معهد كونفوشيوس في جامعة فيلادلفيا يقيم فعاليات ثقافية بمناسبة عيد الربيع الصيني

اشتملت الفعالية التي أقيمت الثلاثاء الماضي على تقديم زوايا متنوعة، حيث تضمنت فنونًا صينية تقليدية مثل فن الخط الصيني وفن قص الورق الصيني، ما أضفى لمسة فنية فريدة على الفعالية. كما تمتع الحضور بفرصة لعب ألعاب صينية مثل الشطرنج الصيني مع خوض مسابقات عديدة كالإمساك بكرات باستخدام العيدان الصينية وغيرها، حيث شجعت هذه الفعاليات على التفاعل الثقافي بين الحضور. هذا وتمتع الحضور بتجربة الشاي الصيني وتناول الدامبلنغ dumplings بالأعواد الخشبية.
تعكس هذه الفعالية التعاون الفعّال بين معهد كونفوشيوس/ فيلادلفيا والسفارة الصينية والمركز الثقافي الصيني في تقديم تجربة ثقافية مثيرة وتعزيز التبادل الثقافي بين الثقافات المختلفة. نالت الفعالية إعجاب الحضور بشكل كبير، حيث عبروا عن امتنانهم للجهود المبذولة في تنظيم هذا الحدث، مع التطلع إلى المزيد من التعاون والفعاليات المستقبلية التي ستعزز التفاهم الثقافي بين المجتمعين. كما وتمنى المنظمون للفعالية أن يحمل العام الجديد في طياته قيم عيد الربيع الصيني ومنها السلام والوئام والتناغم للعالم أجمع.