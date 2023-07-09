مسابقة تلك القصص للكتابة تعلن القائمة القصيرة في الدورة السادسة

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أعلنت جهة التنظيم لمسابقة «تلك القصص للكتابة» والتي يرأس الروائي والشاعر جهاد أبو حشيش قسمها العربي، وينظمها كل من موقع تلك الكتب الإلكتروني الصيني التابع لدار انتركونتننتل الصينية ودار فضاءات للنشر والتوزيع ، عن القائمة القصيرة للدورة السادسة2023.وقد بلغ عدد القصص المتقدمة للمسابقة 3192 قصة، وعدد من صوتوا على موقع تلك الكتب 249000 ألف شخص.وقد ضمت لجنة تحكيم هذه الدورة كل: الدكتورة نهلة الجمزاوي، الأردن، والكاتب اللبناني مهدي محمد علي زلزلي، الكاتب والقاص الأردني، فادي وائل مدير مكتب إدارة المشاريع في الجامعة الامريكية الشارقة، الباحث والصحفي سليم النجار. الروائية هناء عبيد، من مواليد القدس، تعيش في أمريكا.وقد أعلنت أسماء الفائزين في القائمة القصيرة وحسب المراتب التالية:السمكة التي ماتت غرقا لمحمود مقدادي، الأردن. مقام التيه لعمرو البطا،مصر.الجزيرة العائمة، أنفال محمد السعدي، الإمارات العربية. قبلة غير متوقعة، معاذ مدهش محمد أحمد، اليمن. مفعول ناقص مبني للمجهول، ريمة بن داكير، فرنسا. عشاق بلا عشاق، هاجر حمداوي، المغرب. الدب، أسامة سجيع إبراهيم،سوريا. عاد إليها...،وئام مهني،تونس. الضبع الشارد، ليان القرزعي، السعودية. مخطط الصلح، منيخ محمد الصديق، الجزائر.وقد صرح أبو حشيش، أن مكان ووقت الاحتفاء بالفائزين سيحددان لاحقًا. وأضاف، إننا في إدارة مسابقة تلك القصص للكتابة الإبداعية/ القسم العربي،فخورون ونحن نقارب على نهاية الدورة السادسة، بما نقدمه للكتاب الشباب والمترجمين، العرب والصينيين، وللقصة القصيرة.وسيتم طباعة القصص العشر في القائمة القصيرة ضمن كتاب جماعي، وسيمنح كل متسابق شهادة المسابقة وجائزة نقدية، إضافة إلى ترجمة نصه إلى الصينية، من خلال مسابقة الترجمة التي تجري في الصين كل عام.كما صرحت الدكتورة شيه يانغ رئيسة القسم الصيني للمسابقة، أن مسابقة ترجمة القصص العشر إلى الصينية، قد أنطلقت من بداية شهر يونيو، وسيتم الإعلان عن النتائج في نهاية شهر أيلول ضمن احتفالات خاصة في الصين. وستنشر على موقع تلك الكتب، وكافة وسائل الإعلام.وتابعت أن النجاح الذي حققته هذه المسابقة، والتعاون المثمر بين تلك الكتب ودار فضاءات قد حفزا على التفكير بإطلاق مسابقات جديدة من شأنها تعميق العلاقة والتواصل بين الشباب العربي والصيني.