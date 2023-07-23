محاضرة حول اكتشافات عالمية وإقليمية في الأردن لمحمد وهيب

عزيزة علي

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عمان- ألقى أستاذ علوم الآثار والتراث في الجامعة الهاشمية الدكتور محمد وهيب، أول من أمس، محاضرة في اتحاد الكتاب الأردنيين، بعنوان "اكتشافات أثرية علمية بسواعد أردنية- الأردن بعيون العالم"، وأدار هذا اللقاء الدكتورة شيرين العواملة.تحدث المحاضر عن أهم الاكتشافات الحديثة على أرض الأردن والتي تحظى باهتمام عالمي وإقليمي؛ حيث إن هذه المكتشفات الحديثة قد لفتت أنظار مختلف دول العالم الى الأردن مرة أخرى وما تحويه أرضه المباركة من كنوز العلم والمعرفة والإرث الحضاري، وخاصة اكتشاف أضخم طائر في العالم في مناجم الفوسفات في الرصيفة، والدراسات والأبحاث الجارية حوله، ومستقبل الاهتمام باقتصاديات الاكتشاف الذي يرجع في تاريخه الى سبعين مليون عام مضت؛ حيث ما تزال عظام هذا الطائر المحفوظة في الأردن تمثل ليومنا الحاضر أضخم طيور العالم بلا منافس وبعرض جناحين بلغ 13 مترا.واستعرض وهيب اكتشاف المستحدثات، وخاصة أسنان ديناصور وأجزاء من العمود الفقري له قرب حوض البقعة، إضافة الى طاحونة ديناصور آخر قرب وادي الضليل، وترجع الى العصر الكريستاسي الجيولوجي القديم، وهي تؤكد الحاجة الى متحف التاريخ الطبيعي، ومن بين أهم الاكتشافات أقدم شارع حجري في العالم في موقع عين غزال؛ حيث أطلق عليه العلماء الغربيون تسمية (الجدار العظيم) كونه من أقدم الجدران الدفاعية في العالم، كما أثمرت الجهود باكتشاف أنظمة البيوت الهندسية، وأقدم تماثيل على شكل إنسان، الأمر الذي يضع حضارات الأردن في مقدمة حضارات العالم النادرة والمتميزة التي لا يوجد لها شبيه.كما تحدث المحاضر عن اكتشاف مسارات الطرق التاريخية، وخاصة طريق الإيلاف القرشي الذي كان يعبر الأردن، وطريق البخور الدولي القادم من اليمن الى البترا والمدن الأردنية القديمة، وكذلك طريق الحرير، وطريق تراجان، وطريق الحج الإسلامي الذي سلكه الأجداد في رحلتهم الى الديار المقدسة قديما، فهي إضافات جديدة لتراث الأردن وتاريخه. وكان من أبرز الاكتشافات التي سجلت مؤخرا الساعات الشمسية الفلكية في مدينة عمان وجوارها منذ ألفي عام مضت وخاصة في جبل القلعة، ووادي السير، ومنطقة شارع المطار- القسطل، حيث برع أجدادنا في استخدام الساعات الشمسية لمعرفة المواقيت في الكنائس والمساجد والأسواق.كما تحدث وهيب عن اكتشاف محطات البريد الزاجل الأردني منذ العصر الهلنستي وحتى نهاية العصر الإسلامي.واختتمت المحاضرة بنقاش بين الحضور من الأكاديميين والخبراء والكتاب ورجال الأعلام والصحافة؛ حيث تمحور النقاش حول الأهمية العالمية للإرث الحضاري على أرض الأردن، والجهود التي تبذلها الحكومة لتطوير الواقع السياحي والخدماتي في هذه المواقع، وكذلك اقتصاديات السياحة الثقافية وسبل النهوض بالعديد من المواقع التاريخية والسياحية ومساهمتها في خلق التنمية وتوفير فرص العمل.