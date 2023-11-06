"محرقة غزة حرب إسرائيل الخاسرة" سلسلة مقالات للمفكر السعودي الحبيل

عزيزة علي

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عمان- صدر عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر، كتاب بعنوان "محرقة غزة حرب إسرائيل الخاسرة"، للكاتب والمفكر السعودي مهنا الحبيل، ورغم أن الكتاب صدر في العام 2010، إلا أنه يوضح المشروع الصهيوني الأميركي فشءي عملية تدمير غزة والقضاء على حركة حماس وكتائب القسام.يتضمن الكتاب العديد من المقالات التي توضح وتفسر هذا المشروع والغطاء الذي توفره بعض الدول، من أجل تنفيذ المشروع الصهيوني في القضاء على مشروع تحرير غزة وفلسطين.الحبيل أهدى كتابه "إلى فلسطين والشهداء الأبرار والمقاومين الأحرار ومن شاركهم، دعما وصمودا، في الوطن العربي والعالم الإسلامي والإنسانية الحرة".قسم المؤلف الكتاب إلى قسمين؛ الأول بعنون "قصة الحرب"، ويشتمل على مجموعة من المقالات التي كتبها الحبيل، فيما يتحدث القسم الثاني عن "حركة حماس مسيرة وشخصيات".يقول الحبيل، إن كتابه يعرض سلسلة مقالات رئيسية عن مفاصل الحرب الكبرى على غزة وانكساراتها ليس للأرشيف وحسب، بل لمعرفة ماذا حدث هناك لكي نستشرف أين يتجه مسار القضية المركزية للوطن العربي، وما الذي يجعل الطرف الدولي وتل أبيب في حالة قلق واضطراب شديدين من حصيلة الحرب حتى الآن، وهو في قسمه الثاني يستعرض بعض محطات مسيرة حركة حماس وشخصياتها التي خاضت هذه الحرب الكبرى في مسار القضية، أملا بأن يجد القارئ إضافة نوعية تستحق التوقف.في مقدمته للكتاب، يرى الحبيل أن التحليل السياسي العميق لم يقف أمام ذلك الحشد الدولي الذي اجتمع في شرم الشيخ عند أول إعلان الهدنة الذي رضخت لها تل أبيب دون أي تراجع أو إعلان للهزيمة أو حتى التسليم النسبي الضمني من قبل المقاومة الفلسطينية بقيادة كتائب القسام، بل على العكس مع إعلان تل أبيب اضطرارها لقبول وقف إطلاق النار بعد محرقة تاريخية ثبت فيما بعد بأنها كلفت إسرائيل كثيرا، فقد أعلنت المقاومة عن تفاصيل رئيسية في تحقيق إنجاز غير مسبوق عسكريا في تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي، وبدئت عندها قضية مهمة هي التي سعى لتطويقها مؤتمر شرم الشيخ الدولي الذي كان كل أطرافه الرئيسيين ضد غزة ولم يقفوا معها إبان القصف الوحشي.هذه القضية كانت الارتداد الضخم لحركة الصراع، بل والتاريخ العربي الذي أحدثته حرب غزة من حالة الاستسلام الكامل لما يسمى بزمن العرب الإسرائيلي؛ حيث فرغت القضية من محتوى نضالها الأصلي للتحرير والحق الإنساني الطبيعي بعودة المهجرين وعودة الأرض لأهلها إلى بحث عن مخرج لتسوية علاقات سلام بين العرب وتل أبيب دون مقابل يقدمه الإسرائيليون، بشعور المجتمع الدولي المنحاز للكيان الصهيوني، الذي استطاع أن يقتطع بعض الشخصيات الفلسطينية ويلحقها بالموقف الدولي الإسرائيلي، جعله فزعا من أن هذا العمل الكبير مع حلفائه العرب في تصفية القضية الفلسطينية لمصلحة تل أبيب، وفقا لتقديرات دقيقة بينت إمكانية المقاومة والبرنامج الذي أفرزته نتيجة الحرب في مقابل حرب وحشية نفذت فيها واشنطن رسميا جسرا جويا من الذخيرة صب على هذا الشريط وأهله.وهو ما يجعل من قضية حرب غزة مفصلا مركزيا لحركة الصراع، وقد ثبت ذلك بعد مرور عام من العدوان؛ حيث أضحت تبعات تلك الحرب، رغم استمرار الحصار، ثقيلة على المجتمع الدولي الشريك في الحرب، وارتفعت أسهم القضية في أروقة المجتمع المدني الإنساني وغربلت الموقف العربي الشعبي وبعض من الرسمي المحدود في اتجاه مزعج للخصوم التاريخيين وحلفائهم، ما اضطرهم لمواجهة خيار صعب جدا، وهو أن المقاومة في ذاكرة الشعب العربي وقناعة مجتمع العدل الإنساني أضحت الواجهة الشرعية من جديد مع جيل حديث تمرس على أقسى درجات الحرب والحصار وعاد منتصرا للقضية بمفهوم عملي لا عاطفي يعرف ماذا يعني دحرجة المقاومة لهذا المستوى المتقدم.وفي كلمة على غلاف الكتاب، يقول المؤلف "كانت ولا تزال أبعاد حرب غزة عميقة في وجدان الإنسان العربي بل الضمير العالمي المستقل، وهذا أحد جانبي معركتها المؤثرة في ميدان الفكر العالمي وقضايا الصراع بين بني الإنسان والحرية والاستبداد والإرهاب المدعوم دوليا؛ لكن الجانب الثاني لا يقل أهمية، وهو الاتجاه المعاكس الذي فرضت مساره المقاومة الفلسطينية بانتصارها في حرب الصمود، وانكشاف مشروع المحرقة الإسرائيلي عن خسارة استراتيجية وإن كانت ملطخة بحشد مروع من الضحايا الفلسطينيين؛ لكنها ضربة اعتادت مشاريع الحرية أن تقدمها، ويبقى إجلال الدماء ذكيا في مشهد النصر".وهذه الدحرجة الاستراتيجية التي حققتها غزة بتثبيت المقاومة الفلسطينية كمشروع منهجي أعادت الربط لبرنامج التحرير في مساره الصحيح والأصيل، ويبدو هذا النجاح قويا وبارزا من خلال ما رصد طوال الأعوام السابقة من مشروع الدحرجة الإسرائيلي الذي استقطب له المعسكر الدولي دعما تاريخيا وبشراكة عربية وعالمية لتحقيق تصفية القضية الفلسطينية بإخراج ما تبقى من الشعب وهدم مقدساته وحصر الباقي في كانتونات تحت الوصاية الإسرائيلية.وخلص المؤلف إلى أن كتابه يعرض سر الحرب على غزة في الصراع بين الاستراتيجيتين والحركة التي صنعت هذا النصر بشعب فلسطين ولأجل القبلة الأولى، وكانت تقوم أصالة بقضيتها ونيابة عن الغياب العربي الإسلامي والضمير العالمي.ويذكر أن مهنا الحبيل هو كاتب ومفكر إصلاحي سعودي، له العديد من المؤلفات، وهو مدير مكتب دراسات الشرق الإسلامي في إسطنبول، ويقيم في كندا حالياً.