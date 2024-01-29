ملكاوي يعاين الوجود والوعي في كتاب جديد

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لعله ما من سؤال أخذ من حيز التفكير الإنساني مثلما أخذه سؤال الوجود. فمنذ أن وعي الإنسان على وجوده الفعلي كائنا عاقلا، قادرا على إحداث التغيير في نفسه والمحيط، وعلى إحراز التقدم، واجه سؤال "علة الوجود".لكن السؤال الذي بدأ بصيغ بدائية في "طفولة البشرية"، أوجد أيضا في موازاته "أجوبة بدائية"، حاولت إيجاد الإجابة. في تلك الفترة "اخترع" الإنسان الديانات البدائية، والتي تأسست في مجملها على "مبدأ الخضوع" للأقوى، بما فيها الظواهر الطبيعية والكائنات، والظواهر غير المفسرة في حينها.تلك التغيرات البنيوية في سياق التاريخ البشري، جاءت في الأساس للتعبير عن فكرة تحقيق "العدالة المؤجلة"، والتي يتم "تعليقها" إلى "حياة أخرى".لكن هذا الفكر الذي ظهر في الأزمنة السحيقة، تبعته ديانات كبرى، وسياقات فكرية طورت من ذلك التصور البدائي في تلك التجمعات، وقادت السياقين الثقافي والفلسفي خلال قرون طويلة، وشكلت مدارس عديدة بإجابات غير قاطعة، ليظل السؤال مثار بحث واجتهاد حتى اليوم، فـالـ"الوجودية" تقر بـ"تعدد الحقيقة"، وأنه لا يمكن لإجابة واحدة فقط أن تحسم الجدل، خصوصا حين نتحدث عن صيرورة الإنسان بما هو جماعة، وعن تطوراته خلال رحلة الإنسانية من العصور السحيقة إلى اليوم.حتى في عصر ما بعد النهضة، ومع تأسيس الفلسفة الوجودية بواسطة الدنماركي سورين كيركيغارد، نرى أن المفاهيم تتغير بينه وبين تابعيه ممن أضافوا إلى هذه الفلسفة مثل مارتن هيدغر، وفي ما بعد جان بول سارتر. ففي الوقت الذي ذهب فيه كيركيغارد إلى فلسفة الدين و"الواقع الملموس" للخروج بتصور حول علة الوجود الإنساني، نقل هيدغر الجدل إلى داخل الوجود الإنساني نفسه ومظاهره العديدة، من خلال "علم تجريد الوجود"، أو ما يدعى بـ"الأنطولوجيا" أو "الكينونة". ثم جاء سارتر ليعلق علة الوجود بوعي الحرية، أي أن الإنسان لا يكون موجودا من دون الوعي بوجود الحرية، ليربط ذلك باستخدامها الواعي.في هذه السياقات، وفي محاولة للإضافة إلى الخبرة البشرية في سياق واحد من أكثر الأسئلة تعقيدا، يأتي كتاب "الحرية: مقاربة فلسفية لمفهومي الحرية والسعادة"، للباحث الدكتور هاني ملكاوي، والذي يطرح الأسئلة السهلة المعتادة: كيف جئنا للحياة، لماذا جئنا، ما المطلوب منا، وماذا بعد الحياة؟، والتي أجبرت الإنسان حتى اليوم على أن يقر بعجزه "العلمي" عن تقديم إجابات شافية لها.في بحثه عن تفاعل السياق الإنساني مع هذه الأسئلة، يميز الباحث بين فريقين، الأول النخبة التي تعاطت معها على أنها أسئلة عميقة تحتاج إلى دراسات في "العلة" والهدف، ولم تأخذ أي إجابات جاهزة في هذا السياق، وإنما حاولت تطوير الأسئلة نفسها لتشمل جوانب الوجود البشري من أجل أن تكون صورة أقرب إلى الحقيقة. والفريق الثاني الذي يستند إلى الإجابات التي عاشت آلاف السنين، والمستندة إلى التراث، تماشيا مع سكيولوجيات الأكثرية، ومبادئ تحقيق الطمأنينة والعدالة المؤجلة، بما تشمله من مفاهيم واسعة، تدخل هي الأخرى من باب فلسفة الوجود الإنساني نفسه، لكن كما هي سياقات، وليس كما هي أجوبة عن الوجود وسببه!.وفي الوقت الذي يعتري فيه الشك الفريق الأول أمام كل جواب مستحدث، يتراكم في مجال هذا البحث الضخم، نرى الفريق الثاني يعتنق أجوبة تتسم بـ"اليقينية" و"النهائية"، وحتى أنه يعمد إلى "النقل" في كثير من المواضع لإثبات وجهة النظر التي يتخذها، والتي غالبا ما تحتاج إلى العقل.في المقابل، يلجأ الباحث إلى طرح "سؤال الحضور، الذي جعله مكافئا وموازيا لـ"الطموح" و"تحقيق الذات". يقول الكاتب: "سؤال الحضور، هو عندما يجد الإنسان نفسه مطالبا بأن يبني حضوره النفسي، والاقتصادي، والسياسي، والمهني، والاجتماعي وجميع أشكال الحضور الأخرى التي تتطلبها الحياة (...) إذ يجب على الإنسان الاشتغال وبقوة على جميع أشكال حضوره في هذه الحياة، ليضمن حياة مستقرة غنية تؤهله إلى ترك بصمة خاصة به تؤشر إلى حضوره المميز في هذه الحياة".في سياق هذه المقولة، نجد أن المبعث الأساسي هي "الحاجات"، وربما تكون نظرية إبراهام ماسلو في "الدافع البشري"، وهرمه، أفضل ما يعبر عنها، من خلال تسلسله في إيراد الاحتياجات، والتي تبدأ بالفسيولوجية، والأمان، والاحتياجات الاجتماعية، ثم يذهب بعد ذلك لتحقيق "الاحتياجات الفوقية" التي تشمل التقدير، وتحقيق الذات.سؤال الحقيقة طرح آخر للباحث من خلال كتابه، وهو يمتلك التعقيد نفسه الذي يمتلكه سؤال الوجود. مفكرون عديدون ربطوا بين السؤالين، وأقروا أنهما سؤال واحد، إذ إن غاية الإنسان الأولى هي معرفة "حقيقة" علة الوجود. وفي الوقت الذي اجتهد فيه مفكرون كثيرون في محاولة تشكيل الوعي الملائم للتصدي لإجابة السؤال، اعتبر آخرون أن الوعي، وحده، لا يقود إلى الحقيقة بالضرورة، وأن المعرفة المتحققة، حتى عن طريق الوعي، قد تدخل "بواعث انفعالية" في تشكلها.لكن الأمر سيكون أكثر تعقيدا من وجهة نظر الفلسفة، فالحقيقة شرط للمعرفة، وإذا "كان الاعتقاد غير صحيح، فإنه لا يمكن أن يشكل معرفة". إن سؤالا مثل: ما هي الحقيقة، وما الذي يجعلها حقيقة، يبدو بسيطا جدا، لكنه ينطوي على كم كبير من الجدل. وفي الوقت الذي تستفيد فيه "نظرية المراسلات" من "الفلسفة التحليلية"، حين تقترح أن الحقيقة "هي أن ما نؤمن به أو نقوله يكون صحيحا إذا كان يتوافق مع ما هي عليه الأشياء في الواقع، أي مع الحقائق، يأتي البولندي ألفريد تارسكي ليقرن الحقيقة بمبادئ الرياضيات، وبشروط صحة الجملة، فمقولة "العشب أخضر"، تتبنى نموذجا قائما يمكن الاستدلال عليه، لتتطور فيما بعد، حسب السياقات، إلى اعتبار أن "ما هو موجود هو حقيقة".لكن مقولة مثل، هذه ربما تشكل "فخا" للحقيقة نفسها، فمصطلح "موجود" يعني الوجود العياني المحسوس، إذن، وماذا عن الوجود غير المحسوس؟ كيف يمكن إثبات "الحقيقة" من دون وجود نموذج للمطابقة؟.وفي سعيه لبحث جذور الحقيقة، يستعرض الكاتب هاني ملكاوي "المعارف ودرجات ثبوتها"، كالعلوم الطبيعية التجريبية، والعلوم الإنسانية والاجتماعية، والعلوم العقلية والمنطقية، وعلم الميتافيزيقيا. وفي الوقت الذي يطرح ثبوت العلوم بالتجربة، فهو يتبنى ثبوت حقيقة ميتافيزيقة "الخالق"، بالاعتماد على "الحدس" و"الفطرة"، وهي مما يقول إنها لا تحتاج إلى دليل وحجة وبرهان.في هذا المفهوم، يتبنى الكاتب عن سياقات "نظرية المعرفة" عند الإمام أبو حامد الغزالي، والتي عبر عنها بوضوح في كتابه "المنقذ من الضلال"، بالقول: "الشك يوصل إلى الحق"، محددا قاعدتين لـ"نظرية المعرفة" الخاصة به: الحدس الصوفي "الفيض"، والاكتساب، ففي حين تكون الأولى "ربانية"، فإن الثانية يتم اكتسابها بالتعلم. ورغم أهمية النظرية التي أتى بها الغزالي، واستفاد منها ديكارت فيما بعد "نظرية الشك"، إلا أن "إثباته" في نظرية المعرفة بذاتها لم تكن موقع ترحيب أو إجماع، خصوصا من قبل الفيلسوف ابن رشد، والذي قدم نقدا لاذعا لها.الكتاب يعتبر إضافة للجدل الفكري، والذي تتأسست عليه المعرفة بمجملها.