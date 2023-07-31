مبادرة الصيف لا يحلو إلا بمكتبتي في محافظة الكرك

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بدعم من البنك الأردني الكويتي وأمانة عمان ووزارة الثقافة تستمر فعاليات مبادرة منتدى البيت العربي الثقافي "الصيف لا يحلو الا بمكتبتي" وفريقها المتميز وتحط رحالها هذه المرة في محافظة الكرك بمحطتين مهمتين هما نادي الإبداع الكرك ومكتبة حديقة المزار لتكون المحطة الخامسة لزياراتهم الميدانية الفعالة والتي تهدف إلى تنمية موهبة القراءة عند فئة الأطفال وكان ذلك يوم السبت الموافق 29/7/2023.وبدأت المحطة الأولى في نادي الإبداع بالكرك حيث ألقت مديرة المبادرة السيدة ميرنا حتقوة كلمة شكرت فيها فيها القائمين على النادي بجميع كوادره ثم عرفت بالمنتدى وأهدافه وألقت الضوء على تفاصيل المبادرة و مسابقة القارئ الصغير وشكرت الداعمين لها وخصت بالذكر دارة المشرق للفكر والثقافة ممثلة بالأديبة زهرية الصعوب على جهودها في إنجاح الفعالية والتنسيق لها في الكركواكدت عضو الهيئة الإدارية في منتدى البيت العربي الآنسة رويدا الكساسبة أهمية القراءة وكيفية التعامل مع الأجهزة الذكية من حيث الوقت واختيار المحتوى المناسب .وقدمت الكاتبة دعاء المسالمة قصة قصيرة ناقشت محاورها والفائدة المرجوة منها وجرى نقاش احدث تفاعل بين المشاركين والحضوربدوره شكر مدير نادي الإبداع حسام الطراونة فريق المبادرة وأشاد بدورها والفكرة المرجوة منها في دعم ثقافة الكتاب وأضاف بإن نادي الإبداع تم تأسيسه عام 2010 في الكرك ليكون حاضنة لرعاية المواهب ودعم الموهوبين من ابناء المحافظة وخارجها.الرسم على الوجوه هو ما خُتم به اللقاء وتميزت به ناريمان زريقات المتطوعة من المجلس البلدي للأطفال وشادن الكساسبة من جامعة الطفيليةوختاما تم تقديم درع المنتدى وشهادات الشكر إلى رند المبيضين و مدير النادي حسام الطراونة من قبل ميرنا حتقوة ورويدا الكساسبة بأسم منتدى البيت العربي الثقافيوقد تزامن اثناء الزيارة تواجد العين د ابراهيم الطراونه والذي يتبنى دائماً دعم مثل هذة النشاطات خاصة التي يقوم بها نادي الأبداع في مجال الابداع والابتكار والعلوم والتكنلوجياوتبني دعمهمثم انتقل فريق المبادرة الى المحطة الثانية في زيارتهم لمدينة الكرك والتي كانت مؤته والمزار ،وجاء التنسيق في مكتبة بلدية المزار الموجودة في حديقة البلدية من خلال مشروع الخدمات البلدية والتكيف الاجتماعي بواسطة مدير المشروع المهندس توفيق الخواطره والدكتورة خولة الحسن وبالتعاون مع البلديةحيث استقبلت هيام الصرايرة الفريق بكل ترحاب..وتضمن البرنامج التعريف بالمبادرة وقراءة قصة قصيرة من قبل الكاتبة غيداء القرالة وحديث عن اهمية القراءة ودورها وشرح عن مسابقة القارئ الصغيروأشاد الفريق بجهود مشرفة المكتبة منى الصرايرة على حسن التنظيم والمتابعة والمشاركة في نشاط المبادرةووصف الحضور لمكتبة المزار بالنوعي والمناسب من حيث العدد والفئة العمرية المناسبة للتفاعل مع المبادرة كما شارك اليافع يوسف الصرايرة في المبادرة واهدى منتدى البيت العربي الثقافي لوحة بخطه المميزكما شارك عدد من الواعدات من الحضور في طرح افكارهم وتم اجراء مسابقة ثقافية قدم المنتدى فيها الجوائز المهداة من دار الأهلية للنشروفي ختام اللقاء قامت مديرة المبادرة ميرنا حتقوة بتقديم درع المنتدى لبلدية المزار والشهادات التكريمية للمشاركينوقال مدير الاتصالات المؤسسية والمسؤولية الاجتماعية في البنك الاردني الكويتي عبد الوهاب السمان، إن مثل تلك الفعاليات التي يدعمها البنك وتعمل على تنمية موهبة القراءة لدى الأطفال وخاصة طلاب المدارس نحفز ونشجع عليها باستمرارحيث يمكن أن تساعد هذه الأنشطة على تحسين مهارات التفكير الإبداعي لديهم وتطوير على خيالهم.ونحن في البنك الأردني الكويتي نسعى لترسيخ مثل هذه الأهداف المهمة وإعطائها أولوية الاهتمام والمتابعة.