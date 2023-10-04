الأربعاء 04 تشرين الأول 2023
النسخة المطبوعة

مجلة "أفكار" تحتفي بمسيرة العلامة ناصر الدين الأسد

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غلاف مجلة أفكار- (من المصدر)
عمان – صدر عن وزارة الثقافة عدد جديد من مجلة "أفكار 416"، الثقافية الشهرية، وتشتمل على مجموعة من الموضوعات والدراسات والإبداعات الجديدة التي شارك في كتابتها نخبة من الكتاب من الأردن وخارجه.اضافة اعلان
يحتفي هذا العدد بملف عن العلامة ناصر الدين الأسد، تحت عنوان "ناصر الدّين الأسد؛ أسفار وأماثيل"، شارك فيه العديد من الأكاديميين حيث كتب د. خالد الجبر "تقديم: ناصر الدّين الأسد، أسفار وأماثيل"، بعنوان "تلاحم العروبة والإسلام في فكر العلامة الأسد"، للدكتورة سهام الفريح. و"ملامح من منهج الأسد قراءة في المقدّمات" للدكتور إسماعيل القيّام. و"شعرية السيرة الذهنية؛ الأسد في مرايا الآخرين"، للدكتور هيثم سرحان. و"في حضرة الحاضر "الأسد"؛ حلقة في اللغة والأدب والوفاء"، للدكتورة سمية سليمان الشوابكة. و"(الفِكرةُ) في شعر الأسد بين التجسد والتأبد"، لإيمان عبد الهادي. و"المَسْرَد الزمني لعلاقة الدكتور الأسد (1922 – 2015) بالأستاذ محمود محمد شاكر (1909-1997)"، ليوسف السِّنَّاري. و"حضر الأوان، وحضر الرجل" لأحمد الشّيخ.
وكتب افتتاحية العدد الأكاديمي والباحث وأمين عام مجمع اللغة العربية السابق د. الدكتور محمد السعودي تحت عنوان "المثقف.. روح عصره!"، التي جاءت في سياق ملف ناصر الدين الأسد، قائلا: لا أستطيع أن أتجاوز شخصية هذا العدد الدكتور ناصر الدين الأسد، الذي مثل "شخصية المثقف المنتج الحر الملتزم بقضايا الأمة وهمومها، وفي الوقت نفسه لم ينس نفسه وأهله وتلاميذه، إنها شخصية جديدة آمنت بالتوازن منهجا، فقدر المثقف من خلاله، ورفعت صورته في عيون أهل الفكر والسياسة والإبداع بما قدم من دراسات عميقة أسهمت في بناء أجيال، كان لها وقعها في الحركة الأدبية الأردنية والعربية، فما كان في حركة حياته إلا مدافعا عن العربية والحث عليها، مؤنسا طيبا ودودا، يقدر العلمية والصدق في الباحث، ويرمي إلى الحق بالدليل والحوار والتأمل بلغة علمية واثقة، فيها سمو العربية وتطورها، ورفعة العربي وتواصله؛ فكانت لغته لغة عقل وقلب ولهذا آمن بالحوار مع الآخر على أن يكون حوارا هادئا يخرجنا من ضيق التعصب والإخلاص غير المبرر للذات الفردية الجمعية إلى سعة الحريات المسؤولة، وفي الوقت نفسه، الحذر من الانزلاق في رؤى لا تمثل وجودنا. 
وأضاف السعودي "للمثقف دور محوري في بناء المستقبل والرؤى التي تقترب من المجتمعات، وتؤثر فيها من خلال إبداعه، فيشدها للجديد من الحياة؛ هدفه من ذلك الفكرة، وقصده التغيير وعلو التفكير ونزاهته، ولا بد أن يؤمن بمن كان بجوار أفعاله لا أقواله، مستندا لتراث عريق وواقع يدفعه إلى جمع الجهود وتكثيفها في محاور محددة قابلة للتطبيق والنجاح في نفوس الناس قبل مؤسساتها، فما أجمل العقول عندما تبحث عن سبل المعرفة والجدة في اقتناص النتائج التي تحمي هذا التراث وتحفه بقلوبها قبل عقولها مبتعدة عن العواطف والشجون، وإن وافقت هذه النتائج الروايات المتوارثة أو خالفتها".
وخلص السعودي إلى "إن المثقف الذي يحدث حركة فكرية في الأجيال هو المثقف الموجود روحا وفكرة وقد تتعدد الطرق في هذا غير أن الحاكم عليها هو الإيمان بأن العقل هو مركز التوجيه في الدراسات الإنسانية ما لم يتضاد مع ثوابتنا، وإن لم تحصد نتائج تماثل حدة النتائج العلمية؛ إلا أنها قريبة من واقع الناس وآمالهم؛ ولا أعتقد أن للمثقف دورا إن نأى بنفسه، كما نلمسه اليوم، فالحماسة للنفس والقريب والحبيب مطلب شرعي، لا شك في ذلك، لكن إصلاح المجتمع ودفعه إلى الحياة برؤى جديدة هو الدور الحقيقي للمثقف".
ضم العدد مجموعة من الأبواب، ففي باب الدراسات ومقالات كتبت الدكتورة أمينة الحمد، عن "الحرية في الرواية النسويّة (الرواية المستحيلة لغادة السمَّان أنموذجًا) دراسة دلاليّة"، فيما كتب نايف النوايسة حول "توظيف التراث في الأدب"، "راكب الريح" وفتنة التاريخ/ رواية يحيى يخلف"، لشوقي بدر يوسف، "من هو أحمد بن عصمان؟ لصفاء قنومة. و"رسائل منقوشة ومعتقدات غائرة في الحلي الشعبي" لعلا الطوخي. "(زرّ وسط القميص)؛ الحنين والحب والتمرّد" لقسيم محمد. "شذرات من رحلات إلى بلاد البلقان (بلاد الصقالبة)" لإسماعيل أبو البندورة. "حيدر محمود بين القدس وعمان تجليات وإبداع وتحولات" لأحمد عودة الله الشقيرات. "مهرجان جرش؛ نهر من ذهب" لمحمود الخطيب. و"إسهامات المرأة في السينما الإيرانية بعد الثورة الإسلامية لمرام محمود ثابت. ورواية "الطريق إلى عين حارود": نبوءة بمآلات بنية المجتمع الإسرائيلي" لعمر شبانة. و"مرحبًا بك وحيدًا منطويًّا على نفسك" لإبراهيم غرايبة.
أما في باب "إبداع" فنقرأ القصائد: "هكذا تكلّم المجنون" لتركي عبدالغني. و"الرجوع الأخير من قلب الكناية" لمحمد ياسين. و"التيه الطريق" لأمين الربيع. و"أبو تمام يخرج عن النص" لحسين عامر، وفي باب قصص: "اعترافات صياد الكلاب" قصة: هاينرش بُل، الترجمة عن الألمانية: عاطف أحمد عريقات. و"جثدودة"/ سمر الزعبي. "جمل العم مسعود"/ عيشة عبدالمولى.
وحول أهم الإصدارات والمستجدات على الساحتين المحليّة والعالمية، كتب محمد سلام جميعان في باب "نوافذ ثقافية"، فيما كتب الروائي محمود عيسى موسى عن تجربته الإبداعية في باب "مدارات البوح".
وتتكون لجنة تحرير مجلة أفكار من الروائية سميحة خريس رئيسة تحرير، د. مخلد بركات مدير التحرير، سكرتيرة التحرير منال حمدي، هيئة التحرير 
د. إبراهيم بدران، إبراهيم خليل، أكرم الزعبي، د. راشد عيسى.
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