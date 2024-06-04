ملتقى التكريم الثقافي يحط رحاله في عمان

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تحت رعاية حاكم إمارة الشارقة الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي ، تقيم دائرة الثقافة في إمارة الشارقة ( ملتقى التكريم الثقافي التاسع عشر / الدورة الرابعة في الأردن ) حيث سيتم تكريم أربعة من كبار المبدعين في المملكة الأردنية الهاشمية ، ممن أسهموا في إثراء الحركة الأدبية والتاريخية والتوثيقية لسنوات طويلة وهم :الأستاذ الدكتور عبد القادر الرباعيالدكتورة هند أبو الشعرالقاص والروائي يوسف الغزوالروائي محمد عمر أزوقةوذلك في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأربعاء 5/6/2024 في دائرة المكتبة الوطنية في العاصمة عمان ، ويأتي هذا التكريم تقديرا للدور الريادي الذي قام به هؤلاء المبدعون الأردنيون .