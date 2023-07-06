منتدون يناقشون "أمي وأعرفها" للروائي أحمد طمليه في البيت العربي الثقافي

عزيزة علي

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أقام منتدى البيت العربي الثقافي ندوة حول رواية "أمي وأعرفها"، الصادرة عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر، للروائي أحمد طمليه، تحدث فيها الناقد د.زياد أبو لبن، وأدارها الدكتور يوسف ربابعة.رأى ربابعة أن طمليه في هذه الرواية ينقلنا عبر لوحات متفرقة معروفة في شكلها الظاهري، نراها وعاشها كثيرون لكنها تخفي بداخلها أسرارا عميقة نحضنها ونبكي.. وتلك هي عبارة النهاية في الرواية حين قابل فؤاد بهية ولعن كل ما حدث من خداع ووهم وتضليل لكل ذاك الجيل المنكوب، قائلا: "نظر إليها مليا (إلى بهية) كأنه يراها لأول مرة ثم حضنها وأجهش بالبكاء".وأضاف ربابعة "أمي وأعرفها؛ ولا أظن أن أحدا يعرف أمه لأنها تبقى سرا خالدا عاليا فوق كل المعارف، لذا فإن العنوان يبعث فينا فكرة الحياة نفسها بكل ما فيها من منطق وغير منطق، وما فيها من انكشاف وأسرار ومعرفة وجهل، وهكذا كانت الرواية، شتات وهجرة وحب وكره وحزن وفرح وألم وشقاء، أجيال تعيش عواقب الهزيمة وتحلم بالمستحيل وتنفق كل ما لديها وتجوع من أجل أن تعوض ذاكرة العراء وبرد الخيمة وانكشاف المحرمات".وأشار ربابعة إلى أنه في الأحياء البسيطة تظهر بأحلامها وطموحاتها، ويأسها، لكن الأم الرمز تبقى تلعب دور البطولة، فهي تتمسك بحلم العودة، وتصر على الولادة واستمرار الأجيال الذين سيتجاوزون نكبتين وهزائم متلاحقة من فلسطين ممتدة إلى بلاد العرب، لافتا إلى أن الأم التي يعرفها تعيش كل التناقضات، تناقضات المجتمع وتناقضات السياسة وتناقضات المشاعر... تلك هي وصفة أحمد طمليه حين يلملم أفكاره عن الناس والسياسة ليصوغها بسردية تتوه بك في مسارات السرد، وأحيانا يختفي المتخيل لتجد نفسك أمام حقائق تاريخية أو أحكام مباشرة لما يجري في ذلك الحي بين سكانه الذين يكتمون مشاعرهم لأنهم ربما يشعرون بالقهر فيخشون البوح.ومن جانبه، قال الناقد د.زياد أبو لبن "تتداخل الحكايات في رواية أحمد طمليه (أمي وأعرفها)؛ حيث تُحيل القارئ إلى ما عرفه السرد العربي في التراث من سرد حكائي، كما نراه في "ألف ليلة وليلة"، فما تكاد تنتهي من حكاية إلا وتبدأ حكاية ثانية وهكذا، وكلها أشبه ما تكون بحلقات متصلة ببعض، أو هي متواليات سردية، وهذا ما يحفز القارئ على مشاركة السارد في البحث عن المكان الضائع من خلال وجوه شخوص الحكايات، وقد يظن قارئ من عنوان الرواية أنها سيرة ذاتية كتبها أحمد طمليه، وحقيقة لا توجد كتابة سردية لا تستفيد من سيرة كاتبها، فيوظف الكاتب جوانب أو أجزاء من سيرته في عمل سردي ما، وهذا ما فعله (طمليه) وأوقع القارئ في شَرك عنوان الرواية، باعتبار أن العنوان عتبة كبرى للدخول إلى سرد الأحداث".ثم تحدث أبو لبن عن السارد العليم الذي يقوم بوظيفة كل الشخصيات في سرد حكاياتهم، قائلا "هو يعرف ما يفكرون وما لا يفكرون، مما جعل شخصيات الرواية دمى يحركها السارد كيف ما يشاء، وإن كانت تلك الشخصيات في حقيقتها من لحم ودم، تعيش بيننا أو عاشت في الماضي، شخصيات حالمة وشخصيات يأكل أطرافها الفقر والجوع، وشخصيات مستلبة الإرادة وشخصيات متمردة، وشخصيات منحرفة، هي رواية شخوص يتحركون في أمكنة وأزمنة مختلفة، يجمعهم حلم واحد، ويعيشون مصيراً واحداً، والرواية عبارة عن مشاهد سينمائية أو مسرحية متوالية، ما إن تغلق الستارة على مشهد إلا وتنفتح على مشهد آخر".وعن افتتاح مشهد الرواية، أوضح أبو لبن "يفتتح على شاب يحلم بامرأة تجعل من حياته البائسة حياة جميلة كجمالها الذي يتخيله، ويتمنى ألا يصحو من الحلم، فالسارد هو الذي يخبرنا عن حلمه، وعن أمه وشقيقه منصور، ويبدو أن الحلم هروب من الواقع باعتبار أن الحياة ميتة، وهنا تصوير لمشاعر الكبت والاضطراب النفسي. وأظنّ طمليه استطاع أن يحلل نفسية الشاب الحالم وتفتيت بنيته المضطربة، واستطاع أن يقدم تحليلاً نفسياً لجميع شخوص الرواية، كما قدم تحليلاً لأسباب النكبة العام 1948، وأسباب دخول العراق للكويت، ولدوافع أميركا وإسرائيل في العراق، وقد أحال ضياع حلم أجيال النكبة إلى الحياة نفسها، وكما يقول: "حياة ميتة، لقمة تمضغ في الفم، لا طعم لها ولا لون. خواء، زحف إجباري للإجهاز على ما تبقى من عمر. كم تبقى من العمر؟"ص12".وخلص أبو لبن إلى أن ما يلفت النظر في الرواية هو "أن الموت معادل موضوعي للحياة، حتى يكاد القارئ أن يشم رائحة الموت من زوايا متعددة. إنها عمل ملحمي لأجيال تعاقب القضية الفلسطينية، هي ملحمة الرحيل الفلسطيني والضياع، فهناك الآباء الذين اكتووا بنار الهزيمة، وهنا الأبناء الذين ضاعوا في شتاتهم الطويل. كما أنها رواية جريئة تطرق تابوهات محرمة (الدين والجنس والسياسة)، وثقافة العيب، والمجتمع الذكوري. رواية تطرح قضايا متعددة بوعي أحمد طمليه، وتأخذ مكانتها المتميزة في الرواية العربية الحديثة، على مستوى اللغة وتقنيات السرد المتعدد، وبعدها الإنساني، فهي رواية مبهرة ومتفوقة، وتثير الأسئلة، وتحمل رؤية فلسفية للحياة والموت، وتعتمد الحدث التاريخي والسردي التخيلي مرتكزاً لأحداثها".فيما قدم الروائي أحمد طمليه شهادة بعنوان "مطبات في شارع الثقافة الأردني"، قال فيها إنه كان "مسكونا طوال تفكيري أن أكتب هذا المساء ما ينسجم مع أجواء هذه الأمسية. بمعني شطح خيالي إلى أن الحضور سيكون جيدا، فرحت أفكر أن أحتفي بهذا الحضور، الذي جاء ليستمع لقراءة نقدية في رواية، وأنا أعرف أن هذا النوع من القراءات، ينحصر الاهتمام به بالمهتمين، وغالبا يتم في إطار ندوات متخصصة، وبالتالي فإنه لأمر رائع أن يتحول الاهتمام بمثل هذه القراءات إلى الحضور العام، وضمن نشاط عام".وأضاف طمليه "فكرت أن أثني على دور النقد، من خلال ما سوف يقوله صديقاي أبو لبن وربابعة، وأن أتوقف أمام أهمية النقد في قراءة النص، والتأكيد أن مثل هذه القراءات لا علاقة لها بمدح أو ذم، بل إنها تقرأ النص بناء على أدوات نقدية، بمعنى الناقد مثلا لا يقول لك أحسنت بل يقول لماذا أحسنت، وعلى قراءته أن تخلو من كلمات المديح المباشرة، وأن تجنح نحو الإشارات التي تدهش الكاتب قبل أن تدهش الحضور، لكن فكرت كيف سيكون الحال لو كان الكلام على هذه المنصة مختلفا عما أتوقع، من جهتي لا مانع لدي أن أكون قتيلا، لكن بصراحة يعز علي أن أمشي بجنازتي".وقال طميله إن ما قصده من كملته هذه هو "أن المشهد الثقافي في الأردن شائك وعويص، وأن من يتسيده للأسف لهم علاقة بكل شيء إلا الثقافة. مش معقول أسأل عن رواية في وزارة الثقافة حصلت على موافقة على دعم نشرها كأني أشحد. وأن يكون حال النسخ التي وضعتها في بعض الأكشاك سرا لا يعرفه إلا صاحب الكشك. لا ويحملك جميلة كونه وافق على وضع نسخ من عملك في كشكه. ناهيكم عن الملاحظات التي يبديها البائع التي تجعلك تندم على اليوم الذي كتبت فيه".وخلص الى أنه فكر أن يكتب عن "أمي وأعرفها"، وأقول "إنها بموضوعها تشكل جانبا من اهتمامي، لكنها لا تشكل هويتي ككاتب، أي قد لا أعود إليكم في عملي القادم بأجواء مشابهة، هويتي ككاتب أراها في البعد الوجودي، حيث اشتباك الواقعية بالأبعاد الفلسفية وعلم النفس، وهذا ما ستلمسونه في عملي القادم (هيفا). كنت سأكتب عن هذا، لكن خشيت أن أجد من يسألني: حدا سألك عن هويتك. شارعنا الثقافي مليء بالمطبات، وهي مطبات، بالمناسبة، قاتلة".