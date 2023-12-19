مكتبة الحسين بن طلال تهدي عشرة آلاف كتاب لـ21 مدرسة

أحمد التميمي

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إربد - أهدت جامعة اليرموك ما يقارب 10 آلاف كتاب لـ21 مدرسة من مدارس قصبة مدينة اربد، وفق مدير مكتبة الحسين بن طلال الدكتور عمر الغول.وأكد الغول أن الإهداء جاء سعيا من الجامعة إلى نشر ثقافة القراءة بين طلبة المدارس.جاء حفل التسليم بحضور مدير مديرية التربية والتعليم للواء قصبة اربد الدكتور حمزة نجادات، ومديري المدارس التي تم إهداء الكتب اليها.وأكد الغول أن مكتبة الحسين بن طلال وتحقيقا لرسالة جامعة اليرموك بخدمة المجتمع والسعي لتنميته نحو الأفضل؛ قامت بإهداء الكتب لمكتبات مدارس قصبة مدينة اربد لتشجيع طلبتها على ثقافة القراءة ورفع مخزونهم المعرفي، مؤكدا ان الكتب المهداة منتقاة بحيث تتناسب مع المستوى المعرفي والفكري والثقافي لطلبة المدارس.وأشار إلى ان هذه الإهداءات شملت مدرسة أبي بكر الصديق الأساسية الأولى للبنين، ومدرسة بيت راس الثانوية الشاملة للبنين، ومدرسة حور الثانوية الشاملة للبنين، ومدرسة حي الصالح الأساسية للبنين، ومدرسة خالد بن الوليد الثانوية الشاملة للبنين، ومدرسة سعد بن أبي وقاص الثانوية الشاملة للبنين، ومدرسة عبدالرحمن الحلحولي الأساسية للبنين، وغيرها الكثير.بدوره أشاد نجادات بهذه المبادرة الفاعلة من مكتبة الحسين بن طلال والتي من شأنها إثراء مكتبات المدارس بكتب ثقافية ومعرفية تفيد طلبة المدارس ومعلميها في الوقت نفسه، داعيا مديري المدارس الاستفادة ما أمكن من الكتب وتشجيع الطلبة على ثقافة القراءة لتعزيز الوعي المعرفي والثقافي لديهم.