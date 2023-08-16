مبادرة البيت العربي الثقافي الصيف لا يحلو الا بمكتبتي في المفرق

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استضافت بلدية حوشا في محافظة المفرق يوم السبت 5/8/2023 مبادرة الصيف لا يحلو الا بمكتبتي وكانت قد اقيمت الفعاليات في قاعة الحمراء التابعة للبلدية بحضور المدير التنفيذي للبلدية عبد الكريم الخالدي ورئيسة وحدة التنمية المحلية المهندسة عايشة المساعيدفي البداية ألقت مديرة المبادرة ميرنا حتقوة كلمة تحدثت فيها عن المنتدى وبرامجه الفعاله والمهمة على الساحة الثقافية والمبادرة والأهداف المرجوة منها وقدمت شرح تفصيلي عن مسابقة القارئ الصغير وشروطها وكيفية الاشتراك بها ،وقامت الكاتبة هند السليم بقراءة مجموعة قصصية تناسب الفئة العمرية الموجودة وجرى نقاش وحوار عن المحتوى والعناصر المهمة فيها بين السليم والأطفال ربطت من خلالها بين احداث القصه وبين خطر الاكثار من استخدام الاجهزة الذكية ،وتم اجراء مسابقة ثقافية خلال البرنامج بين الحضور والمشاركين نتج عنها تفاعل كبير ملفتا للنظر وخاصة أن معظم الأسئلة كانت تتمحور حول المكتبة وثقافة الطفلوكعادتها الفنانة التشكيلية مها حتقوة رسمت البهجة على وجوه الاطفال الحاضرين برسومات جميلة وابداعيه بحسب طلب الاطفالوخلال حوار مع كادر البلدية والقائمين عليها أكدت الأديبة ميرنا حتقوة أن منتدى البيت العربي سيحرص دوما على التواصل وإقامة البرامح الخاصة بالاطفال في محافظة المفرق وخاصة بعد أن صرح المدير التنفيذي للبلدية بإن مثل تلك المبادرات قليلة جدا في المحافظة ونادرا ما تقام فيها فعاليات خاصة بالاطفال وخاصة منطقة حوشاواشارت حتقوة بإن هذه المبادرة اقيمت بدعم من البنك الاردني الكويتي حيث قدمت شكرها وامتنانها بإسم البيت العربي ورئيسة المهندس صالح الجعافرة على جهود البنك المهمة وايمانهم بفكرة المبادرة وحرصهم الدائم ومسؤوليتهم الاجتماعية تجاه كل ما يهم شأن الطفل وتحفيزه على الابداع والتطور ويزيد من تقافته وقدرته على صنع الاختلاف والابداعات في الوطن بحيث ينشأ على حب القراءة والتعلمكما شكرت مشروع الخدمات البلدية والتكيف الاجتماعي على التنسيق بين المنتدى وبين ادارة البلدية ومدير منطقة الحمراء فراس الخالديوفي ختام اللقاء قامت مديرة المبادرة حتقوة بتقديم درع المنتدى للبلدية وتكريم المشاركين والمنسقين وشكرترئيس البلدية محمد موسى نزال الخالدي وجميع العاملين على احتضان المبادرة وعلى حسن الاستقبال والحفاوة والتكريموقدمت البلدية درعا تكريميا للمنتدى وشكرت ادارته الممثلة بالمهندس صالح الجعافرةوكان قد صرح مدير الاتصالات المؤسسية والمسؤولية الاجتماعية في البنك الاردني الكويتي عبد الوهاب السمان بإن البنكيضع على عاتقه العمل لمصلحة المجتمع ككل. ضمن استراتيجيات البنك للدعم المجتمعي والذي بهدف لتحقيق الأثر الإيجابي في المجتمع لا سيما الأطفال للوصول بهم إلى جيل قادم مثقف واعي من خلال متابعتهم وتحفيزهم على حب القراءة والتعلم