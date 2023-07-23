الإثنين 24 تموز 2023
النسخة المطبوعة

محاضرة حول اكتشافات عالمية وإقليمية في الأردن لمحمد وهيب

جانب من المحاضرة - (من المصدر)
جانب من المحاضرة - (من المصدر)
عمان- ألقى أستاذ علوم الآثار والتراث في الجامعة الهاشمية الدكتور محمد وهيب، أول من أمس، محاضرة في اتحاد الكتاب الأردنيين، بعنوان "اكتشافات أثرية علمية بسواعد أردنية- الأردن بعيون العالم"، وأدار هذا اللقاء الدكتورة شيرين العواملة.اضافة اعلان
تحدث المحاضر عن أهم الاكتشافات الحديثة على أرض الأردن والتي تحظى باهتمام عالمي وإقليمي؛ حيث إن هذه المكتشفات الحديثة قد لفتت أنظار مختلف دول العالم الى الأردن مرة أخرى وما تحويه أرضه المباركة من كنوز العلم والمعرفة والإرث الحضاري، وخاصة اكتشاف أضخم طائر في العالم في مناجم الفوسفات في الرصيفة، والدراسات والأبحاث الجارية حوله، ومستقبل الاهتمام باقتصاديات الاكتشاف الذي يرجع في تاريخه الى سبعين مليون عام مضت؛ حيث ما تزال عظام هذا الطائر المحفوظة في الأردن تمثل ليومنا الحاضر أضخم طيور العالم بلا منافس وبعرض جناحين بلغ 13 مترا.
واستعرض وهيب اكتشاف المستحدثات، وخاصة أسنان ديناصور وأجزاء من العمود الفقري له قرب حوض البقعة، إضافة الى طاحونة ديناصور آخر قرب وادي الضليل، وترجع الى العصر الكريستاسي الجيولوجي القديم، وهي تؤكد الحاجة الى متحف التاريخ الطبيعي، ومن بين أهم الاكتشافات أقدم شارع حجري في العالم في موقع عين غزال؛ حيث أطلق عليه العلماء الغربيون تسمية (الجدار العظيم) كونه من أقدم الجدران الدفاعية في العالم، كما أثمرت الجهود باكتشاف أنظمة البيوت الهندسية، وأقدم تماثيل على شكل إنسان، الأمر الذي يضع حضارات الأردن في مقدمة حضارات العالم النادرة والمتميزة التي لا يوجد لها شبيه.
كما تحدث المحاضر عن اكتشاف مسارات الطرق التاريخية، وخاصة طريق الإيلاف القرشي الذي كان يعبر الأردن، وطريق البخور الدولي القادم من اليمن الى البترا والمدن الأردنية القديمة، وكذلك طريق الحرير، وطريق تراجان، وطريق الحج الإسلامي الذي سلكه الأجداد في رحلتهم الى الديار المقدسة قديما، فهي إضافات جديدة لتراث الأردن وتاريخه. وكان من أبرز الاكتشافات التي سجلت مؤخرا الساعات الشمسية الفلكية في مدينة عمان وجوارها منذ ألفي عام مضت وخاصة في جبل القلعة، ووادي السير، ومنطقة شارع المطار- القسطل، حيث برع أجدادنا في استخدام الساعات الشمسية لمعرفة المواقيت في الكنائس والمساجد والأسواق.
كما تحدث وهيب عن اكتشاف محطات البريد الزاجل الأردني منذ العصر الهلنستي وحتى نهاية العصر الإسلامي.
واختتمت المحاضرة بنقاش بين الحضور من الأكاديميين والخبراء والكتاب ورجال الأعلام والصحافة؛ حيث تمحور النقاش حول الأهمية العالمية للإرث الحضاري على أرض الأردن، والجهود التي تبذلها الحكومة لتطوير الواقع السياحي والخدماتي في هذه المواقع، وكذلك اقتصاديات السياحة الثقافية وسبل النهوض بالعديد من المواقع التاريخية والسياحية ومساهمتها في خلق التنمية وتوفير فرص العمل.
"باوند وإليوت في العربية".. استذكار للشاعرين يقدمه محمد شاهين في كتاب

"باوند وإليوت في العربية".. استذكار للشاعرين يقدمه محمد شاهين في كتاب 19 تموز 2023

جانب من توقيع الاتفاقية- (من المصدر)

توقيع اتفاقية تعاون بين جبل عمان ناشرون ومركز الريادي بإربد 19 تموز 2023

غلاف المجلة- (من المصدر)

مواهب ودراسات نقدية في العدد الجديد من مجلة "صوت الجيل" 19 تموز 2023

انتخاب هيئة إدارية جديدة لاتحاد الناشرين برئاسة جبر أبو فارس

انتخاب هيئة إدارية جديدة لاتحاد الناشرين برئاسة جبر أبو فارس 19 تموز 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
الغلاف - (من المصدر)

تزامنا مع افتتاح "جرش".. الزميل شناعة يصدر "تفاصيل الأشياء المدهشة"

منذ2 ساعة
مدانات ينسب بكتب جديدة لرواد مكتبة "شومان"

مدانات ينسب بكتب جديدة لرواد مكتبة "شومان"

منذ2 ساعة
جانب من المحاضرة- (من المصدر)

الطويسي: الاحتكارات الكبرى في الاقتصاد الرقمي تترك آثارا بالغة الخطورة على الثقافة

22 تموز 2023
Untitled-1

حلقة نقاشية عن واقع وآفاق الترجمة بين اللغتين العربية والسندية

22 تموز 2023
1689842542386242800

"إبراهيم الخطيب.. شاعرا وطبيبا وإنسانا" في ملف مجلة أفكار

20 تموز 2023
WhatsApp Image 2023-07-20 at 3.15.48 PM

اختتام فعاليات الأيام الثقافية العمانية في المكتبة الوطنية

20 تموز 2023
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

دمشق تتثاقل في علاقاتها مع الأردن

ماهر أبو طير |اليوم

اغسلوا الأدمغة.. نمض بالإصلاح

جهاد المنسي |اليوم

إمبراطورية الألم

د.عاصم منصور |اليوم

خبز وأحزاب!

يعقوب ناصر الدين |اليوم

هل أخطأ اتحاد الكرة في "السوبر"؟

خالد خطاطبة |اليوم

الأسد لم يعد مهما!

سميح المعايطة |اليوم
ترجمات
‏ارتفاع منسوب مياه البحر يهدد الأرواح وسبل العيش في البلدان المكتظة بالسكان والمنخفضة مثل بنغلاديش - (من المصدر)‏

الشكل الحديث للاستعمار: تغير المناخ‏

ترجمات | منذ2 ساعة
وزيرا الخارجية التركي هاكان فيدان والعراقي فؤاد حسين، على هامش الاجتماع الوزاريّ لدول عدم الانحياز، باكو - (أرشيفية)

هاكان فيدان والدبلوماسية التركية الجديدة بشأن العراق

ترجمات |22 تموز 2023
1689856154246610200

سياسة التعطيش الإسرائيلية في الضفة الغربية

ترجمات |21 تموز 2023
‏مقاومون فلسطينيون يتصدون لقوات الاحتلال في جنين، 19 حزيران (يونيو) 2003 - (أرشيفية)

‏جنين ليست سوى البداية: هل دفن الفلسطينيون أخيرا أشباح الماضي؟‏

ترجمات |19 تموز 2023
فاغنر

‏لماذا لن تختفي "فاغنر" في أي وقت قريب‏

ترجمات |19 تموز 2023
‏متسوقون يتجولون في البازار الكبير في اسطنبول، تركيا - (أرشيفية)

مصاعب حقيقية أمام الحكومة التركية الجديدة

ترجمات |18 تموز 2023
 