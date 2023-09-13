مؤتمر صحفي للإعلان عن معرض عمان الدولي للكتاب

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يعقد اتحاد الناشرين الأردنية اليوم مؤتمرا صحفيا للاعلان عن فعاليات معرض عمان الدولي للكتاب، وذلك في المركز الثقافي الملكي.المعرض يقام برعاية جلالة الملك عبدالله الثاني، وبالتعاون مع وزارة الثقافة، وأمانة عمان الكبرى، إلى جانب اتحاد الناشرين الأردنيين.يشارك في المعرض زهاء "400"، دار نشر أردنية وعربية ودولية، بمشاركة مباشرة أو من خلال توكيل، بالإضافة إلى البرنامج الثقافي الذي يشتمل على أمسيات شعرية وقصصية وفعاليات شبابية منوعة في مختلف مجالات العلم والمعرفة، اما شخصية المعرض الثقافية في هذه الدورة فهي الأكاديمية هند أبو الشعر، ام ضيف الشرف فهو "دولة قطر".يحظى المعرض الذي سيقام من 21-30-9/2023، في قاعة معرض عمان الدولي للسيارات طريق المطار. باهتمام بالغ من قبل المؤسسات الرسمية والأهلية، حيث يمثل المعرض حدثاً ثقافياً يعبر عن مجمل الثقافة العربية وعن دور الأردن في الحراك الثفافي بالمنطقة.ويأتي إطلاق الدورة الثانية والعشرين من معرض الكتاب من الايمان العميق الذي يحمله اتحاد الناشرين الأردنيين في ضرورة اسهام القطاع الخاص والعام في تعزيز الأنشطة الثقافية بوصفها جزءاً أصيلاً من المسؤولية الاجتماعية، وحيث يرتبط الخروج بالمعرض بصورة تليق بسمعة المملكة ومكانتها بالعديد من الاحتياجات اللوجستية والفنية فإن الاتحاد يولي ثقته لشركات القطاع الخاص ومؤسساته، كما اشار الاتحاد في بيان له.ويرى الاتحاد أنه على الرغم من جميع التحديات خلال السنوات الماضية، استطاع الاتحاد أن ببقى العاصمة الأردنية على خريطة الثقافة العربية وذلك تأكيداً على أهمية الثقافة والدور الذي تلعبه في الارتقاء بالمجتمع الأردني، وسوف يستقطب المعرض من خلال فعاليته نخبة من المفكرين والمثقفين والمبدعين العرب الذين عهدوا إلى عمان دائماً أن تكون واحة الثقافة في هذه المنطقة من العالم وتعبيراً متجسداً عن قيم الانفتاح والتسامح.ويشير الاتحاد إلى أن الدورات السابقة للمعرض شكّلت نقلة نوعية شكلاً ومضموناً، واستقُبلت بترحاب كبير من قبل المشاركين والزوار، وتركت صدى وأثراً كبيراً يمكن ملاحظتها ممّا كتب عنها في وسائل الإعام المرئية والمسموعة والمقروءة. ولكي يكون معرض عمان الدولي للكتاب في دورته الثانية والعشرين أكثر بهاءً ونجاحاً، تم الاستفادة من التجارب السابقة، والبناء على عوامل النجاح، وسد الثغرات والفجوات .ويذكر أن اتحاد الناشرين الأردنيين تأسس في العام 1993 أقام اول معرض للكتاب الدولي في العام 1996.