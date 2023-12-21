كيال يقدم شرحا وافيا في "نشأ الفن في أقوال العتاب" للكاتب أسعد عطا الله

عزيزة علي

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عمان- صدر عن العائدون للنشر والتوزيع في عمان، الأردن، كتاب بعنوان "نشأ الفن في أقوال العتاب"؛ لأسعد يوسف عطا الله، وهو نسخة منقحة ومشروحة من ديوان حادي البروة الصادر في عكا العام 1930، وهو من تقديم وتدقيق وشرح محمود كيال.كيال أهدى الكتب "إلى جميع من ظل يراودهم حلم العودة إلى البِرْوَة"، ويذكر أن البِرْوَة هي قرية فلسطينية هُجِّرت ودُمرت أثناء حرب 1948. وتقع شمالي فلسطين على بعد 10.5 كيلومتر (6.5 ميل) شرق عكا، وهي تابعة لقضاء عكا.في مقدمة الكتاب، يقول محمود كيال "إن نجم أسعد عطا الله، حادي البروة، سطع في سماء الزجل الشعبي في شمال فلسطين، كأحد أبرز الحُداة الشعبيّين خلال فترة الانتداب البريطاني. ولهذا فإن المهتمّين بالزجل الشعبيّ الفلسطينيّ يشيرون إليه بالبنان ضمن كوكبة من أشهر هؤلاء الحداة في تلك الفترة، ومن بينهم حسين خطّاب من سخنين، سعيد العلي من دير الأسد، وأحمد العميّا من الطيرة قضاء حيفا. ولا غرابة إذن أن الحادي أحمد العميا، حين سرد في أحدوّة جميلة من نظمه أسماء وأوصاف أشهر الشعراء الشعبيّين في ذلك الوقت. خصّ عطا الله ببيتين عبّر فيهما عن إعجابه بشاعرنا وبأناقته وبأشعاره الحلوة التي تتردد في الأعراس:"أسعد عطا الله/ما شاء الله/من البروة/ عنه بيروي/لابس حلة/ عَ القياس/أشعاره الحلوة/في الأعراس".ويشير كيال إلى أن عطا الله هو فنان شعبي أصيل وموهوب، ظل حاضرًا في وجدان سامعيه في الأعراس والمناسبات ردحًا من الزمن، ولكنه أبى إلا أن ينشر زجله في كتاب، لكي يصبح فنُّه أيضًا متعة للقراء. وبذلك فإنه حفظ للأجيال اللاحقة بعضًا من مزايا هذا الفن الأصيل في شمال فلسطين، إضافة إلى أنه أثرى المكتبة الأدبية الفلسطينية بإبداع فريد ونادر قلّما نجد مثيلًا له في فترة الانتداب البريطاني، مبينا أن براعة عطا الله وجزالة شعره أدت إلى انتشار أشعاره بين الناس، ولا سيّما بين أهالي البروة الذين ظلوا يحفظون بعض أبياته عن ظهر قلب. ورغم أنني لا أستطيع الجزم بشأن دقّة وصحّة الأبيات المرويّة شفويًا والمنسوبة لعطا الله، إلا أنني أميل للتعويل على الذاكرة الشعبية في حفظ وتوثيق الزجل الشعبي، خاصّة من قِبل الأشخاص الذين عاصروا الشعراء والحداة الشعبيين البارزين.ويقول كيال "عندما عكفت على دراسة إرث الشاعر عطا لله، كجزء من اهتمامه بتاريخ وتراث قرية البروة، لم يبادر أحد من أهالي القرية بإشهار ديوان عطا الله. ويعتقد أن السبب في ذلك يعود لكون الديوان قد ضاع وغاب مع غياب صاحبه في الشتات، ومع تشتت شمل أهالي القرية أثناء النكبة. وعلينا ألا ننسى أن السلطات الإسرائيلية قامت بإبادة آلاف الكتب الفلسطينية بعد النكبة بهدف شلّ الحياة الثقافية الوطنية الفلسطينية وشرذمتها. ولكن مع تكرار التلميحات والإشارات والتأكيدات حول وجود هذا الديوان فقد عقدت العزم على الوصول إليه. إلا أنني لم أعثر على ضالّتي لدى أحد أبناء القرية، وإنما في المكتبة الوطنية الإسرائيلية، التي ما زالت تحتفظ بنسخة واحدة منه، لم يطّلع عليها، كما يبدو، إلّا القلائل. مع العلم بأن اهتمام القرّاء والنقاد والباحثين الفلسطينيين بهذا الديوان قد يجمع بين غايتين هامتين، قلّما تجتمعان في كتاب واحد، وهما: المحافظة على الموروث الشعبي الشفوي، من جهة، وعلى المكتبة الأدبية الفلسطينية قبل النكبة، من جهة أخرى".ويضيف كيال "بعد العثور على الديوان، قمتُ بمراجعته وتمحيصه بعناية، آملًا في تعريف القارئ بمكنوناته ومزاياه، وساعيًا لتحفيز الباحثين المهتمّين بالتراث لمزيد من الجهود في دراسة الزجل الشعبي الفلسطيني عامة، وإرث هذا الشاعر خاصة. وقد عاينت في البداية غلاف هذا الديوان، إذ يتضح أن ترويسته الكاملة هي "كتاب نشأ الفن في أقوال العتابا وهو الكتاب الأول من منظومات أسعد عطا الله من قرية البروة التابعة عكّا 'فلسطين'"، مما يشير إلى ثلاثة أمور: الأول هو أن الديوان مكرس بمعظمه لفن العتابا في الزجل الشعبي. والثاني هو أن الشاعر خطط لإصدار كتابه الثاني، حتى إنه ذهب في الخاتمة للتأكيد أن الكتاب الثاني سيكون بعنوان "محيط الفن". ولكنني أميل إلى الاعتقاد بأن المؤلف لم يتمكن من إصدار كتابه الثاني، ليس فقط بسبب عدم العثور على كتاب بهذا الاسم، وإنما أيضًا بسبب عدم ذكره من قبَل أي باحث أو ناقد. والثالث هو أن الشاعر يقرن اسمه باسم قريته، مما يدل على مدى اعتزازه وافتخاره بها، وعلى سعيه لتسطير اسم قريته البروة في سفر الخلود، وعلى طموحه في أن يصل كتابه إلى القراء خارج فلسطين، مما اضطره لتوضيح موقع قريته في قضاء عكا في فلسطين".ويوضح "لقد وجدت على غلاف الكتاب ديباجة باللغة الفصحى ذات طابع تسويقي ترمي، كما يبدو، لتشجيع القراء والمهتمين على اقتنائه، وذلك من خلال عرض سريع ومختصر لمضمون الديوان، الذي سيتمّ تفصيله لاحقًا، والتأكيد على كون زجله الشعبي متعة للسّامع والقارئ معًا؛ حيث يقول فيها عطا الله: (حوى هذا الكتاب من عتابا غزلية ووصف ومعاتبة أسعد إلى الدهر وهوائية ومعاتبة عشاق وتحليل قصيدة المرحوم السيد فؤاد حجازي وعتابا جبورية ومدح وفراقية. وذلك كله بألفاظ رشيقة بهذا الفن الذي يتشوّق إلى سماعه ومطالعته كل من يرغب في أمور الفن والسامع يلتذذ به والقارئ ينعش فؤاده)".ويزيد كيال "على الرغم من إصدار هذا الديوان في مطبعة تجارية صغيرة، إلا أننا نستطيع اعتبار هذا الإصدار عملًا رياديًا، خاصة وأننا لا نكاد نعثر في المكتبة الأدبية الفلسطينية خلال فترة الانتداب البريطاني على دواوين مطبوعة في الزجل الشعبي، إذ إن هذا الزجل تميز غالبًا بكونه شعرا عاميا شفويا ارتجاليا. وباعتقادي فإن أهمية الديوان لا تنبع فقط بسبب حفظه لأشعار هذا الشاعر الموهوب الذي كاد يغيب عن الأذهان، وإنما أيضًا بسبب ريادته وقيمته التراثية والأدبية والفنية، لا سيّما وأنه يعرّفنا على بعض المزايا الفنية والأسلوبية لفن الزجل الشعبي الفلسطيني، إضافة إلى أنه يعد مصدرًا غنيًا للتعرف على جوانب مختلفة من الحياة الاجتماعية في قرية البروة أثناء فترة الانتداب".وعن لغة الديوان وأساليبه ومضامينه، يقول كيال "إن هذا الديوان يستحق دراسة متأنية ومستفيضة للغته وأسلوبه ومضمونه، نظرًا لأهميته وريادته وقيمته، إلا أنني في هذه العجالة سأحاول إلقاء الضوء على أهم الظواهر والمزايا والجوانب التي تسترعي الانتباه، آملًا أن يتسنى لي أو لباحثين آخرين التوسع والاستزادة في دراستها أو في دراسة ظواهر وقضايا أخرى في هذا الديوان. وباعتقادي فإنه لا يمكن إعطاء هذا الديوان حقه دون التوقف عند ثلاثة أمور مهمة وهي: لغة الديوان ومستوياتها، الأساليب الزجلية التي اتّبعها وارتباطها بالمضامين، وكيفية تصوير الشاعر لقريته البروة وأهلها".بالنسبة للغة الديوان ومستوياتها، فمن الممكن ملاحظة مدى جزالة ألفاظه وتباين مستوياتها اللغوية وقدرة الشاعر على التلاعب بالدلالات والمعاني، خاصة عند استخدام الجِناس. ويبدو أن إصدار الديوان مطبوعًا جعل شاعرنا يتقرب من الفصحى، محاولًا قدر المستطاع إبهار القارئ والسامع بمتانة لغته ورصانتها، ولهذا طعّم نصه بالمفردات الفصيحة، بل حتى الكلاسيكية وغريب الكلام، مثل: "بَكْلَاي" (ص 4) أي البَكْل وتعني الخليط من الدقيق والتمر وغيرهما أو الغنيمة؛ و"عنادم" (ص 6) وتعني الأنهر السائلة؛ "العَضْب" (ص 22) وتعني السيف القاطع؛ و"لِمْجَلَدَعَا" (ص 23) أي المُجْلَعِدَّة وتعني المصروعة الممتدة.يتابع "يمكن أن نستشف كذلك أن الشاعر سعى لتنويع اللغة العامية بحيث لا تكون مقتصرة فقط على اللهجة الفلسطينية، لربما نتيجة رغبته في أن يُقْرَأ شعره في مناطق واسعة من العالم العربي، وألا يكون محصورًا في فلسطين، أو أن السبب في ذلك هو تأثير الزجل اللبناني عليه. ولهذا نراه يحاول التقليل من الظواهر اللهجية الفلسطينية، فعلى سبيل المثال، لا نجد لديه إلا نادرًا الظواهر المميزة للنفي في اللهجة الفلسطينية، مثل إضافة حرف "الشين" في نهايات الأفعال أو استخدام لفظة "مِش" مع الأسماء والمشتقات، وإنما نجد لديه صيغ نفي أقرب للفصحى أو للهجة اللبنانية".ويتحدث كيال عن المعجم اللغوي عند عطا الله، فيقول إن للشاعر "معجمه اللغوي الخاص الذي لا بد أن نألفه لكي نتبين معانيه، فمثلًا: "رَمَامِين" بمعنى ثمار الرمان، "زَعَمْت" بمعنى عزمت، "الضِّد" بمعنى العدو، "شَخْصِي" بمعنى نفسي. كما نجد لديه مفردات معرّبة من لغات أجنبية، مثل: "الدُشْمَان" وتعنى بالفارسية والتركية العدوّ أو الخصم؛ و"شَلْفَه" وتعني بالسريانية الحربة، لافتا إلى أن هذا التنوع بالمستويات اللغوية ظهر في جميع فصول الديوان، بل إنه ليس بمستغرب أن نرى هذا التنوع حتى في البيت الواحد، مثلما يظهر ذلك، على سبيل المثال، في بيت العتابا التالي من الفصل الثاني، حيث يصف الشاعر بأسلوب حسن التعليل شَعر المحبوبة الأسود الذي زاد الظلام حلكة، وجدائلها التي لا يستطيع المشط حلّها، وجبينها الذي سطع البدر من نوره: "جُعُودِك حِنْدِسِ الظَّلْمَاء حَلْكَاي/جِبِينو تَحِت مِنُّو كِيف حَلْكَاي/جَدِيل وَمَا بظَنِّي المُشِط حَلْكَاي/قَالِ البَدِر مِن نُورِي بَدَا".ويتضمن الديوان الصغير، تسع قصائد ذات أغراض ومواضيع متنوعة من غزَل وعتاب وفراق وفخر وحماسة وشِعر وطني. معظم هذه الأغراض والمواضيع مستمدة من الشعر العربي القديم ومن الزجل بشقَّيه الفصيح والعامي من حيث الأفكار والتعابير والألفاظ. إلا أنه في ثنايا الديوان يمكن العثور على المزيد من القضايا والمواقف والجوانب التي تستحق التوقف والمراجعة. كما أن الديوان لا يخلو من الاهتمام بمواضيع اجتماعية وسياسية أشغلت الشاعر، خاصة وأن فلسطين كانت في تلك الفترة تعيش حالة غليان سياسي نتيجة الانتداب البريطاني والأطماع الصهيونية.فصول الديوان جاءت بمعظمها بأسلوبَي العتابا والميجنا المعروفَين في الزجل الشعبي. وبحسب الباحث اللبناني منير إلياس وهيبة فإن العتابا هي من مبتكرات عشيرة الجبور العراقية، وهي على البحر السريع، والبيت الواحد فيها مكون من أربعة أشطر، تكون ثلاثة منها متحدة القافية ذات كلمات متجانسة اللفظ ومتباينة المعنى في خاتمتها، بينما الشطر الأخير يكون مختومًا بباء ساكنة أو ألف ممدودة أو مقصورة. الشاعر الفلسطيني سعود الأسدي يتفق مع وهيبة بشأن بنية البيت، ولكنه يؤكد أن العتابا هي على البحر البسيط (إحدى عشرة حركة في كل شطر). أما الميجنا فهي على البحر اليعقوبي (اثنتا عشرة حركة في كل شطر)، وهي تشبه العتابا من حيث أشطرها وقوافيها ولكنها تُختتم بحرفَي النون والألف (نا).