الإثنين 31 تموز 2023
النسخة المطبوعة

مبادرة الصيف لا يحلو إلا بمكتبتي في محافظة الكرك

مبادرة الصيف لا يحلو إلا بمكتبتي في محافظة الكرك
مبادرة الصيف لا يحلو إلا بمكتبتي في محافظة الكرك
بدعم من البنك الأردني الكويتي وأمانة عمان ووزارة الثقافة تستمر فعاليات مبادرة منتدى البيت العربي الثقافي "الصيف لا يحلو الا بمكتبتي" وفريقها المتميز وتحط رحالها هذه المرة في محافظة الكرك بمحطتين مهمتين هما نادي الإبداع الكرك  ومكتبة حديقة المزار لتكون المحطة الخامسة لزياراتهم الميدانية الفعالة والتي تهدف إلى تنمية موهبة القراءة عند فئة الأطفال وكان ذلك يوم السبت الموافق  29/7/2023.اضافة اعلان

وبدأت المحطة الأولى في نادي الإبداع بالكرك حيث ألقت مديرة المبادرة  السيدة ميرنا حتقوة كلمة شكرت فيها فيها القائمين على النادي  بجميع كوادره ثم عرفت بالمنتدى وأهدافه وألقت الضوء على تفاصيل  المبادرة و مسابقة القارئ الصغير وشكرت الداعمين لها وخصت بالذكر دارة المشرق للفكر والثقافة ممثلة بالأديبة زهرية الصعوب على جهودها في إنجاح الفعالية والتنسيق لها في الكرك 
واكدت عضو الهيئة الإدارية في منتدى البيت العربي الآنسة رويدا الكساسبة أهمية القراءة وكيفية التعامل مع الأجهزة الذكية من حيث الوقت واختيار المحتوى المناسب .

وقدمت الكاتبة دعاء المسالمة قصة قصيرة ناقشت محاورها والفائدة المرجوة منها وجرى نقاش احدث تفاعل بين  المشاركين والحضور
بدوره شكر مدير نادي الإبداع حسام الطراونة فريق المبادرة وأشاد بدورها والفكرة المرجوة منها   في دعم ثقافة الكتاب وأضاف بإن نادي الإبداع تم  تأسيسه عام 2010 في الكرك ليكون حاضنة لرعاية المواهب ودعم الموهوبين من ابناء المحافظة وخارجها.
 
الرسم على الوجوه هو ما خُتم به اللقاء وتميزت به ناريمان زريقات المتطوعة من المجلس البلدي للأطفال وشادن الكساسبة من جامعة الطفيلية

وختاما تم تقديم درع المنتدى وشهادات الشكر إلى رند المبيضين و مدير النادي حسام الطراونة من قبل ميرنا حتقوة ورويدا الكساسبة بأسم منتدى البيت العربي الثقافي 

وقد تزامن اثناء الزيارة تواجد العين د ابراهيم الطراونه والذي يتبنى دائماً دعم مثل هذة النشاطات خاصة التي يقوم بها نادي الأبداع في مجال الابداع والابتكار والعلوم والتكنلوجيا
وتبني دعمهم

ثم انتقل فريق المبادرة الى المحطة الثانية في زيارتهم لمدينة الكرك والتي كانت مؤته والمزار ،وجاء التنسيق  في مكتبة بلدية المزار الموجودة في حديقة البلدية من خلال مشروع الخدمات البلدية والتكيف الاجتماعي بواسطة مدير المشروع المهندس توفيق الخواطره والدكتورة خولة الحسن وبالتعاون مع البلدية 
 حيث استقبلت هيام الصرايرة الفريق بكل ترحاب..
 وتضمن البرنامج  التعريف بالمبادرة وقراءة قصة قصيرة من قبل الكاتبة غيداء القرالة وحديث عن اهمية القراءة ودورها وشرح عن مسابقة القارئ الصغير 
وأشاد الفريق بجهود مشرفة المكتبة منى الصرايرة على حسن التنظيم والمتابعة والمشاركة في نشاط المبادرة 
ووصف الحضور لمكتبة المزار بالنوعي والمناسب من حيث العدد والفئة العمرية المناسبة للتفاعل مع المبادرة كما شارك اليافع يوسف الصرايرة في المبادرة واهدى منتدى البيت العربي الثقافي لوحة بخطه المميز 
كما شارك عدد من الواعدات من الحضور في طرح افكارهم وتم اجراء مسابقة ثقافية قدم المنتدى فيها الجوائز المهداة من دار الأهلية للنشر 
وفي ختام اللقاء قامت مديرة المبادرة ميرنا حتقوة بتقديم درع المنتدى لبلدية المزار والشهادات التكريمية للمشاركين
وقال مدير الاتصالات المؤسسية والمسؤولية الاجتماعية في البنك الاردني الكويتي عبد الوهاب السمان، إن مثل تلك الفعاليات التي يدعمها البنك وتعمل على تنمية موهبة القراءة  لدى الأطفال وخاصة طلاب المدارس نحفز ونشجع عليها باستمرار 
حيث يمكن أن تساعد هذه الأنشطة على تحسين مهارات التفكير الإبداعي لديهم وتطوير على خيالهم. 
ونحن في البنك الأردني الكويتي نسعى لترسيخ مثل هذه الأهداف المهمة وإعطائها أولوية الاهتمام والمتابعة.
1690625763329065200

"بسمة أمل وشجى الروح" ديوانان جديدان يوقعهما سعيد تايه 29 تموز 2023

1690611493272

ليلة من الغناء والطرب الأصيل على المسرح الشمالي في جرش 29 تموز 2023

WhatsApp Image 2023-07-28 at 5.06.21 PM

ندوة في "شومان" بعنوان "الثقافة والفن ودورهما في التنمية" 28 تموز 2023

1690522507686

عمر العبداللات يفتتح حفلات مهرجان جرش الجماهيرية 28 تموز 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
وزيرة الثقافة تلتقي رئيس اتحاد الناشرين جبر أبو فارس

وزيرة الثقافة تلتقي رئيس اتحاد الناشرين جبر أبو فارس

منذ4 ساعة
WhatsApp Image 2023-07-31 at 11.56.21 AM

انطلاق فعاليات بشاير جرش للمواهب الشابة في "الثقافي الملكي" غدا

منذ5 ساعة
1690716881740870300

"الكثافة الشعرية وتفاصيل السرد".. قراءة في تجربة سناء شعلان

منذ18 ساعة
1690716881690870100

"أيام أدب المقاومة" تكرم غالب هلسة وتيسير السبول

منذ18 ساعة
جامعة أكسفورد تحتفي بالشاعر عبدالعزيز سعود البابطين

جامعة أكسفورد تحتفي بالشاعر عبدالعزيز سعود البابطين

30 تموز 2023
1690626021399078200

الشارقة تفتح أبوابها للمبدعين الأردنيين في "دوجو رواد الأعمال"

29 تموز 2023
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

ضم الضفة الغربية في منطوق المصري

ماهر أبو طير |اليوم

ذاكرة السمكة

جهاد المنسي |اليوم

التكامل الزراعي الصناعي

موسى الساكت |اليوم

الخطة والمخاض!

يعقوب ناصر الدين |اليوم

شك متبادل

سميح المعايطة |اليوم

عوامل التجوية السياسية وتعريتها

مالك العثامنة |اليوم
ترجمات
1690710420980591000

الانهيار البطيء للسلطة الفلسطينية ‏

ترجمات | منذ18 ساعة
1690625238439049200

جيران السودان لم يكشفوا عن أي خطة عملية لمساعدته

ترجمات |29 تموز 2023
1690625098059039500

‏الخرق الآخذ بالاتساع في إسرائيل العلاقات الإسرائيلية الأميركية‏

ترجمات |29 تموز 2023
Untitled-1

إيفو أندريتش يصور جحيم الاحتلال النازي لبلغراد

ترجمات |28 تموز 2023
نصب تذكاري لبطرس الأكبر في كرونستادت، سانت بطرسبرغ، روسيا – (المصدر)‏

فكرة مجنونة لتحقيق السلام في العالم‏

ترجمات |26 تموز 2023
جنود أميركيون يستطلعون البحر من سطح سفينة حربية في الخليج العربي - (أرشيفية)

مخاطر التصعيد البحري في مضيق هرمز

ترجمات |26 تموز 2023
 