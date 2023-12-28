محاضرة بمناسبة أعياد الميلاد في رابطة الكتاب

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نظمت جمعية الثقافة الفلسفية بالتعاون مع رابطة الكتاب الأردنيين، مساء أول من أمس، في مقر الرابطة باللويبدة، ندوة بمناسبة أعياد الميلاد المجيدة، تحت عنوان: "المسيح عليه السلام: مقدمات الظهور والشخصية".وشارك في الندوة أستاذ الفلسفة في الجامعة الأردنية، الدكتور جورج الفار، والباحث الأكاديمي فادي مسامرة، وأدارها الدكتور عامر الحافي.وفي ورقته التي حملت عنوان "العوامل التي مهدت لظهور المسيح"، قال الفار: "إنه يطرح تصوراته حول عوامل ظهور السيد المسيح من جانب أكاديمي، مضيفا "كل الشخصيات التاريخية، ساعدت الظروف وتهيأت لظهورهم، وكل شخصية لم تخرج من الفراغ بل تجسدت في التاريخ والجغرافيا وفي الواقع".وتطرق الفار إلى مجموعة من العوامل الدينية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، والظروف الخاصة التي تهيأت لظهور السيد المسيح، منها الانقسامات الكبرى في اليهودية في القرن الأول ما قبل ظهور السيد المسيح.فيما ربط مسامرة في ورقته التي حملت عنوان "شخصية المسيح"، مناسبة عيد الميلاد مع ما يجري في قطاع غزة من قتل وإبادة جماعية بحق المستضعفين الفلسطينيين، من قبل قوات الاحتلال.وبين مسامرة، أن السيد المسيح اختار التضحية بنفسه دفاعاً عمن ظلموا في الأرض، من أجل خلاصهم، وهي قصة وعبرة تتناقلها الأجيال المؤمنة به وبقضيته وفكرته، مشيراً إلى أن ما يحدث في قطاع غزة حالياً هو مشابه لما قام به السيد المسيح، من وجود أشخاص يدافعون عن أرضهم وحياتهم والمستضعفين والإنسانية. -(بترا)