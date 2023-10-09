الإثنين 09 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

مبادرة "نون" للكتاب تشهر وتناقش رواية "معبد الغريب"

مبادرة نون للكتاب
مبادرة نون للكتاب
  عقدت مبادرة نون للكتاب، أول من أمس، جلستها الثانية عشرة بالتعاون مع نادي خريجي الجامعات والمعاهد العراقية في مقره باللويبدة، حيث تم إشهار ومناقشة رواية "معبد الغريب" للأسير الفلسطيني رائد شافعي.اضافة اعلان
وتحدث عبد الوهاب الضلاعين رئيس النادي، عن البطولة والشجاعة والفروسية غير المسبوقة التي جسدها الفلسطيني على أرضه المحتلة وأثبتت فيها أن الاحتلال أوهن من بيت العنكبوت، موجها التحية للصامدين فوق أرضهم، ومؤكدا التضامن معهم حد التلاحم على طريق تحرير الأرض والإنسان. 
بعد ذلك، قرأ الكاتب أسيد الحوتري رسالة وصلت إلى الحفل من الأسير البطل رائد شافعي، تحدث فيها عن روايته وعن دور الكلمة في مقاومة الاحتلال والرسالة الوطنية العالية التي يحملها الأسرى في هذه اللحظات التاريخية. 
وقدمت الناقدة شذى فاعور، بعد ذلك، قراءة نقدية تحدثت فيها بشكل وازن عن الرواية ووظيفتها وعن أدب الأسرى، متوقفة عند الثنائيات المتعددة التي حملتها الرواية بين صفحاتها كالمكان والزمان، وعرجت على تعدد السلطات، والأقنعة التي استخدمها الكاتب في السرد، مشيدة بالرواية وكاتبها وبهذا النوع من الأدب المقاوم.
هذا وقدمت الناقدة شادية دعيبس قراءة انطباعية عن الرواية، أشارت فيها إلى دور أدب السجون وأهميته في معركة الوطن والأمة، مطالبة بالاهتمام بهذا النوع من الأدب وتخليصه من الشوائب لنتمكن من تقديم أدب راقٍ يليق بنضالات الأسرى ورسالتهم الإنسانية العالية. وقام عدد من الحضور  بمداخلات انطباعية عن الرواية وعن أهميتها ودورها في توثيق تجربة الأسر، والتذكير بهذه المعاناة، ودورها في الاستشفاء من ضغوط السجن والسجان عبر الكتابة.
في ختام الحفل قام رئيس النادي عبد الوهاب الضلاعين بتقديم درع النادي للأسير البطل رائد شافعي تسلّمه نيابة عن أسرة الأسير الكاتب سليم النجار.
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