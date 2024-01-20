معهد كونفوشيوس في جامعة فيلادلفيا يقيم فعاليات ثقافية بمناسبة عيد الربيع الصيني

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أُقيمت فعالية ثقافية استثنائية في معهد كونفوشيوس/ فيلادلفيا (وقسم اللغة الصينية وآدابها) للتعرف على الثقافة الصينية، بتعاون وثيق مع السفارة الصينية في الأردن والمركز الثقافي الصيني، وذلك بمناسبة عيد الربيع الصيني. وشهدت هذه الفعالية حضورًا مميزًا تجاوز 300 شخص، وبحضور المستشارة الثقافية في السفارة الصينية السيدة شي وي ومساعد مدير المركز الثقافي الصيني أحمد العقرباوي من الجانب الصيني، ورئيس الجامعة الأستاذ الدكتور عبدالله الجراح ونائب رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور خالد السرطاوي وعميد كلية الآداب في جامعة فيلادلفيا الأستاذ الدكتور غسان عبدالخالق من جانب جامعة فيلادلفيا، بالإضافة إلى كادر معهد كونفوشيوس في جامعة فيلادلفيا وعدد من أساتذة الجامعة وموظفيها وطلبتها.اشتملت الفعالية التي أقيمت الثلاثاء الماضي على تقديم زوايا متنوعة، حيث تضمنت فنونًا صينية تقليدية مثل فن الخط الصيني وفن قص الورق الصيني، ما أضفى لمسة فنية فريدة على الفعالية. كما تمتع الحضور بفرصة لعب ألعاب صينية مثل الشطرنج الصيني مع خوض مسابقات عديدة كالإمساك بكرات باستخدام العيدان الصينية وغيرها، حيث شجعت هذه الفعاليات على التفاعل الثقافي بين الحضور. هذا وتمتع الحضور بتجربة الشاي الصيني وتناول الدامبلنغ dumplings بالأعواد الخشبية.تعكس هذه الفعالية التعاون الفعّال بين معهد كونفوشيوس/ فيلادلفيا والسفارة الصينية والمركز الثقافي الصيني في تقديم تجربة ثقافية مثيرة وتعزيز التبادل الثقافي بين الثقافات المختلفة. نالت الفعالية إعجاب الحضور بشكل كبير، حيث عبروا عن امتنانهم للجهود المبذولة في تنظيم هذا الحدث، مع التطلع إلى المزيد من التعاون والفعاليات المستقبلية التي ستعزز التفاهم الثقافي بين المجتمعين. كما وتمنى المنظمون للفعالية أن يحمل العام الجديد في طياته قيم عيد الربيع الصيني ومنها السلام والوئام والتناغم للعالم أجمع.