"ملابس تنجو بأعجوبة" رواية تحاكي معاناة أهالي غزة من القصف والنزوح

عزيزة علي

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عمان – صدر عن المؤسسة العربية للداراسات والنشر، رواية بعنوان "ملابس تنجو بأعجوبة"، للروائي والقاص يسري الغول، عضو الاتحاد العام للكتاب والأدباء الفلسطينيين.يقول الغول: "إنه كتب هذه الرواية في الفترة الواقعة بين العامين 2021-2023، أي قبل معركة "طوفان الأقصى"، لكن تم التعديل على بعض أحداثها خلال عدوان العام 2023، حيث قام الاحتلال بتدمير بيت الروائي يسري الغول بالكامل في عدوان 7 أكتوبر 2023، وكذلك بيت الروائي سعيد الكحلوت. والفارق بين التدميرين، أن الأول تم من دون تحذير لكن من حسن حظ الغول، أنه ترك بيته قبل تدمير منطقته بأيام، أما الثاني، فقد حدث بعدما تمت مهاتفة ضابط المخابرات للكاتب سعيد الكحلوت كما جرى مع بطل الرواية، موعزا لسعيد بإخلاء البيت خلال خمس دقائق ثم في لحظة خاطفة تم تدمير البناية بالكامل، شأنها شأن آلاف البنايات والأبراج والبيوت في قطاع غزة.ومن أجل إعادة ترتيب الرواية بشكل مناسب، وبعد الاتفاق الشفوي مع الكاتب سعيد الكحلوت، تقرر تغيير اسم بطل الرواية من محمود رافع إلى سعيد رافع.ويشير الغول في رسالة بعثها للناشر يقول فيها: "إنه كتب رواية "ملابس تنجو بأعجوبة"، عما يجري الآن، والمادة المعدلة ما تزال موجودة، لكن للأسف تم قصف جميع الأبنية المدنية هناك ولا يمكن المخاطرة بالتوجه نحو تل الهوا. وخوفا من قصفنا أسوة بغيرنا في غزة، فإنني أرسل لك مادة الرواية الأولى، الموجودة في لابتوب البيت خوفا من الانتقال إلى السماء قبل أن تكون بين يديك، لكنها بحاجة لتدقيق لغوي ونحوي، أمنحك حق نشر الرواية نهاية العام الحالي أو بداية العام المقبل، مع حق التصرف والتعديل أيضا بما تراه مناسبا، وإن عشنا سأرسل لك المادة النهائية معدلة إن عشنا.. يسري الغول غزة- مخيم الشاطئ".وكتب أيضا الدكتور سعيد الكحلوت الكاتب الفلسطيني يقول: "إن جميع أرجاء المدينة باتت تدرك أن كل الطرق تؤدي إلى الحرب، وأنا - وحدي- ما أزال أبحث عن طريق يوصلني إلى حبيبتي، لعلي أعطل العدم".على غلاف الرواية كتب الروائي والأكاديمي الفلسطيني الدكتور حسن القطراوي كلمة يشير فيها إلى أن "الغول يشرع مرة أخرى بإعادة طرح المسكوت عنه في الأدب الفلسطيني، فيضعنا أمام أنفسنا بلا تجميل، في سردية تتجاوز الأعمال الفلسطينية السابقة، كأنها استشراف للمجازر التي تحدث اليوم في قطاع غزة، ليصدق رأي شيخ الروائيين الراحل غريب عسقلاني أن الغول سيكون علامة فارقة في تاريخ السردية المعاصرة".من أجواء الرواية التي تتحدث عن اللجوء وأماكن الإيواء في غزة وعن القصف الذي يقوم به الاحتلال على المنازل يقول: "لمعت شاشة الهاتف، فخفض رأسه يستطلع الرسالة الجديدة، تصتك أسنانه خوفا من صاروخ طارئ أو رصاصة طائشة، فتح الرسالة بيد مرتجفة، والشقة تهتز مع انبعاث ضوء برتقالي في مناطق محاذية (أمامكم عشر دقائق لإخلاء المبنى، لأننا سنقوم بقصفه.. جيش الدفاع الإسرائيلي).ظل مرابطا في مكانه، تيبست أطرافه وانعقد لسانه حتى لم يعد يتكلم، زوجته المتبرمة/ المرتبكة تأملت تفاصيله مندهشة وسألت: ما بك يا رجل، لماذا تغير لونك؟ أحجم عن إبلاغها بالأمر، فربما كانت مجرد محاولة لبث الرعب بين السكان، حيث سبق وحذرت غرفة العمليات المركزية للمقاومة عن محاولات الاحتلال المستمرة بإشاعة الخوف كي ينزح المواطنون إلى جنوب المدينة، لإحكام السيطرة على جميع مناطق قطاع غزة بسهولة. لا شيء، لا شيء.صار قلبه ينبض بقوة، تأمل طفلته التي جاءت إلى الدنيا بعد ولادة متعسرة، الأدوية والمصاريف، الزيارات المتلاحقة للأطباء، الأحلام والصلوات، وأسئلة كثيرة تراوده: هل ستذهب كل الأشياء سدى؟ ثم أين سيذهب؟ وكيف سيعيش بقية أيام الحرب والأيام التي تليها؟ هل سيحتمله الناس؟ الصقيع يحاصرهم كأصوات القذائف، والقلب يدق ويدق.. سعيد، ماذا هناك؟ أخبرتك لا شيئ".في مشهد ثان تشير الرواية إلى عملية اهتزاز "الأرض من تحته، تتناثر الشظايا حوله، فيطير العجوز إلى زاوية بعيدة، مشهد درامي متكرر في مدينة تشبه المقبرة.. كل شيء غارق في الغبار، رمادية الوجوه والبنايات والبشر. الصراخ العويل والتكبير يملأ المحيط، سيارات الإسعاف تنطلق نحوهما وهما منبسطان مع الأديم، يتحسسانه فيسألهما عن العجوز، يفتشان في جسده عن ندوب يخبئها أو جروح طارئة في رأسه وخياله، يلوذ بهم من الضياع.امرأته في ركن مهجور تدعو الله أن يعيده إليها سالما من كل سوء، فيطلع كالبدر من ثنيات الحرب، وجهه رمادي مخطط ببقع دماء قليلة، يحضنها كأنه عائد من سفر، يقبلها وطفلته بقوة، بينما تبكي الطفلة ودموعها بعودته تشع ألقا. كل شيء حدث كأنه حلم عابر، قالت: كنت سأموت إن حدث لك أي مكروه. كأنه نسي الجحيم خلفه..عُمر الشقي بقي".