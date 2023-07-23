مدانات ينسب بكتب جديدة لرواد مكتبة "شومان"

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نسب المخرج والباحث والناقد السينمائي عدنان مدانات، بمجموعة من الكتب القيمة لرواد مكتبة عبد الحميد شومان العامة، لقراءتها والاستفادة من محتواها القيم، وذلك ضمن مبادرة "أنسب لكم" التي تنفذها المكتبة للتشجيع على القراءة.و"أنسب لكم"، هي مبادرة لترشيح كتب من قبل شخصيات عامة مؤثرة سواء أكانت هذه الشخصيات العامة ذات توجهات سياسية، أو اقتصادية، أو فكرية، أو ثقافية، أو فنية، وهي شخصيات قارئة، بحيث تتمكن من خلال تجربتها القرائية من التوصية للرواد بمجموعة من عناوين الكتب التي ترى أنها قيمة وجديرة بالقراءة.وتعمل المكتبة في شومان على توفير هذه العناوين وعرضها في خزانة خاصة صممت لهذا الغرض مع الإشارة إلى الشخصية التي قامت بترشيحها. ويستطيع الرواد قراءة هذه الكتب داخل المكتبة أو استعارتها.وجاءت مبادرة " أنسب لكم"، إيمانا من المكتبة العامة في "شومان"، بأن المكتبات تهدف إلى زيادة المعرفة لدى أفراد المجتمع بشكل أساسي، وتقدم في سبيل ذلك خدماتها كمركز معلوماتي يوفر مصادر المعرفة الموثوقة الورقية والإلكترونية، وكمركز مجتمعي يوفر مساحة للجمهور العام لتطوير المهارات والتعلم المستمر. وقد اختار مدانات 9 كتب وهي: كتاب الحماقة – أبو الفرج بن الجوزي، ودون كيخوت دلامانتشا – ميغل دثربانتس، فن القصة – عدي مدانات، نداء البراري – جاك لندن، ليالي ألف ليلة - نجيب محفوظ، هاملت - وليم شكسبير، الأوديسة – هوميروس، أحلام سرفيان - اناتول فرانس، الوردة الذهبية - كونستانسين باوستوفسكي.يشار، إلى أن عدنان مدانات، هو مخرج وباحث سينمائي، درس السينما في جامعة موسكو وتخرج العام 1970. عمل في صحف عربية عدة، كناقد سينمائي وأخرج العديد من الأفلام الوثائقية، وقد صدرت له كتب عدة في الأدب والسينما، وكتب مترجمة في السينما والمسرح وعلم الجمال. وهو مستشار قسم السينما في مؤسسة عبد الحميد شومان.