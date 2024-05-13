منتدون يناقشون "المكتبة كمحرك للتغيير: المكتبات العربية نموذجا"

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بدأت في عمان، يوم أمس، فعاليات ندوة المكتبة في نسختها السابعة التي تنظمها مكتبة عبد الحميد شومان، بعنوان "المكتبة كمحرك للتغيير: المكتبات العربية نموذجا "، بمشاركة مختصين محليين وعرب.وتأتي الندوة إيمانا من مؤسّسة عبد الحميد شومان، لمواكبة التطورات التي تعزز دور المكتبة كمحرك للتغيير في المجتمعات.وأكدت الرئيسة التنفيذية للمؤسسة فالنتينا قسيسية، حرص المؤسسة على تنظيم هذه الفعالية دوريا، ومنحها أولوية كبيرة على أجندة الفعاليات السنوية، مشيرة إلى أنها "تنير الطريق أمامنا على العناصر التي ينبغي أن ندعّم بها العمل، والطرق العلمية والعملية التي من المطلوب استدخالها في عملنا لكي نصبح أقرب إلى ما هو قائم اليوم عالميا في خدمات المكتبات".وأشارت إلى أن ندوة "المكتبة كمحرك للتغيير"، مثلت مخرجاتها للمؤسسة على الدوام؛ خارطة طريق لعمل المؤسسة، وعمل الشركاء العديدين الذين ساهموا فيها على مدار الأعوام السابقة. وقالت "استفدنا كثيرا من تجارب الذين سبقونا في هذا الحقل، ما مكننا من أن نكون على قدم واحدة مع تلك التجارب المهمة التي استضفناها من آسيا وأوروبا وأميركا اللاتينية، خصوصا اطلاعنا على النموذج السنغافوري الذي مثل لنا واحدا من النماذج الملهمة، بما تكتنزه تجربتهم من ثراء وغنى".وأضافت، "في النسخة السابعة الحالية، قررنا أن نخصصها للاطلاع على تجارب عربية في مجال عمل المكتبات، من أجل أن نعرف إلى أي مدى وصلت هذه التجارب في الاستجابة إلى احتياجات المستفيد المتزايدة، خصوصا ونحن نعيش في عالم سريع التحول والتطور، ولا بد من ديناميكيات سريعة لمواكبة هذه المتغيرات"، مشيرة إلى أن المؤسسة تستضيف اليوم ثلاثة نماذج من المكتبات العربية، والتي استطاعت اقتراح برامجها وأنشطتها، من أجل معرفة المدى الذي وصلنا إليه في سياقات عملنا بهذا المجال، والتغيرات الإيجابية التي استطعنا إحداثها في مجتمعاتنا.وجرى خلال حفل افتتاح الندوة عقد حوارية إدارتها قسيسية، وشارك فيها رئيس قطاع المكتبات في مكتبة الإسكندرية دينا يوسف، والمستشار الثقافي للبرامج في مركز إثراء طارق خواجي، ومدير شؤون العمليات في مكتبة قطر الوطنية خالد اليافعي، لتسليط الضوء على الخدمات وأهم ما يميز عملهم مع الجمهور.وفي عرضها الذي جاء بعنوان " مكتبة الإسكندرية: رحلة إلى عالم الثقافة والمعرفة"، أشارت دينا يوسف إلى أن مكتبة الإسكندرية الجديدة تسعى إلى استعادة روح الانفتاح والبحث التي ميَّزت المكتبة القديمة؛ وأن تكون مركزا للتميّز في إنتاج ونشر المعرفة، ومكانا للتفاعل بين الشعوب والحضارات.وبينت أن أهداف مكتبة الإسكندرية تتمثل في أن تكون نافذة العالم على مصر، ونافذة مصر على العالم، وأن تكون كذلك مؤسسة رائدة في العصر الرقمي، ومركزا للتعلّم والتسامح والحوار والتفاهم.من جانبه استعرض خواجي في عرضه المعنون " المعرفة في متناول الجميع: مركز إثراء في التواصل والوصول"، أهم الخدمات التي تقدمها مكتبة إثراء، مشيرا إلى أن المكتبة تتكون من أربعة طوابق وتحتوي على 300 ألف كتاب و17 ألف مادة رقمية، كذلك مساحات للحوار والنقاشات ومرافق لتوقيع الكتب ومكتبة كاملة للأطفال. كما استعرض أهم المبادرات والبرامج والأنشطة التي تنفذها المكتبة والمتمثلة في نادي إثراء للقراءة للكبار والصغار، ومعرض الكتاب للأطفال، وتوقيع الكتب والأمسيات الشعرية: مجاز أنموذجا، ومجلس إثراء الثقافي وغيرها.