الخميس 13 تموز 2023
النسخة المطبوعة

مسرح الرحالة للفضاءات المفتوحة يواصل فعالياته بمسرحية "الغضراء"

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جانب من العرض - (بترا)
عمان- عرضت أول من أمس، في ساحة مسرح أسامة المشيني في اللويبدة، المسرحية التونسية "الغضراء" في ثاني أيام الدورة الثانية من "مهرجان الرحالة لمسرح الفضاءات المفتوحة - دورة الفنان العربي الكبير الراحل عبد الرحمن عرنوس"، الذي تنظمه فرقة الرحالة، وتقام فعالياته في فضاءات مختلفة بالعاصمة عمان.اضافة اعلان
العرض الذي استمر لمدة ساعة، بحضور حشد من الجمهور وضيوف المهرجان من الفنانين الأردنيين والعرب، وأعضاء لجنة التحكيم، قدمه الفنان والمخرج وليد قصوري، وبطلة العرض الفنانة دارين هيشري، يتناول حقيقة الإنسان وأن أصله من الطين وسيعود إليه.
وتميزت المسرحية بتوظيف الأداء الحركي وفيزياء الجسد بإتقان، فكانت كل حركة تحمل مضموناً مميزاً، ولا سيما الاتكاء على قصائد محي الدين ابن عربي، والإسقاط على هموم الإنسان العربي التي يجملها في كل مكان، ويحمل العرض المسرحي رسالة: "بالحب يمكن حل جميع الخلافات والمشاكل".
وقال مخرج وبطل العرض التونسي وليد قصوري، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا): "إن كلمة "الغضراء" تعني البساط الأخضر الحر اللزج، مضيفا، "استمتعنا في تقديم المسرحية وبحفاوة استقبال الجمهور الأردني لنا وتفاعله مع العرض، كما أثني على فكرة نقل الفضاء المسرحي من القاعات المغلقة إلى الساحات المفتوحة".
في سياق متصل، تتواصل إقامة الورشات المسرحية الإبداعية، التي تقام على هامش عروض المهرجان، في مقر إقامة الوفود المشاركة في فندق ساندي بالاس، وهي: "المكياج الدرامي" وتقدمها: أميمة بنعياد من المغرب، و"التعبير الجسدي" تقدمها: كونتين جوي من فرنسا و"الكوميديا المرتجلة" يقدمها: بوريس أوليفر من بلجيكا، و"استديو التمثيل" تقدمها: ميهيلا ميهوت من أميركا، و"الصوت والغناء" تقدمها: كاثلين بيل من أميركا. كما وقع مدير المهرجان، المخرج حكيم حرب، كتابه، "القبطان الذي ظل طريقه نحو المسرح"، عند الساعة الرابعة من مساء أمس، في قاعة الندوات بفندق ساندي، فيما تعرض في الثامنة مساء في الساحة الخارجية لنقابة الفنانين الأردنيين، المسرحية الفلسطينية "2077 من يرد البقاء".- (بترا)
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