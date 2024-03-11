لوحات تشكيلية عربية معجونة بالحلم بجاليري الاتحاد الأوروبي

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عمان - تنوعت مضامين الأعمال الفنية المعروضة في جاليري مبنى بعثة الاتحاد الأوروبي لدى الأردن، ما بين الواقع والحلم واستدعاء الخيال، في المعرض التشكيلي الذي تم افتتاحه مساء أول من أمس، في مبنى البعثة ويستمر لمدة عام كامل.ويشارك في المعرض الذي افتتحته وزيرة الثقافة هيفاء النجار، بحضور رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى الأردن بيير كريستوف، وجمع من المهتمين بالفن التشكيلي، 22 فناناً تشكيلياً عربياً من الأردن، وفلسطين، والسعودية، والمغرب، ومصر، والسودان، ولبنان، واليمن، وسورية، والبحرين، والكويت، وتونس، والعراق، تعرض لهم 30 لوحة من مقتنيات عائلة وهبة.وقالت النجار: "إن الأردن يسعد باستضافة الكم الكبير من المبدعين العرب وأعمالهم، وأن يكون حاضنة للتعريف بهم إلى العالم"، مضيفة، وجودنا اليوم في مبنى بعثة الاتحاد الأوروبي، وسط هذا الاحتفاء الكبير بالأعمال الإبداعية العربية، رسالة فنية مهمة، أن الفن الجيد والمعبر يصل لكل العالم، واليوم اللوحات تعبر عن إبداعات الفكر العربي، الذي تجمعه ثقافة مشتركة".بدوره، أشاد كريستوف، بالأعمال الفنية المعروضة، مبيناً أن الأردن بدأ منذ سنوات عدة، بتطوير المنظومة الفنية والتواصل مع الفنانين من مختلف أرجاء العالم، وهو الأمر الذي ينعكس إيجابياً على معنى الفن وانتشاره وتقديره عالمياً.وفي تصريح خاص بوكالة الأنباء الأردنية "بترا"، أشار المقتني حسن وهبة، إلى أن الأعمال المعروضة في الجاليري، هي من مقتنياته الشخصية وأن فكرة المعرض جاءت بعد أن زاره رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى الأردن، وأبدى إعجابه بالأعمال الفنية، وبين أن الهدف من استمرار المعرض لمدة عام، هو إتاحة الفرصة لزوار الأردن من أوروبا، للتعرف إلى إمكانيات وإبداعات الفنانين العرب. -(بترا)