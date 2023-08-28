مجلة "عود الند" الثقافية مقالات ونصوص إبداعية

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صدر العدد الفصلي الثلاثون من مجلة "عــود الـنـد" الثقافية التي يرأس تحريرها د.عدلي الهواري. وتناقش كلمة العدد ظاهرة النقد المتسم بالمجاملات.يعقد د. محمود كيّال في بحث طويل مفصّل مقارنة لحضور قرية الـبِـرْوِة في قصيدة زجلية لابن القرية، الزجّال أسعد عطا الله، وقصيدة طَـلَـلية الـبِـرْوِة لابن ثان هو الشاعر محمود درويش، وقال فيها:د. فضيلة بهيليل تقدم قراءة في رواية "الموج والحشيش" لحياة قاصدي، تقول فيها: "أوردت الكاتبة صراعا حادا بين شخصيتين منتميتين لنفس الوطن، مختلفتين في الرؤيا والتوجه. جزائريان من بلد وأصل واحد الأول يذوب في حب الوطن ويذود عنه، يتنفسه كل لحظة ويعيش لأجله رغم البعد، مثلته شخصية نعيمة الوفية، والثاني يكره وطنه ويسخر منه علنا، بل يرفض حتى الانتماء إليه، مثّلته شخصية كمال الحاقدة".فراس حج محمد حلّل في مقالة لغوية دلالات النهر والنهار أجاب فيها عن تساؤله: "هل من علاقة إذن بين النهر والنهار عدا أنّهما من أصل لغوي واحد؟" وفي العدد نصوص إبداعية لكل من د. عبدالحميد صيام، وزكي شيرخان، وإيمان يونس، إضافة إلى ملف ذي علاقة بالذكرى السنوية السادسة والثلاثين لاغتيال فنان الكاريكاتير الفلسطيني، ناجي العلي.ونشر في العدد خبر عن وفاة الصحفي العربي المعروف، طلال سلمان، مؤسس صحيفة "السفير" ترافقه افتتاحية العدد الأول من الصحيفة.تجدر الإشارة إلى أن العدد الحالي يمثل علامة مهمة في مسيرة مجلة "عود الند" الثقافية وهي إصدار 150 عددا، منها 120 عددا شهريا، ثم 30 عددا فصليا. ولذا، يتضمن العدد ملفا خاصا بنصوص كتبت احتفاء بهذا المناسبة، وهي لكل من" د. أصيل الشابي؛ د. نجود الربيعي؛ إيمان يونس؛ فنار عبد الغني؛ أشواق عمر؛ إيناس ثابت. سلط هؤلاء الضوء على تجربتهم في النشر في مجلة "عـود الـنــد" الثقافية.في العدد أيضا مقتطفان، أحدهما من كتاب "الاغتراب في الثقافة العربية" لعالم الاجتماع السوري، حليم بركات، ومن مقالة عنوانها "أهذا هو الوطن؟" للشاعر زكريا محمد، اللذين رحلا في الآونة الأخيرة. أما لوحة غلاف العدد فهي من إبداع الفنان التشكيلي العراقي دحام الوارثي.