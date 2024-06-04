 
الثلاثاء 04 حزيران 2024
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ملتقى التكريم الثقافي يحط رحاله في عمان

ملتقى التكريم الثقافي يحط رحاله في عمان
ملتقى التكريم الثقافي يحط رحاله في عمان
تحت رعاية حاكم إمارة الشارقة الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي ، تقيم دائرة الثقافة في إمارة الشارقة ( ملتقى التكريم الثقافي التاسع عشر / الدورة الرابعة في الأردن ) حيث سيتم تكريم أربعة من كبار المبدعين في المملكة الأردنية الهاشمية ، ممن أسهموا في إثراء الحركة الأدبية والتاريخية والتوثيقية لسنوات طويلة وهم :اضافة اعلان
الأستاذ الدكتور عبد القادر الرباعي 
الدكتورة هند أبو الشعر 
القاص والروائي يوسف الغزو 
الروائي محمد عمر أزوقة
وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأربعاء 5/6/2024 في دائرة المكتبة الوطنية في العاصمة عمان ، ويأتي هذا التكريم تقديرا للدور الريادي الذي قام به هؤلاء المبدعون الأردنيون .
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