"مقاومة الاعتقال".. كتاب يعزز ثقافة الصمود بوجه الاحتلال

عزيزة علي

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صدر عن مؤسسة الأيام في رام الله، فلسطين، كتاب بعنوان "مقاومة الاعتقال"، وهو من تأليف مروان البرغوثي، عبد الناصر عيسى وعاهد أبو غلمة.يأتي الكتاب ضمن "أدب المقاومة في المعتقلات والسجون"، أساسيات تجربة الاعتقال وطرق الوقاية منها أولا، ومجابهتها والتصدي لها ثانيا.المؤلفون يشيرون، في مقدمتهم للكتاب، إلى أن الهدف هو تسليط الضوء على جريمة الاعتقال، وكشف مدى خطورتها على الشعب الفلسطيني، وعلى مقاومته، كما يكشف الكتاب عن أساليب ووسائل وأهداف الاحتلال من وراء سياسية الاعتقال الواسعة، ويقدم أيضا رؤية لأفضل الوسائل والأساليب الناجعة لمقاومة الاعتقال، كجزء مهم في مسيرة مقاومة الاحتلال وحماية بنية فصائل المقاومة ومجموعات المقاومة. وأيضا يقدم شرحا واضحا عن وسائل وأساليب المخابرات الإسرائيلية، في جمع المعلومات، وفي مراقبة ومتابعة وملاحقة المناضلين والمجاهدين وفي اعتقالهم.كما يسلط الكتاب الضوء على أساليب التحقيق التي تمارسها أجهزة المخابرات الإسرائيلية، مع المعتقلين، لانتزاع الاعترافات منهم، والإيقاع بهم وخداعهم، ويسلط الضوء كذلك، على أبرز ممارسات التعذيب والتنكيل، وعلى مدى الضرر البالغ، الذي يلحق بالمقاومة وفصائلها ومناضليها، من جراء الاعتقالات، ويقدم تصورا لآليات مواجهة التحقيق وحماية المعلومات، باعتبار ذلك واجبا وطنيا، دينيا وأخلاقيا، خاصة وأن اعتراف المعتقل، أمام أجهزة المخابرات الإسرائيلية، يتحول ويترجم على أرض الواقع، إلى سنوات يقضيها الأسير من وراء القضبان.ويكشف الكتاب أيضا عن أحدث الوسائل التي يمارسها عملاء الاحتلال، في الزنازين وفي غرف العار "غرف العملاء في السجون والأقسام الخاصة، بهم"، ويقدم موجزا عن المحاكم العسكرية وآثارها على النضال الوطني الفلسطيني، وعن تجربة الحركة الأسيرة، وأفضل الطرق للاستفادة من فترة الاعتقال وتقليل الأضرار إلى أدنى مستوى ممكن، من خلال آليات مواجهة سياسة مديرية السجن، ويقدم عرضا موجزا أيضا عن الآثار السلبية المترتبة على الاعتقال، سواء على الفرد أو الأسرة أو المجتمع. وفي النهاية يقدم سبيل وآليات تحرير الأسرى، وتعزيز ثقافة تحرير الأسرى، لدى القيادة السياسية وفي المجتمع.ويؤكد المؤلفون أن هذا الكتاب يشكل دليلا ومرشدا لمقاومة الاعتقال، فهو دعوة صريحة وواضحة للتعامل بجدية أكبر، من قبل الأوساط والمستويات الفلسطينية، مع جريمة الاعتقال، في الوقت الذي أصبح فيه قضاء أكثر من ثلاثة عقود في سجون الاحتلال، واعتقال مئات الفلسطينيين شهريا، ووجود ما يقارب عشرة آلاف أسير في سجون الاحتلال، أمرا عاديا لا يتوقف عنده أحد.ويهدف هذا الكتاب إلى نشر وترسيخ ثقافة وفكر تحرير الأسرى وكأولوية وطنية، كما يشكل الكتاب إضافة وإفادة نوعية للمواطن والمناضل والمقاوم، وأن يعزز من ثقافة مقاومة الاحتلال، ومن ثقافة الصمود في التحقيق ومن ثقافة حماية أمن المقاومة، ويسهم في ثقافة تحرير الأسرى وتحرير الوطن.ويشير المؤلفون إلى أن الحركة الصهيونية، لم تكتف بالنكبة التي حلت بالشعب العربي الفلسطيني، والتي أدت إلى قيام إسرائيل، على أنقاض الوطن التاريخي للشعب الفلسطيني، وتدمير 514 قرية ومدينة وبلدة، وتهجير وطرد الغالبية الساحقة من شعب فلسطين، وتدمير عشرات المجازر، وتحول مئات الآلاف من الفلسطينيين إلى لاجئين، بل واصلت هذه الجريمة الفريدة، في التاريخ الإنساني، ببشاعتها، وقامت في حزيران 1967، باحتلال ما تبقى من الأراضي الفلسطينية، أي الضفة وقطاع غزة والقدس الشرقية، إضافة إلى باقي الأراضي العربية.وفي إطار سياساتها لتثبت الاحتلال، والحكم العسكري، وإحكام السيطرة على الشعب الفلسطيني، الذي وقع تحت الاحتلال العسكري، مارست إسرائيل جملة من السياسات، أبرزها مصاردة الأراضي، وإقامة المستوطنات، ونهب الثروات والسيطرة على مصادرة المياه، والسيطرة على مناحي الحياة المختلفة.ولتحقيق هذا الهدف، شنت إسرائيل حملة عشواء، على مظاهر العمل الوطني الفلسطيني كافة، الرافض والمقاوم للاحتلال، وارتكبت عمليات قتل واغتيال وإبعاد للقيادات والفعاليات الوطنية، وتقييد الحركة الداخلية بين المناطق الفلسطينية المحتلة، والسيطرة على المجال الاقتصادي بصورة مطلقة، واتباع سياسة الاعتقال على نطاق واسع، ليصل مستوى لم يمارسه الاستعمار في أي بلد محتل في العالم، فعلى مدار 43 عاما من الاحتلال، تعرض ما يقارب 750 ألف فلسطيني وفلسطينية للاعتقال في السجون ومعسكرات الاعتقال الإسرائيلية، وهذا رقم قياسي لشعب، لم يصل تعداد سكانه في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إلى أربعة ملايين نسمة.جاء الكتاب في سبعة فصول، يتحدث الأول عن أهداف سياسة الاعتقال، ويتمثل في الاستيلاء على أكبر قدر من الأراضي، وأقل عدد من السكان، وإقامة وتوسيع المستوطنات، والفصل الثاني يتناول الإجراءات الوقائية لمقاومة الاعتقال، والثالث التحقيق وأساليب التعذيب، والفصل الرابع يتحدث عن المحاكم الإسرائيلية الظالمة، بينما يتناول الفصل الخامس سياسة إدارة السجون وسبل مواجهتها، والفصل السادس يتناول الآثار السلبية المترتبة على الاعتقال، والسابع يتحدث عن تحرير الأسرى.