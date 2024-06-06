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ملتقى الشارقة الثقافي يكرم 4 مبدعين أردنيين

حفل تكريم لأربعة أدباء وكتاب اردنيين
ملتقى الشارقة الثقافي يكرم 4 مبدعين أردنيين

ضمن ملتقى الشارقة للتكريم الثقافي اقيم في المكتبة الوطنية صباح اليوم الأربعاء 5/6/2024 حفل تكريم لأربعة أدباء وكتاب اردنيين ،وبحضور وزيرة الثقافة الأستاذة هيفاء النجار والقائم بأعمال السفارة الإماراتية المستشار حمد المطروشي ورئيس دائرة الثقافة في إمارة الشارقة عبدالله بن محمد العويس ومدير إدارة الشؤون الثقافية بالشارقة محمد بن ابراهيم القصير وعدد من المثقفين والإعلاميين الأردنيين وأدارت الحفل الدكتورة إيمان عبد الهادي.

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وكرم في الحفل كل من الأستاذ الدكتور عبد القادر الرباعي والمؤرخة والقاصة الدكتورة هند أبو الشعر ، والقاص والأديب يوسف الغزو والروائي محمد أزوقة .
وألقى العويس كلمة عن دائرة الثقافة بالشارقة ، ناقلاً تحيات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة مؤكداً أهمية واستحقاق المبدعين الأردنيين للتكريم.


كما ألقى القائم بأعمال السفارة الإماراتية المستشار حمد المطروشي كلمةً أكد فيها عمق العلاقات الثقافية الأردنية الإماراتية مباركاً للمكرمين فوزهم بملتقى الشارقة للتكريم الثقافي. 


من جهته ألقى كلمة المكرمين الأستاذ الدكتور عبد القادر الرباعي ناقلاً شكره لحكومة الشارقة على جهودها في تكريم المبدعين الكتاب الأردنيين ملقياً الضوء على مكارم حاكم الشارقة الشيخ الدكتور سلطان القاسمي.


وتم عرض فيلم عن المكرمين الأربعة وريادتهم الإبداعية.

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