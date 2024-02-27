الأربعاء 28 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

معرض مسقط للكتاب.. رحلة للباحثين عن المعرفة

معرض مسقط للكتاب.. رحلة للباحثين عن المعرفة
معرض مسقط للكتاب.. رحلة للباحثين عن المعرفة
مسقط – يعد معرض مسقط الدولي للكتاب، رحلة للباحثين عن المعرفة، ومنبرا ثقافيا بارزا.
ويشكل المعرض، الذي رعى حفل افتتاح فعالياته في دورته الـ28 وزير الأوقاف والشؤون الدينية، محمد بن سعيد المعمرى، الوجهة الثقافية المثالية لعشاق الكتاب، والتظاهرة السنوية الأبرز لكُل المُهتمين بالثقافة والأدب والفن.اضافة اعلان
وقالت مدير عام الإعلام الخارجي في سلطنة عُمان، شيخة أحمد المحروقية، إن المعرض كل عام في تحد جديد، مضيفة أنه في تقدم وتطور جديد عام بعد عام.
وأكدت المحروقية، في تصريح خاص لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن معرض مسقط الدولي للكتاب ماض وبكل جدية نحو التنافسية العالمية، وحتى يحتل مكانة مرموقة على خريطة معارض الكتب العالمية.
وأوضحت أنه يلاحظ أن دور النشر المشاركة في المعرض هي في تزايد مستمر، حيث بلغ عددها للدورة الحالية 847 دار نشر ، يمثلون 34 دولة ما بين شقيقة وصديقة، مشيرة الى أن "مسقط للكتاب" هو أول معرض شامل يستهدف جميع الفئات العمرية.
وأشارت إلى أن الشعب العماني، بكل فئاته ذكورا وإناثا، طلبة مدارس وجامعات، شغوف بالقراءة، ويتطلع دوما إلى كل ما هو جديد، أكان ثقافيا أم سياسيا أم اجتماعيا أم ترفيهيا، مؤكدة أنه يضع على رأس أولوياته الاطلاع على ما يصدر من العالم فكريا وثقافيا.
ووجهت المحروقية رسالة إلى الأطفال، داعية إياهم إلى ضرورة الاستمرار في القراءة والاطلاع على كل ما هو جديد.
كما دعت، أولياء الأمور إلى ضرورة تعزيز التفكير النقدي لدى أبنائهم، لا أن يستقبل كل ما في الكتاب كما هو.
وشددت المحروقية على أهمية تدريب الأطفال وتعليمهم على التحليل العلمي، والانتقاد البناء، وأن يتحدوا الكاتب في أفكاره.
ويُشارك في المعرض، الذي أٌقيم في مركز عُمان للمؤتمرات والمعارض، 34 دولة، من خلال 847 دار نشر، منها 676 بصورة مُباشرة، و171 بصورة غير مُباشرة، تتوزع على 1236 جناحًا.
وتصدرت مصر الدول المُشاركة، بـ128 دار نشر، تلتها سلطنة عُمان 104، ثم لبنان 76، فيما شارك من الأردن 45 دار نشر.
وبلغ إجمالي عدد العناوين والإصدارات المُدرجة في موقع المعرض 622002 عنوان، منها 268975 كتابا عربيا، و204525 كتابا أجنبيا.
في حين بلغ عدد المجموعات العُمانية المُدرجة 19026 مجموعة، بينما بلغ عدد الإصدارات الحديثة المُدرجة (2023-2024)، ما يُقارب 35989 إصدارا.
وتضمن "مسقط للكتاب" مجموعة واسعة من البرامج والأنشطة والفعاليات الثقافية، وأُخرى مُخصصة للأطفال، في حين حلت مُحافظة الظاهرة ضيف شرف على هذه الدورة، إذ اشتمل المعرض على جناح خاص للتعريف بالتاريخ الفكري والحضاري لهذه المُحافظة.
وبينما كانت ثيمة "مسقط للكتاب" للعام الحالي الذكاء الاصطناعي، حيث شهد الكثير من الفعاليات والأنشطة الثقافية تحت هذه الثيمة، منها ندوة "الذكاء الاصطناعي.. تحديات وفرص"، و"الرواية والذكاء الاصطناعي"، و"التحولات الثقافية.. تأثير الذكاء الاصطناعي على الثقافة والإبداع".
ويحتضن المعرض، 152 فعالية مُختلفة، فضلا عن ركُن للطفل، شهد فعاليات عديدة، كالورش والمُسابقات والمسرحيات والجلسات النقاشية والحوارية وأنشطة الابتكار، والأنشطة الذهنية، وفعاليات الرسم والتلوين وإعادة التدوير وجلسات القراءة، وصناعة الأغلفة والفواصل، وكتابة القصص والاستماع إليها، والكتابة الإبداعية والابتكارات العلمية، إلى جانب برامج الإلقاء الشعري والإنشاد، وعروض مسرح الظل.-(بترا)
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
1678329520724

حيث زعيتر وأبو شرار

منذ 52 دقيقة
حوارية تناقش الترقيات والبحث العلمي في الجامعات الأردنية

حوارية تناقش الترقيات والبحث العلمي في الجامعات الأردنية

منذ 54 دقيقة
df137465-8dae-4dd0-bea0-4733dae502dd

معرض مسقط للكتاب.. دهشة تتجدد ومعارف تتألق

منذ11 ساعة
مشهد من الفيلم الفلسطيني no other land

الفيلم الفلسطيني "لا أرض أخرى" يحصد "الدب الذهبي" في برلين

منذ11 ساعة
حمادة الجمل يحصل على الدكتوراه في "الاتّجاه الإسلاميّ

حمادة الجمل يحصل على الدكتوراه في "الاتّجاه الإسلاميّ في شعر سعيد يعقوب وسلطان إبراهيم

منذ11 ساعة
فتحي غبن

رحيل فتحي غبن.. "إسرائيل" قتلت "فان غوخ غزة" مرتين

منذ11 ساعة
افكار و مواقف
مكرم أحمد الطراونة

أهواء ومصالح

مكرم أحمد الطراونة |اليوم

الانتخابات الأميركية والأجندة الشرق أوسطية

د. محمد حسين المومني |اليوم
ماهر أبو طير

هذه ليست هدنة.. هذا تجريع للسم

ماهر أبو طير |اليوم

تصفير البيروقراطية

موسى الساكت |اليوم

تعديل "التقاعد المدني" يعود للأضواء!

د.خليف الخوالدة |اليوم

غزة تموت جوعا

زيدون الحديد |اليوم
ترجمات
1

سراب الدولتين‏: كيف تكسر حلقة العنف في واقع الدولة الواحدة‏ (2-1)

ترجمات |منذ 53 دقيقة
جانب من آثار الدمار الحاصل بمستشفى الشفاء في شمال غزة-(وكالات)

تدمير النظام الصحي في قطاع غزة يتجاوز مستشفياته

ترجمات |26 شباط 2024
تظاهرة مؤيدة لوقف الحرب في غزة بالعاصمة البريطانية، لندن - (المصدر)

الحرب في غزة تسمم السياسة البريطانية

ترجمات |26 شباط 2024
‏متظاهرون يدعون إلى وقف إطلاق النار في غزة، أمام البيت الأبيض في واشنطن - (أرشيفية)

كيف تغير الحرب بين إسرائيل وحماس العالم

ترجمات |26 شباط 2024
عناصر من المقاومة العراقية التابعة لفصائل قوات الحشد الشعبي - (أرشيفية)

لماذا أوقفت المقاومة العراقية التصعيد ضد أميركا؟

ترجمات |25 شباط 2024
بوستر يظهر آثار قصف، ويقول: "لا تستطيعون أن تقصفوا منطقة لجلب السلام" - (أرشيفية)

‏قصف المسلمين من أجل السلام‏

ترجمات |25 شباط 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
حمزة حجاج- العطاء المستمر والدائم من الأردن إلى أهلنا في غزة

العطاء المستمر والدائم من الأردن إلى أهلنا في غزة

المواطن الأردني 26 شباط 2024

حمزة حجاج- المواطن الأردني

انتشار مادة الكريستال المخدرة في شوارع الأردن 25 شباط 2024

حمزة حجاج- انتشار مادة الكريستال المخدرة في شوارع الأردن

نصيحة ! 24 شباط 2024

كاريكاتير حمزة حجاج نصيحة !

صمود أهل غزة 23 شباط 2024

c09c8610-e907-4882-b90a-9e6639f3ed1a (1) copy

تشجيع 22 شباط 2024

43b218d1-539b-49f5-8ddb-02a4d83ce652 copy
 
 