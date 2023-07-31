مبادرة الصيف لا يحلو إلا بمكتبتي في محافظة الكرك

وبدأت المحطة الأولى في نادي الإبداع بالكرك حيث ألقت مديرة المبادرة السيدة ميرنا حتقوة كلمة شكرت فيها فيها القائمين على النادي بجميع كوادره ثم عرفت بالمنتدى وأهدافه وألقت الضوء على تفاصيل المبادرة و مسابقة القارئ الصغير وشكرت الداعمين لها وخصت بالذكر دارة المشرق للفكر والثقافة ممثلة بالأديبة زهرية الصعوب على جهودها في إنجاح الفعالية والتنسيق لها في الكرك
واكدت عضو الهيئة الإدارية في منتدى البيت العربي الآنسة رويدا الكساسبة أهمية القراءة وكيفية التعامل مع الأجهزة الذكية من حيث الوقت واختيار المحتوى المناسب .
وقدمت الكاتبة دعاء المسالمة قصة قصيرة ناقشت محاورها والفائدة المرجوة منها وجرى نقاش احدث تفاعل بين المشاركين والحضور
بدوره شكر مدير نادي الإبداع حسام الطراونة فريق المبادرة وأشاد بدورها والفكرة المرجوة منها في دعم ثقافة الكتاب وأضاف بإن نادي الإبداع تم تأسيسه عام 2010 في الكرك ليكون حاضنة لرعاية المواهب ودعم الموهوبين من ابناء المحافظة وخارجها.
الرسم على الوجوه هو ما خُتم به اللقاء وتميزت به ناريمان زريقات المتطوعة من المجلس البلدي للأطفال وشادن الكساسبة من جامعة الطفيلية
وختاما تم تقديم درع المنتدى وشهادات الشكر إلى رند المبيضين و مدير النادي حسام الطراونة من قبل ميرنا حتقوة ورويدا الكساسبة بأسم منتدى البيت العربي الثقافي
وقد تزامن اثناء الزيارة تواجد العين د ابراهيم الطراونه والذي يتبنى دائماً دعم مثل هذة النشاطات خاصة التي يقوم بها نادي الأبداع في مجال الابداع والابتكار والعلوم والتكنلوجيا
وتبني دعمهم
ثم انتقل فريق المبادرة الى المحطة الثانية في زيارتهم لمدينة الكرك والتي كانت مؤته والمزار ،وجاء التنسيق في مكتبة بلدية المزار الموجودة في حديقة البلدية من خلال مشروع الخدمات البلدية والتكيف الاجتماعي بواسطة مدير المشروع المهندس توفيق الخواطره والدكتورة خولة الحسن وبالتعاون مع البلدية
حيث استقبلت هيام الصرايرة الفريق بكل ترحاب..
وتضمن البرنامج التعريف بالمبادرة وقراءة قصة قصيرة من قبل الكاتبة غيداء القرالة وحديث عن اهمية القراءة ودورها وشرح عن مسابقة القارئ الصغير
وأشاد الفريق بجهود مشرفة المكتبة منى الصرايرة على حسن التنظيم والمتابعة والمشاركة في نشاط المبادرة
ووصف الحضور لمكتبة المزار بالنوعي والمناسب من حيث العدد والفئة العمرية المناسبة للتفاعل مع المبادرة كما شارك اليافع يوسف الصرايرة في المبادرة واهدى منتدى البيت العربي الثقافي لوحة بخطه المميز
كما شارك عدد من الواعدات من الحضور في طرح افكارهم وتم اجراء مسابقة ثقافية قدم المنتدى فيها الجوائز المهداة من دار الأهلية للنشر
وفي ختام اللقاء قامت مديرة المبادرة ميرنا حتقوة بتقديم درع المنتدى لبلدية المزار والشهادات التكريمية للمشاركين
وقال مدير الاتصالات المؤسسية والمسؤولية الاجتماعية في البنك الاردني الكويتي عبد الوهاب السمان، إن مثل تلك الفعاليات التي يدعمها البنك وتعمل على تنمية موهبة القراءة لدى الأطفال وخاصة طلاب المدارس نحفز ونشجع عليها باستمرار
حيث يمكن أن تساعد هذه الأنشطة على تحسين مهارات التفكير الإبداعي لديهم وتطوير على خيالهم.
ونحن في البنك الأردني الكويتي نسعى لترسيخ مثل هذه الأهداف المهمة وإعطائها أولوية الاهتمام والمتابعة.