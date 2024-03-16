الأحد 17 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

"مطر لتراب حدائقهن" ديوان جديد للشاعر علي مي

"مطر لتراب حدائقهن" ديوان جديد للشاعر علي مي
"مطر لتراب حدائقهن" ديوان جديد للشاعر علي مي
يُهدي الشاعر الفلسطيني علي مي ديوانه الأخير "مَـــطـَـــــرٌ  لِتُـــــرابِ حَدائِقِهِنَّ" الصادر عن "الآن ناشرون وموزعون" في الأردن إلى بِلادِه الشَّاهقة، وأبنَائها الَّذين يواجهون الألم بابتساماتهم الَّتي لا تعرفُ الذُّبول.اضافة اعلان
ويقدم الشاعر الحائز على المركز الثاني بجائزة الشارقة للإبداع الأدبي في مجال الشعر، عن مجموعته "نهارُ الغزالة" صورا شعرية تؤثثها لحظات الحزن الفلسطيني، وتسند إيقاعاتها رؤى حالمة بغد تتحرر فيه مدن الحياة من هذا الموت.
"أرفعُ الحُـزنَ عَـن صَدرِ أغنيَّـتي.. وأعودُ إلى جَـسـدي آخرَ اللَّيلِ
أضحكُ.. والـقَـلبُ زيتونــةٌ هــشَّمَتها الـفُــؤوس... والخيــلُ مَجنونةٌ مُـنـذ مَـوتِ الـبَـسُـوس.. وإنْ قـيــلَ لا بُـدَّ مِـن طَـللٍ بَعْــدَ هَـذا.. فـمَا ضرَّ بَعـدَ وقـوفِي الـطَّـوِيــلِ الجُـلوس"..
وبتفاصيلَ تسكن الشاعر الذي يقرأ أرضه، حجراً وتربة ونباتاً وماءً وكائناتٍ وأساطيرَ وتاريخاً حضارياً وتراثاً شعبياً، يؤنسن صاحب ديوان "مَـــطـَـــــرٌ  لِتُـــــرابِ حَدائِقِهِنَّ" كل شيء في هذا المحيط ليصنع الحياة التي يحلم بها، ويجعل من كل الكائنات بشرا يشعرون بالغياب كما في قصيدة السّروة التي أسرج خيالاتنا معها وجعل منها مقاوما شرسا، وحلما يراود كل من يعشق الحرية: "وقَبلَ أن أُجَنَّ.. قَبل أن أصيرَ شَاعراً.. كنتُ أرى السَّروةَ في الحَديقةْ.. مَسلَّـةً خضراءَ فوقَ رُقعة الخَليقة..
وفي مديح كائنات الهامش لا يتوقف علي مي عن استنهاض الحياة حتى في من لا نعتقد أنهم يستحقونها، ووفق بنية سردية شعرية ترسم صورة أخرى لمقامات لم نكن ندركها، معلنا انحيازه لهذه الكائنات وحقها في الحب والحياة والمديح، كما هو حق من ننحاز لهم، مؤكدا حق الجميع في الحياة، رافضا التعالي البشري المقيت.
وحين ينوء الشاعر بحمل الحقيقة يتوقف ليسمع لهمس قلبه، القلب العاشق، فيبوح بسر عشقه لمدن كانت في طريق الحياة نبوءات شاعر ومحطات أسرار ووجع، فكانت إربد إذ تُـقصِـي عَــن الفَـجرِ الـغـزالِ ذِئــابهُ، ودمشـق في شجن دمشقي، وبَـــغــداد في نشيد تشرين، والقاهرة في شهقات أخيرة، ليوقّع الشاعر على مسارات ما تزال تجرح الذاكرة بالحنين، وترسم في الأفق ظلال البعيد.
وعلى عزف الدم الفلسطيني ينشد علي مي أناشيد كنعانية، يرسم فيها ملامح يوسف، الفتى الغزي مشهرا سيف الوجع في حوارية بينه وبين أمه، ثم يمرّ على شهيدة الكلمة شيرين أبو عاقلة، وريم بنا، وناي البـرغوثي، حتى يتوقف عند صديقاتُ أُمِّــه، ليكوي جراحه على مصاطب أعمارهن بكل حنين.
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