الثلاثاء 13 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

مناقشة العلاقة التكاملية بين المرشد النفسي والمعلم في ملتقى "فيلادلفيا التربوي"

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جانب من الملتقى التربوي-(من المصدر)
عمان-الغد- بمبادرة من قسم الإرشاد النفسي في كلية الآداب والعلوم التربوية بجامعة فيلادلفيا، وبالتعاون مع قسم الإرشاد النفسي في وزارة التربية والتعليم وأكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمين وجمعية علم النفس الأردنية وأكاديمية مدارس ريتال الدولية، عقد أول من أمس ملتقى "فيلادلفيا التربوي الأول"، تحت عنوان (العلاقة التكاملية بين المرشد النفسي والمعلم في المدارس)، برعاية الأستاذ الدكتور عبدالله الجراح رئيس جامعة فيلادلفيا، وبحضور 200 مشارك ما بين مدير ومعلم ومرشد يعملون في العديد من مديريات التربية والتعليم.اضافة اعلان
استهلت جلسة الافتتاح التي أدارتها الدكتورة عبير أبو وردة بالسلام الملكي وآيات عطرة من الذكر الحكيم، كما اشتملت على كلمة افتتاحية للدكتورة أرجوانة المومني مديرة تربية عين الباشا، نوهت فيها إلى ما توليه وزارة التربية والتعليم من أهمية كبيرة للإرشاد النفسي ودوره في صقل شخصية الطالب، كما نوهت إلى أهمية تسليط الضوء على التحديات التي تحف العلاقة التكاملية المنشودة بين المرشد النفسي والمعلم في المدارس الحكومية والخاصة. فيما رحب بالحضور وشكرهم كل من: الأستاذ الدكتور خالد السرطاوي نائب رئيس الجامعة والأستاذ الدكتور غسان عبد الخالق عميد كلية الآداب والعلوم التربوية.
واشتملت الجلسة الثانية التي أدارها الدكتور عدنان الطوباسي، على أوراق بحثية نقاشية قدمها على التوالي كل من: الدكتور حسين الطراونة رئيس جمعية علم النفس الأردنية، والأستاذ بسام الهباهبة رئيس قسم الإرشاد النفسي في وزارة التربية والتعليم، والدكتورة سناء الخوالدة رئيسة قسم الإرشاد النفسي في جامعة فيلادلفيا. كما اشتملت الجلسة التي أدارتها الدكتورة لينة عاشور، على أوراق بحثية نقاشية قدمتها على التوالي كل من: الأستاذة رانيا فقوسة من أكاديمية مدارس ريتال الدولية، والدكتورة سناء السيد الأستاذة المساعدة في قسم الإرشاد النفسي بجامعة فيلادلفيا، والأستاذ ماجد الخطيب اخنصاصي التعلم في أكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمين.
واختتم الملتقى الذي شهد حوارات مستفيضة وهادفة، بتوزيع شهادات التقدير على المشاركين الذين أوصوا بما يأتي:
أولاً: توطيد العلاقة بين المؤسسات الأكاديمية والتربوية على صعيد دراسة وإثراء العلاقة التكاملية بين المرشد والمعلم.
ثانيًا: تنظيم الدورات التدريبية الهادفة لإكساب المرشد والمعلم المعارف والمهارات التي من شأنها تحقيق التعاون المطلوب داخل المدرسة، وعلى نحو يصب في مصلحة الطالب.
ثالثًا: إعداد الأبحاث والدراسات العلمية والتربوية الهادفة لتفعيل دور المرشد النفسي، وتشخيص التحديات التي تواجهه في المدرسة.
رابعًا: توفير المعايير المناسبة لتوضيح وضبط أسس العلاقة التكاملية، بين المرشد والمعلم والمدير وأولياء الأمور.
خامسًا: العمل على عقد ملتقى فيلادلفيا التربوي سنويًا؛ لمواصلة البحث في القضايا التعليمية التربوية الأساسية والملحة.
سادسًا: تعميم محضر أعمال الملتقى وتوصياته على المشاركين، من خلال وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
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