الإثنين 15 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

لقاء حواري بالمركز الثقافي الملكي حول "دور فن الكاريكاتير في التعبير عن الهموم الوطنية" الأربعاء

لقاء حواري بالمركز الثقافي الملكي حول "دور فن الكاريكاتير في التعبير عن الهموم الوطنية"
لقاء حواري بالمركز الثقافي الملكي حول "دور فن الكاريكاتير في التعبير عن الهموم الوطنية" الأربعاء

ضمن سلسلة الحوارات الفنية التي تقيمها وازرة الثقافة التي يعدها ويقدمها الناقد الأستاذ د. مازن عصفور ، يقام في الساعة الخامسة والنصف من مساء يوم الأربعاء المقبل، في قاعة المؤتمرات بالمركز الثقافي الملكي لقاء حواري مفتوح، بعنوان (دور فن الكاريكاتير في التعبير عن الهموم الوطنية)، حيث يشارك بها كمداخل رئيسي فنان الكاريكاتير المتخصص الأستاذ عمر العبداللات.

اضافة اعلان


وفي تلك الجلسة الحوارية وبعد استعراض من معد ومقدم السلسلة الناقد الأستاذ د عصفور الضوء حول مسألة الفن وتماسه بالهموم الوطنية بصورة عامة ، سيقوم المداخل الرئيسي للجلسة الفنان العبدالات وفي حوار مفتوح مع الجمهور بالتعريف وتسليط الضوء على أهمية فن الكاريكاتير في التعبير عن الهموم الوطنية وبوصف فن الكاريكاتير يعتبر من الوان الفنون التي تقف على الصف الامامي في الاشتباك مع القضايا الاجتماعية والفكرية والاجتماعية التي تهم الوطن وتطلعاته التي يعبر عنها فنان الكاريكاتير الجاد بوصفه مثقفا عضويا بالدرجة الأولى.

وفي الجلسة أيضا سيقوم الفنان العبداللات بعرض نماذج من تجاربه الكاريكاتورية ذات التماس المباشر مع القضايا والهموم المشار اليها.


يذكر ان فنان الكاريكاتير الأردني عمر عدنان العبداللات هو رسام كاريكاتير اردني مستقل يعمل في مجال صناعة المحتوى الإبداعي منذ 2001 وهو عضو في رابطة رسامي الكاريكاتير البريطانيين المحترفين و وحائز على عدة جوائز عربية و دولية منها جائزة الريادة المجتمعية من الامم المتحدة و جائزة محمود كحيل فئة الكاريكاتير السياسي \، وذلك بالإضافة الى قيامه بتأسيس شركة (قلم حر) وكذلك كمتحدث رئيسي في برامج مشاركته الفاعلة في برامج للمعلومات والأفكار القيمة في الأردن البرتغال والأردن . (Tedx).


يشار إلى أن سلسة الحوارات الفنية المفتوحة التي تقيمها وزارة الثقافة والتي يعدها ويقدمها د مازن عصفور، تهدف لرفع الذائقة المحلية للجمهور المحلي وتعريفة بإبداعات الفنانين المحليين والعرب وكذلك تسليط الضوء على هموم الفنان الأردني والعربي وتطلعاته نحو الابداع والفكر والجمال.


share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
جانب من الندوة-(من المصدر)

"قتل البشر وتدمير الحجر".. ندوة ترصد جرائم الاحتلال في غزة

منذ15 ساعة
Untitled-1

العدد الجديد من مجلة "أفكار" يحتفي بالقاص الراحل صادق عبد الحق

منذ15 ساعة
الشهيد رفعت العرعير

وزارة الثقافة الفلسطينية: 41 مبدعاً استشهدوا في غزة

منذ23 ساعة
جامعة فيلادلفيا تشكّل هيئة تحرير مجلّتها الثقافية

جامعة فيلادلفيا تشكّل هيئة تحرير مجلّتها الثقافية

منذ24 ساعة
سليمان دغش

اتحاد الكتّاب التونسيين يدين الشاعر المُتصهين: عار عليك يا سليمان دغش

13 كانون الثاني 2024
في ختام ملتقى الفجيرة الدولي للعود جائزة زرياب تستقر في الفجيرة

في ختام ملتقى الفجيرة الدولي للعود جائزة زرياب تستقر في الفجيرة

12 كانون الثاني 2024
افكار و مواقف

100 يوم صمود ومقاومة

جهاد المنسي |اليوم

مبادئ الزعيم مانديلا لم تمت

نضال منصور |اليوم

الاقتصاد الإسرائيلي والحرب على غزة

أحمد عوض |اليوم

الموقف مثلما ينبغي أن يفهم!

يعقوب ناصر الدين |اليوم

شرق أوسط.. النسخة الأخيرة

سميح المعايطة |اليوم

الركمجة السياسية

مالك العثامنة |اليوم
ترجمات
بنيامين نتنياهو، في الوسط، مع عسكريين في شمال قطاع غزة، 25 كانون الأول (ديسمبر) – (من المصدر)

حديث إسرائيل عن توسيع الحرب إلى لبنان يثير قلق أميركا

ترجمات | منذ14 ساعة
أجهزة طرد مركزي في مرفق نووي إيراني - (أرشيفية)

إيران تسرع مساعيها لصنع القنبلة النووية

ترجمات | منذ14 ساعة
فلسطينيون يبحثون عن ناجين بين أنقاض منازل دمرها القصف الإسرائيلي في غزة - (أرشيفية)

قضية جنوب أفريقيا ضد الإبادة الجماعية الإسرائيلية‏

ترجمات |13 كانون الثاني 2024
003

تداعيات الحرب في غزة على المشهد العالمي (2-1)

ترجمات |12 كانون الثاني 2024
صورة جوية لمبنى مدمر حيث يجري البحث عن ناجين بعد غارة إسرائيلية على دير البلح، غزة، 5 كانون الثاني (يناير) 2023 - (المصدر)

حكاية نفاق: الإبادة الجماعية الإسرائيلية والمحكمة الجنائية الدولية

ترجمات |10 كانون الثاني 2024
ملصق للناطق العسكري باسم حماس "أبو ‏‏عبيدة"‏‏ على سور مدينة اسطنبول، تركيا، 10 تشرين الثاني (نوفمبر)، 2023 - (المصدر)

"حماس" والرأي العام العربي‏

ترجمات |09 كانون الثاني 2024
 