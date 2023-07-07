"ملتقى طيف" تنظم حفلا تكريميا للفائزين بمسابقة طيف الرمضانية

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نظمت جمعية ملتقى طيف حفلا تكريميا على مسرح مدرسة معاذ بن جبل الأساسية للبنين في الطرة للفائزين بمسابقة طيف الرمضانية في موسمها الخامس وهم الطالبة رغد الزوباني والطالبة ماريا الزوباني والطالبة رحمة حجازي والطالبة رغد عيد والطالبة جنى درابسة.واشتمل الحفل الذي رعاه الدكتور محمود تركي درابسة وحضور الأستاذ فخري مياس مدير النشاطات في مديرية التربية والتعليم للواء الرمثا على أمسية شعرية للشاعرين أحمد طناش شطناوي ونضال الرفاعي على عدد من المحطات حيث استهل الحفل الذي أدارته باقتدار الطالبة لين حجازي تلاوة آيات من الذكر الحكيم قدمته الطالبة جنى درابسة بعدها قدم رئيس ملتقى طيف الأداب والفنون الشاعر الأستاذ محمد تركي حجازي كلمة رحب خلالها بالحضور وتحدث عن تفاصيل المسابقة والأنشطة الثقافية التي ينظمها الملتقى للارتقاء بالإبداع والفكر الجمعي.تلاها كلمة لراعي الحفل الدكتور محمود تركي الدرابسة شكر خلالها الملتقى وبارك للفائزين مبينا أهمية حفظ القرآن الكريم ودوره في اثراء الجوانب المعرفية اللغوية لدى النشأ.بعد ذلك قرأ الشاعر أحمد طناش شطناوي قصيدة صوفية حلق خلالها الي مقامات روحية عالية مستمدا لغتها من التراث الإسلامي العريق تلاه الشاعر نضال الرفاعي قصيدة في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم حازت على إعجاب الحضوروفي نهاية الحفل قامت مديرة الحفل باستدعاء راعي الحفل ومدير الأنشطة في مديرية التربية والتعليم في لواء الرمثا ورئيس الملتقى لتكريم الفائزين وأعضاء لجنة التكريم والداعمين المسيرة الملتقى واختتم الحفل بدعوة عشاء للفائزين والضيوف.