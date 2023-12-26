للأطفال فوق الـ6 سنوات.. قصص تشرح أحداث القضية الفلسطينية بشكل مبسط

في عالم مليء بالتسارع والتحولات الهائلة، يظل تعليم الأطفال للمبادئ الأساسية أمراً لا غنى عنه. إن قصص الأطفال، تلك السحرية الممزوجة بالخيال والحكمة، تثير الفضول وتغذي العقول الصغيرة بتفاصيل تشكل أساس فهمهم للحياة. ليس فقط لأن قصص الأطفال تقدم لهم ملذات لحظية، بل تمتلك قدرة فائقة على نقل القيم والمفاهيم بطريقة مشوقة وسهلة الفهم.

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إن التأثير الطويل المدى لهذه القصص يظهر في تطور شخصيات الأطفال وفهمهم العميق للمبادئ الأخلاقية. عندما يتعلم الصغار من خلال مغامرات الشخصيات الخيالية كيفية التعاون والصداقة، يتشكل لديهم أساس قوي لبناء مجتمع أكثر تلاحماً في المستقبل.



في هذه الرحلة السحرية لتعلم الأطفال، يلعب اللغة الخيالية دوراً حيوياً. من خلال استخدام اللغة بشكل ملهم وجذاب، تنمو قدرات التفكير الإبداعي لدى الأطفال، وتُطلق خيالهم لاستكشاف عوالم جديدة. إن هذا التفاعل الإبداعي يسهم في بناء أساس قوي للتفكير التحليلي والابتكار في مراحل متقدمة من حياتهم.



قصص الأطفال ليست مجرد وسيلة لتسلية الصغار، بل هي أداة قوية لنقل القيم وتشكيل أفراد مجتمعنا المستقبلي، لهذا توجد العديد من القصص والروايات الخاصة بالأطفال التي تناولت في طياتها القضية الفلسطينية والتي تساعد في إحياء القضية في قلوب الأطفال واليافعين وعقولهم لا يقل أهمية عن تثقيف الكبار.





من بين قصص الأطفال التي تناولت القضية الفلسطينية نجد:





قصة "على جناح البراق"





"على جناح البراق"، يأتينا كتاب شامل يعتبر رحلة ممتعة عبر فصوله المتنوعة.

ينقسم الكتاب إلى عدة فصول، ويتناول كل فصل نشاطاً فريداً يسلط الضوء على جوانب متعددة من الحياة والأنشطة. يبدأ الكتاب بقصة مشوّقة حول الطفلين ياسين وياسمين، اللذين فازا بجائزة رحلة من مكة المكرمة إلى القدس. تشمل الرحلة زيارة للبيت الحرام وأداء مناسك العمرة، وزيارة للمدينة المنورة. بعد ذلك، يتوجه الأطفال نحو القدس بحماس، محمّلين بأحلامهم وألعابهم.



ومع ذلك، تعترض الحافلة العديد من الصعوبات الأمنية، حيث تكون معظم الطرق مغلقة وتواجه حواجز تعيق وصول المصلين إلى المسجد الأقصى. يظهر الكتاب وقوف الأطفال في وجه هذه التحديات، حيث يصرخون "أنا الأقصى، والأقصى لنا" بتصميم وإصرار. وفي ظل هذه الظروف، يروي الكتاب قصة صبي فقد ساقه بسبب جرائم العدو، ما يجسد تحديات الواقع.



تتابع القصة بإثارة حتى يصل الأطفال أخيراً إلى المسجد الأقصى. يُظهر الكتاب اللحظات المؤثرة لفتح أبواب المسجد الأقصى، ويصف لحظة دخولهم المكان المقدس، حيث يستمعون إلى أذان الفجر ويرددون: "لا إله إلا الله" بفرح وسرور. وفي تفاصيل مدهشة، يفتح ياسين عينيه ليجد نفسه في مكان كان يحلم به، ولكن يظل الأطفال يحلمون بالصلاة في الواقع.



تستمر باقي الفصول بشرح شخصيات القصة وتقديم خريطة الرحلة وأجزاء المسجد الأقصى. يتخلل الكتاب ألعاب مسلية مثل الكلمات المتقاطعة ولعبة الظلال، بالإضافة إلى أنشطة للرسم والتلوين. بمجموعه، يقدم الكتاب تجربة غنية ومثيرة تجمع بين المتعة والتعلم للأطفال.



الكتاب من تأليف كل من ميسم عويضة وريما الكردي ورندة صابر وطارق مهلوس، فيما قام برسم الشخصيات الرسامة ماريا بخش، وأصدرت القصة سنة 2021 وتعتبر من قصص الأطفال الواقعية.





قصة الأطفال "هلال القدس البسام"





قصة هلال القدس البسام من تأليف شوقي حجاب، التي تأتينا من إصدار دار الشروق، تأخذنا في رحلة شعرية مميزة مع يمامة وصغيرها في مدينة القدس. تتميز هذه القصة بالرمزية التي تسرد قصَّة الأم وابنها بشكل ملهم.



تبدأ القصة بيمامة تحمل ذكرياتها الجميلة مع مدينة القدس، حيث تحكي لصغيرها عن صداقتها مع الهلال وأوقاتها السعيدة في هذه المدينة الرمزية. ومع طيات الحديث، يظهر تغير الأوضاع بعد وصول البومة والذئب، اللذين يحاولان إفساد المدينة ومضايقة سكانها.



ما يميز هذه القصة هو أسلوبها الرمزي الذي يجعلها مناسبة للأطفال الصغار، حيث يمكن للأطفال فهم القضايا الصعبة بطريقة ملهمة ومليئة بالخيال. القصة تلقي نظرة على الأحداث الواقعية في فلسطين دون إثارة صدمة أو خوف، مما يجعلها تجربة تعلم غنية ومحفزة للصغار.





قصة "أطفالنا وفلسطين"





مجموعة قصص الأطفال الرائعة من تأليف "سالي خالد زكي"، والتي أصدرتها دار ريما للحكايا، تعتبر تحفة أدبية مناسبة للأطفال فوق الست سنوات، تجمع بين المتعة والتعلم. دعونا نستعرض القصص الثلاث:





"أبواب وحكايات"





في هذه القصة، يلتقي مجموعة من الأصدقاء في المسجد الأقصى، حيث يدخل كل واحد منهم من باب مختلف. تأخذنا القصة في جولة رائعة داخل المسجد، مشرِّعة لنا معالمه وتاريخه وأبوابه المتنوعة. الجزء الممتع هو التحدث عن الأكلات الفلسطينية اللذيذة التي جلبها الأصدقاء.





"صغار ولكن أبطال"





تقدم هذه القصة نافذة للأطفال لفهم الأحداث الحقيقية في فلسطين، بشكل يبرز الشجاعة والنبل والأمل والرحمة. تساهم القصة في زيادة الوعي حول قضايا الأطفال في المناطق المتضررة وتشجع على التعاطف والتفاعل الإيجابي.





"بيت وشجرة"





تقدم القصة الأخيرة منظوراً مختلفاً، حيث يواجه أبطالها أخباراً عن فلسطين ويتعلمون من سيدة فلسطينية عاشت تجربة التهجير. تعطي القصة نظرة شاملة عن فلسطين، تجمع بين الدين والتاريخ وأهم المعالم بطريقة شيقة وتفاعلية، المجموعة الثلاثية تبني جسوراً تعليمية ممتعة للأطفال، وتعزز الوعي بالثقافة والتاريخ، مما يجعلها تجربة قراءة ثرية ومفيدة.





لمن هذه الدمية؟





رواية "أثر الخيوط" للكاتبة تغريد النجار، التي نشرتها دار السلوى، تعتبر من قصص الأطفال المؤثرة التي تأخذ القارئ في رحلة فريدة من نوعها. تصل الرواية إلى اليافعين في فترة الـ12-18 سنة، وتتناول قصة مشوقة حول البحث عن الهوية ورحلة الاستكشاف الذاتي.



تبدأ القصة بحفيدة تبحث عن هدية لجدتها، تاريخية ولها قيمة خاصة. عندما تجد الجدة الهدية، تكتشف أنها تعود إلى دمية فقدتها منذ زمن طويل في يافا. يظهر تطريز الدمية على ملابس الهدية، مما يفتح باباً للأحداث المشوقة والتاريخ العائلي المؤلم.



تأخذنا الرواية في رحلة عبر الزمن والمكان، حيث نتعرف على حياة العائلة الفلسطينية في أمريكا والتحديات التي واجهوها قبل وبعد التهجير. تتناول القصة قضايا هوية الشخص والانتماء، وتبرز رحلة الحفيدة في إعادة اكتشاف هويتها وربطها بجذورها.



"أثر الخيوط" من رواية لمن هذه الدمية تقدم قصة مؤثرة تجمع بين العاطفة والتاريخ، وتسلط الضوء على قوة الروابط العائلية وأهمية فهم تاريخنا.





"قصاصات" من سلسلة سافاري



السلسلة المذكورة تعتبر "قصاصات" للكاتب د. أحمد خالد توفيق، وهي واحد من الأعمال البارزة التي تجمع بين فن الرواية والصراع العربي الإسرائيلي. تمثل هذه السلسلة جسراً أدبياً فريداً يربط بين مواليد الثمانينيات والتسعينيات ويستهدف اليافعين والكبار على حد سواء.



تتناول قصص الأطفال هذه قصة طبيب مصري يتنقل في إطار الحياة والموت في الكاميرون، حيث يتعامل مع مزيج من الطب، والميتافيزيقا، والرعب، والعواطف، والسياسة. هذا يعكس الأسلوب الفريد للكاتب وقدرته على تقديم رؤى معمقة ومتنوعة في قالب روائي مشوق.



"قصاصات" تُقدم موسوعة صغيرة عن التاريخ اليهودي والصراع العربي الإسرائيلي من خلال عدة أجزاء، حيث يتجول القارئ في سياق تاريخي روائي يشمل أحداثاً بارزة مثل بحر البقر، دير ياسين، وصابرا وشاتيلا، والماسادا، والأسر البابلي، والنكسة، ونصر أكتوبر. الرواية تقدم جولة في الوعي الجمعي العربي واليهودي، مع توثيق دقيق ومعلومات تاريخية تميز أسلوب الكاتب.





رواية لغز عين الصقر





تقدم الكاتبة تغريد النجار في روايتها الجديدة، التي تحمل عنوان "كنز الأمل في أرض الحلم الفلسطيني"، قصة مشوقة ومليئة بالألغاز، مصممة خصيصاً لتلاميذ المرحلة العمرية من 12 إلى 18 سنة.



تأتي هذه القصة كمحط أمل للشاب زياد، الذي يبلغ من العمر سبعة عشر عاماً، والذي يواجه تحديات الحياة في ظل ضيق الأوضاع المالية التي يمر بها هو وعائلته.



يعيش زياد وأسرته ظروفاً صعبة، ويزداد الأمر تعقيداً بسبب مرض شقيقه الذي يفاقم الوضع. ومع ذلك، يظهر شعاع من الأمل عبر قصص الأطفال الخيالية التي تحكيها لهم جدتهم، تتحدث عن كنز مفقود قام جدهم بإخفائه قبل فترة التهجير.



يقرر زياد السعي وراء هذا الكنز، آملاً تحسين أوضاع عائلته والعثور على علاج لشقيقه، تتميز هذه الرواية بعرض واقع الحياة الفلسطينية في إطار مشوق من خلال المغامرات والألغاز، مما يجعلها ملهمة ومثيرة للاهتمام للقرّاء الشبان.





"أريد أن أكون سلحفاة"





"أريد أن أكون سلحفاة" من قصص الأطفال، تأليف أمل فرح، ونشر دار شجرة، وهي قصة رقيقة وبسيطة تحمل عنوان "سلحفاة البيت الجوّال"، تأخذنا الكاتبة أمل فرح في رحلة مميزة تناسب الأطفال الصغار، حيث تُجسِّد بطلة القصة تحولات صعبة قد يواجهها الأفراد في حياتهم.



تقع بطلة القصة في موقف صعب، حينما تجد نفسها مضطرة لترك بيتها فجأة. تثير الكاتبة تساؤلات مهمة في أذهان الأطفال، مثل: "ماذا لو استطعت أن تأخذ بيتك معك؟" وتستكشف القصة هذا التفكير من خلال تمثيل البيت كجزء لا يتجزأ من الحياة.



تعكس السلحفاة في هذه الرواية رغبة البطلة في أن يكون لها مأوى دائم يمثل جزءاً لا يتجزأ من واقعها. يتسم السرد بالبساطة والعفوية، ما يجعلها قصة ممتعة ومفيدة للأطفال، وتشكل أيضاً فرصة لفهم قيمة المأوى والاستقرار في حياتهم. -عربي بوست

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