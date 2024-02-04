مجلة أفكار تحتفي بملف يناقش التكنولوجيا وحماية مشروع الثقافة العلمية

عزيزة علي

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عمان – صدر العدد 421 من مجلة "أفكار" الشهرية التي تصدر عن وزارة الثقافة الأردنية ويرأس تحريرها الروائية سميحة خريس، والمدير التحريري د. مخلد بركات وسكرتيرة التحرير منال حمدي، ويضم العدد مجموعة من الموضوعات والإبداعات الجديدة التي شارك في كتابتها نخبة من الكُتّاب الأردنيّين والعرب.احتفى العدد بملف بعنوان "التكنولوجيا وحماية مشروع الثقافة العلمية"، التي كتبها د. عبدالله يوسف الزعبي. وعن "عربيتنا في عصر الذكاء الاصطناعي"، كتبها كل من د.صبري الشبول ود. سهيل الحباشنة. وعن "الخيال العلمي في الثقافة العربية: الأبعاد الحضارية"، كتب د. خالد غرايبة، وعن "الثورة الحاسوبية والصحة"،د. عمار خالد يوسف داود، وعن "تكنولوجيا إنترنت الأشياء وتطبيقاتها" د. علاء فتحي حليفة، وكتب المهندس عفيف الحوري عن "تجربتي في عالم إنترنت الأشياء".وفي نفس الموضوع العلوم والتكنولوجيا والثقافة المجتمعية جاءت افتتاحية العدد بعنوان "العلمُ والثقافة المجتمعية"، التي كتبها د. إبراهيم بدران، وفيها يتحدث عن التكنولوجيا والعلوم والثقافة ودورها في تطوير حياة الإنسان، وكيف يعمل المجتمع على تطوير أدواته من خلال العلمية.يقول بدران: "من منظور علمي يمكن القول إن الثقافة المجتمعية هي تلك الرؤى والمفاهيم والمقاربات التي يصنع المجتمع من خلالها، أو انطلاقا منها مواقفه وقراراته. وهذا يعني أن الثقافة الأكثر أهمية على الصعيد العملي هي ليست ثقافة النخبة بقدر ما هي ثقافة المجتمع التي يجب أن تسعى الدولة ومؤسساتها ومثقفوها إلى تحريكها على مسار الارتقاء والتقدم والتناغم مع المستقبل.وتتابع بدران: هذا ما يبرر اهتمام الدولة بمؤسساتها الرسمية والأهلية بالثقافة وسعيها الدؤوب إلى تشجيعها ومن ثم الإنفاق عليها والاستثمار فيها، حيث نلاحظ أن الدول الأكثر تقدما هي الأكثر إنفاقا على الثقافة المجتمعية بكل مكوناتها: ابتداء من الكلمة المكتوبة والمنشورة في كتاب أو صحيفة، والكلمة المسموعة والمرتبة بكل الوسائل المتاحة، مرورا بالنشاطات الثقافية من موسيقا ومسرح ومتاحف ومعارض، وانتهاء بالصناعات والبرامج الثقافية على كل صعيد. وتلعب النخبة من المثقفين الدور البارز في إغناء هذه الثقافة والإضافة إليها.ويتحدث بدران عن الثورة العلمية فيقول "في القرن السادس عشر انطلقت الثورة العلمية لتتبعها الثورات الصناعية والتكنولوجيا المتتالية، حيث انخرط العالم في فضاء العلم والتكنولوجيا لتصبح جميع مفردات الحياة الإنسانية متأثرة أشد التأثر بما يكتشفه العلم وتنجزه التكنولوجيا وتقدمه منظومات الإنتاج، ومن هنا غدت مجتمعات العالم، وبدرجات متفاوته، في احتكاك متواصل مع العلم والتكنولوجيا بكل إبداعاتها الحاضرة والمستقبلية، وغدا كل فرد في مواجهة لحظية مع ما يحمله العلم من معارف وما تقدمه التكنولوجيا من تركيبات، سواء في الغذاء الذي يتناوله أو الكلمة التي ينقلها من أقصى المعمورة إلى أقصاها من خلال هاتفه الجوال أو من خلال الطائرة التي يقطع بها آلاف الكيلومترات في ساعات قليلة، أو من خلال الدواء.والسؤال: ماذا عن ثقافة المجتمع؟ وأين ستكون من كل المستجدات التي تغير من أنماط الحياة بكل تفاصيلها؟ هل يمكن اليوم أن يتخذ قرارا أو يحدد موقفا أو يضع برنامجا يمكن الاطمئنان إليه بعيدا عن قواعد العلم؟ وبالتالي هل يمكن لمجتمع أن يتقدم إذا استمرت ثقافته بعيدة عن العلم بأساسياته لا يتفاصيله؟ وحتى نخرج من العموميات فإن ثقافة العلم في أي مجتمع لها محركاتها التي تتمثل في التعليم ومقدرا الإنفاق على البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، والإنتاج الوطني من السلع والخدمات، والأوراق العلمية المنشورة وحجم التوظيف في التكنولوجيا المتقدمة، والمعارض العلمية والتكنولوجية في المدارس والجامعات وخارجها، والمجلات والنشرات العلمية التثقيفية التي تصل إلى الإنسان العادي، وكتب الخيال العلمي والمتاحف العلمية، واهتمام الإعلام بالثقافة العلمية، والمسارح والفنون واللغة الوطنية بمصطلحاتها العلمية، والمتاحف العلمية والوثائقيات العلمية المقروءة والمكتوبة والمسموعة، والمؤلفات والكتب العلمية التي تدور بين أفراد المجتمع، وغير ذلك".وفي إشارة إلى دور العلم في تقدم الشعوب يشير بدران إلى أنه "في عام 1959، عندما سبق الاتحاد السوفياتي العالم بالوصول إلى الفضاء الخارجي استدعى الرئيس "جون كنيدي"، العلماء ليستشيرهم. وفي عام 1967، تألمت رئيسة وزراء الهند آنذاك "أنديرا غاندي"، لحالة الجوع التي كانت تسيطر على الهند/ فما كان منها إلا أن دعت مجموعة من العلماء. وليس على السياسيين الإداريين، أن يبحثوا عن الحل. فكان الجواب "على الهند تطوير الزراعة بكل الوسائل التكنولوجية العلمية الحديثة"، فكانت الثورة الخضراء التي نقلت الهند من دولة مستوردة إلى دولة مصدرة للغذاء، والسؤال: "ما الذي يجعل رئيسة وزراء الهند تستدعي العلماءلتحل مشكلة الغذاء؟". وبالمقابل فإن الأقطار العربية تنوء بالمشكلات المعقدة كالمياه والغذاء والتصحر وغير ذلك. ولكن المسؤول العربي غالبا ما لا يستدعي العلماء لتطوير الحلول اقتصادية أو نفسية أو طبيعية إلا ولها مؤشرات رقمية. هل يمكن للرقم أن تكون له قيمة أو تأثير أو صدمة في عقل الإنساني حين يكون بعيدا عن ثقافة العلم والعقل العلمي؟ هل يمكن للرقم أن يغير من السلوك المجتمعي في غياب الثقافة العلمية؟ بالتأكيد لا فعلى سبيل المثال نجد أن دولا مثل السويد وفنلندا وسويسرا تحتل المراتب الأعلى في ثقافة العلم، وهي دول في صدر قائمة الدول المتقدمة. وهذا يبين أن العلاقة بين ثقافة العلم وبين التقدم هي علاقة ديناميكية طردية".ويقول بدران "إذا نظرنا إلى المستقبل بما فيه من اختراعات وذكاء اصطناعي، وزراعة مائية، وتغيرات مناخية... فهل يستطيع المجتمع أن يواجه المستقبل بعيدا عن العقل والعلم والثقافة العلمية؟ بالتأكيد لا وقد آن الأوان أن يستعيد العرب مكانتهم، وآن الأوان أن نعطى الثقافة العلمية على المستوى المجتمع الاهتمام الكافي لتكون شركاء فاعلين في الحضارة الإنسانية لا مستهلكين لما ينتجه الآخرون".وفي باب مقالات ودراسات كتب د. محمد الحوراني عن الشاعر الداغستاني "رسول حمزتوف- رائد الحب العالي والانتماء الإنساني"، وعن "عشر سنوات على رحيل الناقدة رفقة دودين" كتب شوقي بدر يوسف، وقدم ياسر وقاد دراسة تفكيكية لقصيدة (صنعتي)، للشاعرة مها العتوم، وعن "سردية الأرض في روايات غسان كنفاني"، كتبت د. نادية هناوي، وعن "درويش وقطوس والكينونة المغيبة: الناقد يكتب ذاته"، كتب جعفر اللقطة، وعن "مركز الحسن الثقافي في الكرك منارة ثقافية بارزة، كتبت عروبة الشمايلة.وعن الأردن و"دعم الإنتاج الفني العربي خلال العقود الأخيرة من القرن العشرين، كتبت مريم ملهي النويران، وعن "المخرج المستبصر الأنيق (إيليا سليمان) يقدم فلسطين في القلب"، كتب مهند النابلسسي، وعن "جزيرة فيلكا وآقارها"، كتب د. أحمد عبدالعزيز محمد، وكتب د. هاني حجاج عن "الفيلم الإيسلندي (أرض الرب): كل ألوان الطيف الأبيض"، وعن"مضامين تغير الخطاب الذاتي والمشترك في تجربة سناء الجمالي أعماري"، كتب د. محمد المبروك، وعن "الخريف ودلالاته في الشعر العربي"، كتبت هندة محمد.وتشتمل أبواب العدد على مجموعة من الموضوعات الأدبية والإبداعية مثل زاوية "إبداع"، التي تتضمن مجموعة من النصوص الأدبية، إلى جانب نوافذ ثقافية، ومدارات البوح.