محطات تاريخية يتناولها البلعاوي في "غزة والحركة الوطنية الفلسطينية"

عزيزة علي

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عمان- يقول الدبلوماسي والإعلامي الفلسطيني حسان فتحي البلعاوي: "إن قطاع غزة، الذي لا تتجاوز مساحته 33.1 % من مساحة فلسطين، وهو الذي يقرر مصيرها منذ العام 1948 حتى الآن، هذا ما يوضحه البلعاوي في كتابه "غزة والحركة الوطنية الفلسطينية"، الصادر عن دار الشروق للنشر والتوزيع، الأردن.يقدم المؤلف وهو نجل المناضل "فتحي البلعاوي"، أحد أبرز الشخصيات الوطنية التي لعبت دورا رئيسيا في تأسيس رابطة طلاب فلسطين في القاهرة وإسقاط مشروع توطين اللاجئين الفلسطينيين في سيناء العام 1955، كما يقدم قراءة شخصية لتطور المشروع الوطني الفلسطيني المعاصر، بدءا من تأسيس حكومة عموم فلسطيني 1948، مرورا بانطلاقة فتح والانتفاضة الأولى ووصولا لتأسيس السلطة الوطنية الفلسطينية، ضمن مرحلة جديدة للنظام السياسي الفلسطيني، والتي يمكن اختصارها في معادلة صعبة وفريدة من نوعها في تاريخ الشعوب الواقعة تحت الاحتلال، حيت تسعى للجمع بين مهمتين في آن واحد: "البناء والتحرير".يقول المؤلف: "إن موقع غزة في مفترق الطرق بين آسيا وأفريقيا والشرق والغرب، فهي تعتبر من أقدم مدن العالم، وفيها أسرارا دفينة تكشف عنها يوما بعد يوما، ولا شك أنه ما يزال لديها الكثير منها، وهذا ما أظهرته عمليات التنقيب التي بدأت من جديد مع ميلاد السلطة الوطنية الفلسطينية في غزة في تموز(يوليو) من العام 1994، وقامت بها وزارة السياحة والآثار، بالتعاون مع فرنسا، الممثلة بمدرسة الكتاب المقدس في القدس، التي سمحت بالوصول إلى معالم أثرية مهمة، وقد سحمت هذه الاكتشافات بتنظيم معرض فريد من نوعه حول الآثار في غزة، بمعهد العالم العربي في باريس، في صيف العام 2000، قبل اندلاع الانتفاضة".ويتحدث البلعاوي عن اهتمام الصهيونية بغزة، يقول: "لا يغيب عن الحركة الصهيونية، السعي الدائم من أجل السطو على الآثار الفلسطينية وتحويرها لخدمه هدفها الاستعماري وتقديم روايتها المزعومة بامتلاك الأرض وتاريخها منذ آلاف السنين، وقد برز من قادة الاحتلال المهتمين بآثار غزة قائد الأركان الأسبق "موشى ديان"، الذي توجه منذ احتلت إسرائيل غزة للمرة الأولى، في العام 1956، خلال العدوان الثلاثي على مصر في السنة نفسها، نحو الآثار في غزة، وسعى لنقلها لمتاحف الاحتلال.ويشير البلعاوي إلى أن الحفريات وعمليات التنقيب مكنت القائمين بها من الكشف عن آثار العديد من الكنائس الجميلة والقديمة جدا، خاصة في المكان الذي يقع فيه "مخيم الشاطئ"، للاجئين، لأنه يواجه البحر، مشيرا إلى أن بعض علماء الآثار الفرنسيين الذين يقومون بهذه الأبحاث يعتبرون أن "مخيم الشاطئ"، يخفي تحته أنقاض مدينة رومانية، لا تقل أهمية عن موقع جرش السياحي في الأردن.أما عن تسمية غزة بهذا الاسم يقول المؤلف: "إن له تفسيرات ومعان عديدة في عدد من اللغات العربية والفارسية والرومانية، تتراوح بين العزة والثبات والقوة، وقد كتب عدد من المؤرخين في هذا الأمر".في مقدمته للكتاب يوضح البلعاوي، أن كتابه صدر للمرة الأولى باللغة الفرنسية عن إحدى دور النشر العريقة نتيجة حوار طويل في منتصف شهر أيار (مايو) من العام 2007، في باريس، مع صحفي فرنسي، حيث قاد الحوار إلى الحديث بشكل عفوي عن دور غزة المحوري في الحركة الوطنية الفلسطينية منذ العام 1948، وتطورها في مراحلها المختلفة، بما في ذلك حقبة السلطة الوطنية الفلسطينية وحتى العام 2007، وقد اهتم الصحفي الفرنسي بما قلته و"اقترح علي أن أضعه في كتاب موجه للرأي العام الفرنسي، الذي يجهل تاريخ غزة والقضية الفلسطينية بشكل عام".ويضيف البلعاوي، أن كتاب "غزة والحركة الوطنية الفلسطينية"، ليس كتاب تاريخ أو تحليل أو مراجعه أو نقد، أو حتى سيرة ذاتية، بل هو محاولة لجمع كل ذلك في سياق محادثة تحولت إلى كتاب لاقى صدى لدى الجمهور الفرنسي، مبينا أن فكرة الكتاب جاءت بأن غزة تتحدد فيها محطات أساسية للمشروع الوطني الفلسطيني المعاصر، وتحديدا في الفترة التي أعقبت نكبة العام 1948، وبعدها بأشهر قليلة تشكلت حكومة عموم فلسطين.وعن الحرب التي مرت على غزة، يقول المؤلف: "إنه لم يشير لها في كتابه، لأن الحرب التي مرت على غزة على الرغم من فظاعتها ونتائجها المدمرة، وإن كان تنبأ بها نتيجة قراءة المعطيات التي كانت موجودة على الأرض، ولكنه يمثل قراءة شخصية اختيارية، موجهة بالدرجة الأولى للقارئ الأوروبي، تحاول ربط الماضي بالحاضر، واستخلاص العبر اللازمة".ويؤكد البلعاوي، أن قطاع غزة اليوم، سجن كبير بسماء مفتوحة، يعيش فيه أكثر من مليوني شخص على رقعة جغرافية ضيقة جدا لا تتجاوز مساحتها "360 مترا مربعا"، الأمر الذي يجعل منه أعلى المناطق في العام اكتظاظا بالسكان، وهو يعيش للعام العاشر على التوالي، حصارا يزيد من صعوبة الوضع الاقتصادي والاجتماعي، كما تشير إلى ذلك مختلف تقارير المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها تقرير وكالة الأونروا لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين.ويقول المؤلف بعد نكبة العام 1948، وشطب اسم فلسطين عن الخريطة، كانت غزة "أول الرصاص وأول الحجارة"، غزة هي الماضي والحاضر، وهي المستقبل، ولا يمكن تجاهلها والقفز عنها. وأي مشروع سياسي لحل القضية الفلسطينية، وإن كان لفترة معينة، لا يأخذ هذه الحقيقة بعين الاعتبار؛ لن يكتب له النجاح".ويؤكد، "ليس هناك مشروع وطني فلسطيني من دون غزة"، فهذا الكتاب ليس تاريخ الثورة الفلسطينية بما فيها من محطات مفصلية، ولا حتى تاريخ غزة بشكل مباشر؛ إنه محاولة التوقف عند محطات تاريخية في الماضي وربطها بالحاضر الذي لا يتوقف سرده حتى منتصف العام 2008".الكتاب جاء في تسعة فصول تبدأ فصوله من تاريخ غزة القديم منذ الكنعانيين وصولًا إلى أعتاب العدوان على غزة في نهاية العام 2008، إلى جانب وجود سيرة ذاتية للمؤلف، وأخرى لوالده، أهدى البلعاوي كتابه إلى "ذكرى والدي - فتحي البلعاوي-الذي أحب غزة وإلى والدتي زاهرة، وأختي نهيل، وإخوتي غسان، وبسام، وهشام، وياسر، وصلاح. إلى كل أصدقائي في غزة".