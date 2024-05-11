مختصات بأدب الطفل: الأسرة تتحمل مسؤولية تنمية "مواهب الأبناء"

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أكدت مختصات في أدب الأطفال، أن الكتب مهمة للأطفال لإثبات هويتهم، فالمهم من الأعمال الأدبية أن تحمل رسالة موجهة للطفل تساهم في تعليمهم بشكل غير مباشر. وطالبن أولياء الأمور بالاهتمام بمواهب الأبناء ورعايتها بالتعاون، مع المدرسة لمساعدتهم على اكتشاف تلك المواهب.جاء ذلك، خلال جلسة "نتائج تأييد مواهب أبنائنا ودعمها" التي أقيمت ضمن فعاليات الدورة الـ15 من مهرجان الشارقة القرائي للطفل، بمشاركة كاتبة قصص الأطفال دنيا زاد السعدي، والكاتبة المتخصصة في أدب الأطفال مامتا نايني، واستشارية الطفولة المبكرة عائشة بطي الشامسي، وأدرتها الدكتورة مانيا سويد.وقالت كاتبة قصص الأطفال، دنيا زاد السعدي: "إن القراءة شكلت وجدانها وعززت من قدراتها اللغوية"، مشيرة إلى أن المهم في الأعمال الأدبية أن تتضمن رسالة موجهة إلى الطفل؛ ولا سيما أن الأطفال لا يحبون الأوامر، لكنهم يتعلمون من القصص بشكل غير مباشر ويستلهمون منها معرفة ما إذا كان السلوك جيدا أم سيئا.وأضافت: "بعض من الأحداث التي تقع أمامي توحي لي بأفكار أحولها إلى أعمال أدبية"، موضحة أن أول نص نشرته كان بالاتفاق مع إحدى دور النشر، حيث قدمت النص ولكن لم تتواصل معها الدار، ثم فوجئت بابنها يحدثها عن قصة تعلمها في المدرسة لتفاجأ بأنها قصتها التي لم تكن تعلم أنها نشرت، وكانت بعنوان "جزاء الفضول".بدورها، قالت استشارية الطفولة المبكرة، عائشة بطي الشامسي: "إن الطفل يولد بقدرات ولكن مهاراته تتطور مع الوقت، ثم يبدأ بالانغماس في جميع الأنشطة من دون رفض أي منها، بحيث يمكنه أن يظهر قدراته"، لافتة إلى أن الأسرة تمثل النواة الأولى لاكتشاف مواهب الأطفال وتشجيعهم على ممارسة جميع الأنشطة لإظهار أفضل ما لديهم.وانتقلت للحديث عن مناهج الأطفال قائلة: "عند وضع المناهج تتم مراعاة جميع أشكال التعلم؛ فننمي جميع هذه المواهب، حيث نكون مقتنعين أن الطفل سيسلك هذا الاتجاه بعد الروضة؛ فالطفل يمارس كل الرياضات، لكن حينما يكبر يظهر لديه الشغف بشيء محدد، وهنا تظهر الموهبة".وأضافت: "المنهج المدرسي يوضح للطفل، أن هناك علومًا أو مسارات، لكن الوالدين هما الأصل باعتبارهما الأكثر دراية بالطفل، وأحيانا يظهر دور المعلمة لتوضيح أي موهبة تميز الطفل، لكن ضيق الوقت يقف حائلاً أمام المعلمين في المدارس لتنمية المواهب لدى الأطفال، وهنا يظهر دور الوالدين، بحيث يكون هناك توازنا بين المدرسة والمنزل لممارسة الهوايات المحببة".وأوضحت، أنه في تقييم المناهج يتم الاهتمام برأي المعلمين لأنهم الأكثر دراية بتصور المنهج، لافتة إلى أن المناهج في دولة الإمارات متطورة لأن الدولة تتيح موضوعات جديدة يومياً؛ فمثلا وصول الإمارات إلى المريخ أو رحلة سلطان النيادي إلى الفضاء جميعها إنجازات تضاف إلى المناهج بصورة مستمرة حتى يكون الطفل ملما بالبيئة المحيطة به.وذكرت عائشة الشامسي، أن المنهج عبارة عن معايير ونواتج التعليم، إذ يتم الاستعانة بالجامعات والخبراء لتنفيذ دراسات حول الأطفال، لكن نستعين بالمعلمين في الوقت ذاته، لتنفيذ المناهج بما يتوافق مع قدرات الأطفال، كاشفة عن أنه يتم تطوير نواتج التعليم بصورة مستمرة؛ فمثلاً يمكن إدخال الكتابة وتعلم الحروف لطلبة الروضة، ولا سيما في ظل تطور الطفل ومراقبته لإخوته وإحساسه برغبته بالكتابة.من جهتها، أكدت الكاتبة المتخصصة في أدب الأطفال، مامتا نيني: "كنت أعمل في وكالة إعلانات، ثم تركتها وانضممت إلى دار نشر لأحرر كتب الأطفال؛ فانضممت إلى مكتب نشر وأدركت حينها، أن كتب الأطفال ليست مجرد نصوص ولكن، الصور تمثل عاملاً مهماً فيها"، مشيرة إلى أنها كتبت قصتها الأولى بالاعتماد على الصور أولاً ثم النص. وقالت نيني: "أعبر عن نفسي من خلال الكتابة؛ فهناك أمور كثيرة أعبر فيها عن نفسي، ووالدتي طالما شجعتني على ذلك، كما تحدثت مع طلاب مدارس وحصلت على تغذية راجعة لأعمالي؛ الأمر الذي ساعدني على التطوير المستمر".وأضافت الكاتبة الهندية: "أشعر أن الكتب مهمة لإثبات الهوية للأطفال؛ فهم يعيوشون بالعالم نفسه الذي نعيش فيه، لكن لا يجب أن نخيفهم أو نبكيهم، بل نتكلم معهم ونسمع منهم؛ فلدي سلسلة من النقاشات الرائعة مع الأطفال تعلمت الكثير من تعاملي معهم.