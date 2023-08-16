مبادرة البيت العربي الثقافي الصيف لا يحلو الا بمكتبتي في المفرق

في البداية ألقت مديرة المبادرة ميرنا حتقوة كلمة تحدثت فيها عن المنتدى وبرامجه الفعاله والمهمة على الساحة الثقافية والمبادرة والأهداف المرجوة منها وقدمت شرح تفصيلي عن مسابقة القارئ الصغير وشروطها وكيفية الاشتراك بها ،
وقامت الكاتبة هند السليم بقراءة مجموعة قصصية تناسب الفئة العمرية الموجودة وجرى نقاش وحوار عن المحتوى والعناصر المهمة فيها بين السليم والأطفال ربطت من خلالها بين احداث القصه وبين خطر الاكثار من استخدام الاجهزة الذكية ،
وتم اجراء مسابقة ثقافية خلال البرنامج بين الحضور والمشاركين نتج عنها تفاعل كبير ملفتا للنظر وخاصة أن معظم الأسئلة كانت تتمحور حول المكتبة وثقافة الطفل
وكعادتها الفنانة التشكيلية مها حتقوة رسمت البهجة على وجوه الاطفال الحاضرين برسومات جميلة وابداعيه بحسب طلب الاطفال
وخلال حوار مع كادر البلدية والقائمين عليها أكدت الأديبة ميرنا حتقوة أن منتدى البيت العربي سيحرص دوما على التواصل وإقامة البرامح الخاصة بالاطفال في محافظة المفرق وخاصة بعد أن صرح المدير التنفيذي للبلدية بإن مثل تلك المبادرات قليلة جدا في المحافظة ونادرا ما تقام فيها فعاليات خاصة بالاطفال وخاصة منطقة حوشا
واشارت حتقوة بإن هذه المبادرة اقيمت بدعم من البنك الاردني الكويتي حيث قدمت شكرها وامتنانها بإسم البيت العربي ورئيسة المهندس صالح الجعافرة على جهود البنك المهمة وايمانهم بفكرة المبادرة وحرصهم الدائم ومسؤوليتهم الاجتماعية تجاه كل ما يهم شأن الطفل وتحفيزه على الابداع والتطور ويزيد من تقافته وقدرته على صنع الاختلاف والابداعات في الوطن بحيث ينشأ على حب القراءة والتعلم
كما شكرت مشروع الخدمات البلدية والتكيف الاجتماعي على التنسيق بين المنتدى وبين ادارة البلدية ومدير منطقة الحمراء فراس الخالدي
وفي ختام اللقاء قامت مديرة المبادرة حتقوة بتقديم درع المنتدى للبلدية وتكريم المشاركين والمنسقين وشكرت
رئيس البلدية محمد موسى نزال الخالدي وجميع العاملين على احتضان المبادرة وعلى حسن الاستقبال والحفاوة والتكريم
وقدمت البلدية درعا تكريميا للمنتدى وشكرت ادارته الممثلة بالمهندس صالح الجعافرة
وكان قد صرح مدير الاتصالات المؤسسية والمسؤولية الاجتماعية في البنك الاردني الكويتي عبد الوهاب السمان بإن البنك
يضع على عاتقه العمل لمصلحة المجتمع ككل. ضمن استراتيجيات البنك للدعم المجتمعي والذي بهدف لتحقيق الأثر الإيجابي في المجتمع لا سيما الأطفال للوصول بهم إلى جيل قادم مثقف واعي من خلال متابعتهم وتحفيزهم على حب القراءة والتعلم