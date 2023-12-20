الأربعاء 20 كانون الأول 2023
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مجلس التصنييف العربي يُعلن نتائج التصنيف العربي للجامعات الأول غدا الخميس

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مجلس التصنييف العربي يُعلن نتائج التصنيف العربي للجامعات الأول غدا الخميس
قال امين عام اتحاد الجامعات العربية الدكتور عمرو عزت سلامة انه من المقرر ان يتم الاعلان عن نتائج التصنيف العربي للجامعات العربية 2023 يوم غد الخميس في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة .اضافة اعلان

واشار سلامة في بيان صحفي صدر اليوم الى  الشخصيات التي ستحضر فاعلية اعلان النتائج ابرزها السفيرة هيفاء ابو غزالة الامين العام المساعد لجامعة الدول العربية والمدير العام لمنظمة العربية للتربية والثقافة العلوم " الالكسو " الدكتور محمد ولد اعمر والامين العام لاتحاد مجالس البحث العلمي العربية الدكتور عبد المجيد بنعمارة.

واعتبر الدكتور سلامة التصنيف العربي للجامعات مرجعًا موثوقًا غير ربحي يقيس جودة التعليم العالي في المنطقة العربية وسوف يكون عالمياً أيضاً لتمكين الطلاب وذويهم والباحثين وأصحاب القرار من معرفة مستوى الجامعات المُتقدمة بعد تطبيق المعايير الدولية المُعتمدة .

واكد ان التصنيف العربي للجامعات يركز على معايير الجودة والتميز الأكاديمي، بما في ذلك جودة التعليم والبحث العلمي والتأثير المجتمعي ويعتمد هذا التصنيف على مجموعة من المؤشرات المقيَّمة بعناية، مثل تصنيف الجامعة الدولي، ومعدلات النشر والاستشهاد، وجودة الهيكل الأكاديمي وزيادة عدد الطلاب والباحثين ذوي الكفاءات العالية.

وبين ان هذا التصنيف سيمكن الجامعات العربية المتفوقة من الظهور على الساحة العربية والاقليمية العالمية ويزيد قدرتها التنافسية مع الجامعات العالمية المرموقعة بالعالم .

واوضح الدكتور سلامة انه بالإعلان عن نتائج التصنيف العربي للجامعات يُبرز الجهود المبذولة بوضوح لاتحاد الجامعات العربية لتحسين جودة التعليم العالي في المنطقة العربية وزيادة تنافسية الجامعات العربية على المستوى العالمي بالتعاون مع المؤسسات والمُنظمات العربية والدولية ، مؤكداً ان التصنيف العربي للجامعات جاء بالتعاون بين اتحاد الجامعات العربية وجامعة الدول العربية والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم - الالكسو .

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