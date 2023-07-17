الإثنين 17 تموز 2023
النسخة المطبوعة

"لن يموت البحر" حكاية جديدة للأطفال

626397d5-03e6-43c0-9212-8cdd2d4c1fd3
"لن يموت البحر" حكاية جديدة للأطفال
عن دار الأسرة للنشر والتوزيع، صدر للقاص منير حسني الهور، حكاية جديدة للأطفال، تحت عنوان "لن يموت البحر"، جاءت الحكاية في 32 صفحة قياس 22*22.
 وعن هذه الحكاية، كتب الاديب الكبير الأستاذ محمود شقير، كلمة قال فيها "يشتق منير الهور ابطال حكايته من كائنات الطبيعة، بعد أن يضفي عليها سمات إنسانية مشخصة، بحيث نلقى البحر والبحيرة والنهر، وكذلك الوردة والعصفورة، قد اشتركت جنبا إلى جنب، مع الراعي والفلاحين والأطفال، في بناء عالم جميل، زاخر بالخير والبركة، ممتليء بالبهجة والفرح، مترع بالخصب والنماء.اضافة اعلان
وأضاف الأستاذ شقير يقول غير أن حكاية منير الهور لا تقول كل ما لديها صراحة، وانما تجعل قولها متلفعا بغلالة رقيقة، من الرمز الشفاف، الذي لا يبتعد عن مدارك الأطفال، ولا يتأبى على قدراتهم، مما يغريهم بقراءة هذه الحكاية، المرة تلو الأخرى، للتعرف على ما فيها من متعة، وعلى ما احتوته من قيم".
1689414471644712600

"القضاء في فلسطين".. دراسة تحليلية حول العرف العشائري والقانون النظامي 15 تموز 2023

غلاف المجموعة القصصية- (من المصدر)

هاشم غرايبة يخط المجموعة القصصية "أشباح ديرتنا" 13 تموز 2023

"حوار اللون والرؤيا" معرض تشكيلي لثمانية وعشرين فنانا

"حوار اللون والرؤيا" معرض تشكيلي لثمانية وعشرين فنانا 12 تموز 2023

1689158681631172100

مسرح الرحالة للفضاءات المفتوحة يواصل فعالياته بمسرحية "الغضراء" 12 تموز 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
WhatsApp Image 2023-07-17 at 11.57.56 AM

حمادة فراعنة يُصدر كتاباً جديداً

منذ 31 دقيقة
WhatsApp Image 2023-07-17 at 00.26.57

وزيرة الثقافة تفتتح الملتقى الإعلامي الأول

منذ1 ساعة
جانب من حفل الاشهار - (بترا)

إشهار ديوان "حديث النبض" للشاعرة خديجة أبو ريدة

منذ14 ساعة
الراحل عبد الفتاح قلعه جي - (بترا)

وفاة الأديب والناقد المسرحي السوري عبد الفتاح قلعه جي

منذ14 ساعة
محتجون أمام مكتب حاكم نيويورك على أمره التنفيذي الذي يستهدف حركة مقاطعة إسرائيل - (المصدر)

القوانين المناهضة لحركة مقاطعة إسرائيل تحمي القضايا الأكثر رجعية

منذ14 ساعة
الأديب السوري عبد الفتاح قلعه جي

وفاة الأديب السوري عبد الفتاح قلعه جي

منذ22 ساعة
افكار و مواقف
مكرم أحمد الطراونة

"عباقرة" تحت القبة!

مكرم أحمد الطراونة |اليوم
ماهر أبو طير

تصويت الضفة الغربية في الأردن

ماهر أبو طير |اليوم

ما يزال القلق قائما.. عليكم طمأنتهم

جهاد المنسي |اليوم

الحضور الخليجي في فضاء الذكاء الاصطناعي

د.عاصم منصور |اليوم

كلام في الصميم!

يعقوب ناصر الدين |اليوم

قوة المبادرة في تفعيل الإصلاح

مالك العثامنة |اليوم
ترجمات
1689339976363858400

في قلب إدلب المتمردة تحت سيطرة الإسلامويين

ترجمات |14 تموز 2023
1689157353301110400

‏الموصل العراقية تنهض من رماد "داعش" وتعيد بناء نفسها

ترجمات |12 تموز 2023
بطارية من النظام الصاروخي MLR تطلق النار من على عربة مجنزرة – (أرشيفية) ‏

‏الذخائر العنقودية لن تكسب الحرب في أوكرانيا

ترجمات |11 تموز 2023
أطفال ونساء من عائلات "داعش" في مخيم الهول في سورية - (أرشيفية)

مستقبل الإعادة إلى الوطن من شمال شرق سورية

ترجمات |10 تموز 2023
اتفاقيات كامب ديفيد، 1978: لوحة معروضة في المتحف الحربي القومي بالقاهرة – (المصدر)

على خطى لورانس العرب (6-6): لورانس في ظلال القاهرة‏

ترجمات |09 تموز 2023
شاخصة تحذيرية إسرائيلية في منطقة الحدود الشمالية مع سورية - (أرشيفية)

كيف خسرت إسرائيل الحرب الأهلية السورية؟

ترجمات |08 تموز 2023
 