لقاء حواري بالمركز الثقافي الملكي حول "دور فن الكاريكاتير في التعبير عن الهموم الوطنية" الأربعاء

ضمن سلسلة الحوارات الفنية التي تقيمها وازرة الثقافة التي يعدها ويقدمها الناقد الأستاذ د. مازن عصفور ، يقام في الساعة الخامسة والنصف من مساء يوم الأربعاء المقبل، في قاعة المؤتمرات بالمركز الثقافي الملكي لقاء حواري مفتوح، بعنوان (دور فن الكاريكاتير في التعبير عن الهموم الوطنية)، حيث يشارك بها كمداخل رئيسي فنان الكاريكاتير المتخصص الأستاذ عمر العبداللات.

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وفي تلك الجلسة الحوارية وبعد استعراض من معد ومقدم السلسلة الناقد الأستاذ د عصفور الضوء حول مسألة الفن وتماسه بالهموم الوطنية بصورة عامة ، سيقوم المداخل الرئيسي للجلسة الفنان العبدالات وفي حوار مفتوح مع الجمهور بالتعريف وتسليط الضوء على أهمية فن الكاريكاتير في التعبير عن الهموم الوطنية وبوصف فن الكاريكاتير يعتبر من الوان الفنون التي تقف على الصف الامامي في الاشتباك مع القضايا الاجتماعية والفكرية والاجتماعية التي تهم الوطن وتطلعاته التي يعبر عنها فنان الكاريكاتير الجاد بوصفه مثقفا عضويا بالدرجة الأولى.

وفي الجلسة أيضا سيقوم الفنان العبداللات بعرض نماذج من تجاربه الكاريكاتورية ذات التماس المباشر مع القضايا والهموم المشار اليها.



يذكر ان فنان الكاريكاتير الأردني عمر عدنان العبداللات هو رسام كاريكاتير اردني مستقل يعمل في مجال صناعة المحتوى الإبداعي منذ 2001 وهو عضو في رابطة رسامي الكاريكاتير البريطانيين المحترفين و وحائز على عدة جوائز عربية و دولية منها جائزة الريادة المجتمعية من الامم المتحدة و جائزة محمود كحيل فئة الكاريكاتير السياسي \، وذلك بالإضافة الى قيامه بتأسيس شركة (قلم حر) وكذلك كمتحدث رئيسي في برامج مشاركته الفاعلة في برامج للمعلومات والأفكار القيمة في الأردن البرتغال والأردن . (Tedx).



يشار إلى أن سلسة الحوارات الفنية المفتوحة التي تقيمها وزارة الثقافة والتي يعدها ويقدمها د مازن عصفور، تهدف لرفع الذائقة المحلية للجمهور المحلي وتعريفة بإبداعات الفنانين المحليين والعرب وكذلك تسليط الضوء على هموم الفنان الأردني والعربي وتطلعاته نحو الابداع والفكر والجمال.





