوراة وأرض كنعان- قراءة في تاريخ التوراة وفلسطين"، الباحث الأردني عبدالله الخطيب: "إنه يوجه كتابه هذا إلى القراء الذين يرغبون في معرفة وقراءة ونقد السردية والأساطير التي بنى عليها الصهاينة مزاعمهم في حق إلهي لهم في أرض فلسطين".ويضيف الخطيب في مقدمة كتابه الصادر عن دار الفينيق للنشر والتوزيع، هذا الكتاب هو سرد مبسط مختصر إلى حد ما لقصص وروايات التوراة "العهد القديم"، فيما يتعلق ببني إسرائيل، وفلسطين أرض كنعان وحكاية الوعد الإلهي المزعوم، فالحكاية بدأت من قصة إبراهيم التوراتية مرورا بيوسف، ثم موسى ويوشع بن نون، حتى نصل إلى قصة السبي البابلي، ووقوع فلسطين بعدها تحت الحكم الروماني سنة "63"، قبل الميلاد.وهذا الكتاب وفق المؤلف هو رحلة مع قصص التوراة وأساطيرها المتعلقة بأرض كنعان، من أجل التعرف إلى السردية والأساطير التي قام عليها كيان الاحتلال الصهيوني على أرض فلسطين.في خاتمة الكتاب يستعرض المؤلف ست دراسات قام بها علماء الآثار تبطل دعاوى التوراة في فلسطين، حيث قامت دولة العدو الصهيوني بالتنقيب في كل أرض فلسطين التاريخية، وفي القدس على وجه الخصوص للبحث عن أدلة تثبت سرديتهم التوراتية، للعثور على هيكل سليمان المزعوم، ولكنهم لم يجدوا شيئا، وهذه بعض الأمثلة عن بعض المحاولات الحثيثة لإثبات السردية التوراتية المزعومة منذ أواخر القرن التاسع عشر.ويشير الخطيب الى أن الصندوق البريطاني لاكتشاف آثار فلسطين قد قام من خلال بعثة بريطانية خلال الفترة ما بين 1867-1870، بالقيام بحفريات في نحو عشرين موقعا في فلسطين؛ بهدف البحث عن بقايا هيكل سليمان المزعوم، خاصة في القدس وجوار المسجد الأقصى. وبدأت التنقيبات والحفريات الأثرية العام 1867، على يد الكابتن الإنجليزي "تشارلزن وان"، الذي أصيب بخيبة أمل شديدة، حيث لم يجد أي آثار في القدس ولا في محيط المسجد الأقصى؛ تثبت صحة المزاعم اليهودية حول الهيكل، وقد انتبهت السلطات العثمانية إلى حقيقة هذه الحفريات، فأصدرت أوامرها بمنع إعطاء أي تصاريح من هذا النوع.وينوه المؤلف، إلى أن هذا بقي ساريا حتى تمكن كابتن إنجليزي يدعى "باركر"، من الحصول على تصريح بالعمل في منطقة الجنوب من المسجد الأقصى، وقد تمكن من خداع المسؤولين الأتراك، فأخذ ينقب ليلا في منطقة حرم المسجد الأقصى نفسه، ولما اكتشفت السلطات التركية أمره قبضت عليه، ولكنه تمكن من الهرب قبل إصدار الحكم عليه.فيما قامت الدكتورة "كاتلين كابينوس" التي كانت مديرة للحفائر في المدرسة البريطانية للآثار بالقدس العام 1968، بأعمال حفريات بالقدس، وطردتها السلطات الإسرائيلية من فلسطين بسبب فضحها للأساطير الإسرائيلية، حيث قررت عدم وجود أي آثار لهيكل سليمان أسفل المسجد الأقصى، واكتشفت أن ما يسميه الإسرائيليون مبنى إسطبلات سليمان ليس له علاقة بسليمان، ولا وجود لإسطبلات أصلا، بل هو نموذج معماري لقصر شائع البناء في مناطق عدة بفلسطين.ويشير المؤلف، إلى أحد أبرز علماء الآثار في الكيان الصهيوني وهو الإسرائيلي فينكلشتاين الذي قال" "إن البحث عن أصول إسرائيل في المناطق الهضبية الفلسطينية يجب أن يعتمد على المعلومات الأركيولوجية وحدها، وهذه المعلومات تجعل من الصعب علينا التحدث عن إسرائيل إلا عندما نأتي إلى ما بعد الفترة المفترضة للمملكة الموحدة، عندما ظهرت مملكتا إسرائيل ويهودا إلى الوجود فمملكة داود وسليمان، ربما لم يكن لها وجود".بينما يقول المؤرخ المعروف توماس ل. تومبسون في كتابه الصادر العام 1999: "لقد تم تقديم القرن العاشر إلينا تقليديا باعتباره العصر الذهبي لإسرائيل القديمة وعاصمتها أورشليم، كما وجرى التحدث عن مملكة موحدة - تحت قيادة شاول ثم داوود فسليمان- بسطت سلطتها على مساحة جغرافية واسعة". لكن مثل هذه التصورات لا مكان لها في الواقع؛ عندما نأتي لدراسة ووصف ما جرى في الماضي، لأنها غير موجودة خارج السياق القصصي التوراتي، وما نعرفه عن القصص التوراتية لا يشجعنا البتة على التعامل معها باعتبارها تاريخا.يتابع تومبسون: "إننا لا نملك بينة على قيام مملكة موحدة ولا عاصمة في "قرية" أورشليم، ولا على وجود تنظيم سياسي قوي يحكم في مناطق فلسطين الغربية، ناهيك عن إمبراطورية كتلك التي تصفها لنا الملاحم التوراتية".فيما يقول عالم الآثار الشهير والأكاديمي الإسرائيلي "زائيف هيرتزوع": "إن الحفريات المكثفة في أرض إسرائيل خلال القرن العشرين قد أوصلتنا إلى نتائج محبطة. كل شيء مختلق ونحن لم نعثر على شيء يتفق مع الرواية التوراتية. إن قصص الآباء في سفر التكوين هي مجرد أساطير، ونحن لم نهبط إلى مصر ولم نخرج منها، لم نته في صحراء سيناء، ولم ندخل إلى فلسطين بحملة عسكرية صاعقة احتلت الأرض ووزعتها على الأسباط، وأصعب هذه الأمور أن المملكة الوحدة لـ"داوود وسليمان"، التي توصف في التوراة أنها دولة عظيمة؛ كانت في أفضل الأحوال مملكة قبلية صغيرة، وعلاوة على ذلك، فإن القلق سينتاب كل من سيضطر إلى التعايش مع فكرة أن يهوه إله إسرائيل كان لديه زوجة "هي الإلهة الكنعانية الكبرى عشرية"، إن إسرائيل لم تتبن عقيدة التوحيد على جبل سيناء، وإنما في أواخر عهد ملوك يهوذا.