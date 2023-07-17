"لن يموت البحر" حكاية جديدة للأطفال

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عن دار الأسرة للنشر والتوزيع، صدر للقاص منير حسني الهور، حكاية جديدة للأطفال، تحت عنوان "لن يموت البحر"، جاءت الحكاية في 32 صفحة قياس 22*22.وعن هذه الحكاية، كتب الاديب الكبير الأستاذ محمود شقير، كلمة قال فيها "يشتق منير الهور ابطال حكايته من كائنات الطبيعة، بعد أن يضفي عليها سمات إنسانية مشخصة، بحيث نلقى البحر والبحيرة والنهر، وكذلك الوردة والعصفورة، قد اشتركت جنبا إلى جنب، مع الراعي والفلاحين والأطفال، في بناء عالم جميل، زاخر بالخير والبركة، ممتليء بالبهجة والفرح، مترع بالخصب والنماء.وأضاف الأستاذ شقير يقول غير أن حكاية منير الهور لا تقول كل ما لديها صراحة، وانما تجعل قولها متلفعا بغلالة رقيقة، من الرمز الشفاف، الذي لا يبتعد عن مدارك الأطفال، ولا يتأبى على قدراتهم، مما يغريهم بقراءة هذه الحكاية، المرة تلو الأخرى، للتعرف على ما فيها من متعة، وعلى ما احتوته من قيم".