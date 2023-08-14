الإثنين 14 آب 2023
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منتدى البيت العربي في ضيافة صلاح الدين الأيوبي الخيرية الكردية

منتدى البيت العربي في ضيافة صلاح الدين الأيوبي الخيرية الكردية
منتدى البيت العربي في ضيافة صلاح الدين الأيوبي الخيرية الكردية
بالتعاون مع منتدى البيت العربي الثقافي نظمت جمعية صلاح الدين الأيوبي الخيرية الكردية في مقرها الكائن بمنطقة تلاع العلي بالعاصمة الأردنية عمان أمسية شعرية مساء السبت  12/8/2023,اضافة اعلان

وبدأت الأمسية بكلمة للإعلامية أمل محي الدين الكردي رئيسة اللجنة الثقافية استهلت فيها البرنامج  رحبت فيها بالحضور وتحدثت عن الجمعية وأنشطتها المتنوعة وأثنت على دور الشراكات في تفعيل الحراك الثقافي وقالت: إن هذه الفعالية هي الأولى مع المنتدى  العربي ولن تكون الأخيرة وقدمت شكرها لمديرة البرامج في المنتدى الأديبة ميرنا حتقوة على دورها وجهودها بالتنسيق لهذه الفعالية المتميزة 
وبدوره ألقى رئيس الجمعية المهندس محمود عبد الكريم الكردي كلمة ترحيبية برئيس المنتدى  والشعراء المشاركين وبالحضور  باسمه وباسم بيت الأكراد و الهيئة الإدارية والعامة

وأكد على أهمية التشاركية بين المؤسسات الثقافية وخاصة منتدى البيت العربي لما له دور كبير وفعال في تفعيل الحراك الثقافي و إبراز العمل الثقافي بما يليق به وذلك بجهود القائمين عليه وأثنى على الفعاليات وأثرها وأهميتها في زيادة ورفع المستوى الثقافي على الساحة الثقافية
ومن ثم قدمت مديرة البرامج في منتدى البيت العربي ومنسقة الفعالية الأديبة ميرنا حتقوة من على منبر المكان  شكرها للمضيفين كل بإسمه وبصفته وقرأت نبذة تعريفية عن المنتدى منذ تأسيسه وأهدافه التي يعمل عليها وأهم الأنشطة التي قام بها خلال السنوات الأخيرة 
من جانبه أيضا قدم المهندس صالح الجعافرة رئيس منتدى البيت العربي كلمة شكر فيها القائمين على هذه الاستضافةو عبر فيها عن امتنانه وسعادته بإقامة مثل تلك الفاعليات التي تضيف للساحة الثقافية الكثير واشار الى دور جمعية صلاح الدين الايوبي في تنمية الثقافة المجتمعية وجعلها اهم اهدافهم 
 
وألقى الشاعر شفيق العطاونة قصيدة بعنوان :هذا أنا

و اعتلى المنصة الشاعر عضيب عضيبات وقرأ قصيدة بعنوان 
إنّي بعيدٌ)
 
وختمت الدكتورة الشاعرة ايمان عبد الهادي الامسية بقصيدة سمرقند 

وفي ختام الأمسية قامت جمعية صلاح الدين الأيوبي بتقديم درع تكريمي لرئيس منتدى البيت العربي الثقافي وتكريم المشاركين  بدروع تكريمية وبدوره قدم الجعافرة درع المنتدى الى رئيس الجمعية ودرعا تكريميا الى الإعلامية أمل محي الدين.
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