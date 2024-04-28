الأحد 28 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

مزحة تضع إمارات رزق بموقف محرج مع سلاف فواخرجي (فيديو)

إمارات رزق
إمارات رزق

تعرضت الفنانة السورية إمارات رزق لموجة من الانتقادات من قبل محبي الفنانة السورية الأخرى، سلاف فواخرجي، بعد تعليقاتها الساخرة حول تصريحاتها السابقة المتعلقة بحفل زفاف الفنانة السورية كاريس بشار.

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في ظهورها كضيفة في برنامج “كتاب الشهرة” مع الإعلامي علي ياسين، وجه لإمارات رزق سؤالاً حول رد فعلها في حالة قيام أحد معجبي الفنان حسام جنيد بقتحام حفل زفافها. كانت ردّها سريعًا ومباشرًا: “ليه شايفني سلاف فواخرجي؟ يعني إذا حدث مع ممثلة لازم يحدث مع كل الممثلات؟”.


وبالرغم من تأكيدها أن كلامها لم يكن يستهدف سلاف بشكل خاص، إلا أن الانتقادات لم تتأخر. اعتبر بعض المعجبين أن هذا التعليق يظهر عدم الاحترام لسلاف، ورأوا أن إمارات رزق فشلت في التحكم في أسلوبها وتعبيراتها.


في الوقت نفسه، يُعيد تعليق إمارات رزق للذاكرة الخلاف القديم بين سلاف فواخرجي وكاريس بشار، حيث كشفت سلاف تفاصيل خلافها مع كاريس خلال استضافتها في نفس البرنامج. وفي ذلك الخلاف، وصفت سلاف حضور إمارات رزق لحفل زفافها بأنه كان دون دعوة، وأدى إلى إفساد الحفل. وكالات

 

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