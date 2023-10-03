مترجمون عرب وأجانب يعرضون تجاربهم في مد الجسور بين اللغات

اضافة اعلان

نظم الفريق الإعلامي لجائزة الشيخ حمد للترجمة والتفاهم الدولي ندوة عبر تقنية "زووم" بمناسبة اليوم العالمي للترجمة شارك فيها خمسة من المترجمين والمترجمات من لغات مختلفة، قدموا رؤاهم بشأن دور الترجمة كفعل حضاري في التجسير بين الأمم والثقافات والشعوب، وناقشوا واقع حركة الترجمة استناداً إلى تجاربهم الشخصية في هذا الجال، وتطرقوا إلى الصعوبات والتحديات التي يواجهونها أثناء عملهم.وقالت د.امتنان الصمادي خلال إدارتها للندوة التي حملت عنوان "تجارب في الترجمة": "إن جائزة الشيخ حمد للترجمة والتفاهم الدولي تسعى إلى تكريم المترجمين وتشجيعهم والاعتراف بجهودهم من خلال تقديرهم على المستويين المادي والمعنوي. واستعرضت مسيرة الجائزة التي تقدمها دولة قطر للعالم، وفلسفتها وأهدافها وغاياتها وفئاتها ومعايير الترشح لها والفوز بها".وتحدثت د. وفاء أبو حطب، أستاذة اللغويات في جامعة الزرقاء الأردنية، عن "فعل ثقافي يتجول فيه المترجم بين ثقافتين نقلا منهما وإليهما، يطرق أبواب الشعر والأمثال تارة، وأبواب المصطلح تارة أخرى، يمخر عباب بحور المعاني ويحلق في فضاء الخطاب. وذلك حتى يستطيع إيصال المعنى". وأكدت أن المترجم سفير الثقافة بين الأمم، ووسيط بين ثقافتين، وأن الأعمال الأدبية المترجمة تمد جسراً من التفاهم والألفة بين ثقافتين، مختصرةً المسافات والفروق الثقافية.بدورها، تحدثت د.نيديليا كيتايفا التي تدرس اللغة العربية والأدب العربي في جامعة بلغاريا الجديدة، موضحة أن أول لقاء لها مع الترجمة من العربية كان أثناء دراستها الجامعية، إذ أرادت تحديد موضوع رسالتها للماجستير وكانت مترددة في اختيار مؤلف معين، وصودف أنها اطلعت على الأعمال الشعرية لأدونيس فقررت أن تترجم بعض قصائده.وعن التحديات التي واجهتها خلال ممارستها الترجمة، قالت كيتايفا: "إن أبرزها أن اللغة العربية ليست لغتها الأم، وأنها لم تدرس العربية إلا في بلغاريا، لذلك كانت تحتاج للمزيد من الجرأة عندما قررت أن تترجم رواية "فيزياء الحزن" لغيورغي غوسبودينوف". وأشارت إلى أن هذا الكتاب "صعب ومعقد"، ليس من ناحية الترجمة وحسب، بل إنه "يشبه متاهة مبنية على قصص قصيرة كونه رواية تجريبية حديثة ذات سياق ثقافي عميق"، فضلاً عن أن أسلوب الكاتب يتميز ببساطة اللغة وعمقها في الوقت نفسه.أما المترجم المصري د.صلاح هلال، أستاذ الأدب والفلسفة الألمانية في كلية التربية بجامعة عين شمس، فقال: "نحتاج إلى تضافر الجهود التي تعنى بالترجمة في صورة مشروع عربي ضخم يضم متخصصين من كل الدول ويكون هو الموجه لعمل الترجمة في العالم العربي، وهذا يحتاج إلى إرادة سياسية وثقافية ودعم مادي".من جهته، قال المترجم الكويتي عبد الوهاب سليمان: "إن اهتمامه بالترجمة بدأ في وقت مبكر، وإن الأعمال المترجمة الجميلة التي استمتع بها ارتبطت بالمترجمين كما ارتبطت بالمؤلفين". وأضاف أنه تعرف خلال دراسته علومَ الطب الحيوي والكيمياء في بريطانيا على أستاذ دراسات الترجمة في جامعة الكويت د.محمد بن ناصر، وأستاذ الأدب الإنجليزي في جامعة الكويت شملان القناعي، وكانا وقتها طالبَين في مرحلة الدكتوراه، فوجهاه وأرشداه لأسماء كبيرة في الأدب والترجمة.أما المترجمة الباكستانية الناشئة آسيا عارف صديق، التي ترجمت كتباً عدة من العربية للإنجليزية والأوردية والفارسية، فتوقفت عند تجربتها في ترجمة الحكم والأمثال، موضحة أنها جمعت الحكم والأمثال من كتب مختلفة منها "مجمع الأمثال" للميداني، و"أحلى ما قيل في الحكم والأمثال" من إعداد غريد الشيخ، و"الإعجاز والإيجاز" للثعالبي، و"عيون الأخبار" لابن قتيبة.